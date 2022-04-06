«Молодой» Лингард и другие: Руни назвал четырех игроков, вокруг которых «МЮ» должен строиться

В интервью Sky Sports Уэйн Руни сказал: «Я думаю, что у «Манчестер Юнайтед» есть хорошие молодые игроки. Думаю, Джейдон Санчо будет лучше в следующем году.

«Маркус Рэшфорд будет лучше в следующем году. Я думаю, что Джесси Лингард должен играть за «Юнайтед», потому что он приносит энергию, приносит качество.

«Скотт Мактомини добился хороших результатов. Так что у них есть несколько хороших молодых игроков, вам просто нужно обрести уверенность и заставить их поверить».

«Заставьте их выступать на своем лучшем уровне. И затем, очевидно, кем бы ни был новый менеджер, я уверен, что он приведет своих собственных игроков и доведет дело до конца».