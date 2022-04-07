«Он должен внести свой вклад»: босс «Севильи» Лопетеги отреагировал на свист болельщиков в адрес Марсьяля

«Севилья» проиграла «Барселоне» со счетом 1:0 в минувшие выходные.

Антони Марсьяль забил только один гол с тех пор, как присоединился к клубу на правах аренды в январе.

Болельщики выразили свое разочарование по поводу арендованного у «Манчестер Юнайтед» игрока и освистали его после поражения.

Отвечая на вопрос о том, что болельщики «Севильи» освистывают Марсьяля, тренер Хулен Лопетеги сказал журналистам: «Это элитный футбол, и люди свободны и могут выражать свои чувства так, как они хотят. Как тренер, я должен помочь ему достичь своей лучшей формы».

«Марсьяль также профессионал и должен внести свой вклад и адаптироваться к тому, что мы от него просим».

Сообщается, что «Севилья» позволит Марсьялю вернуться на «Олд Траффорд», поскольку они не намерены подписывать его на постоянной основе.