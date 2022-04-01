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Ральф Рангник прокомментировал жалобы Поля Погба на отсутствие определенной роли на «Олд Траффорд»

Поль Погба Поль Погба
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник Ральф Рангник
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Выступая перед СМИ в пятницу, Ральф Рангник заявил: «Я слышал, как Поль Погба сказал, что последние пару недель он играл на разных позициях».

«Да, конечно, после игры с «Вест Хэмом» 22 января мы потеряли трех нападающих — Антони Марсьяля, Мейсона Гринвуда и Эдинсона Кавани».

«Тогда кто-то другой должен играть заменять их. И если это кто-то вроде Поля, который и может сыграть на позиции «6», «8» и даже «10», то это нормально».

Во время последнего международного перерыва Погба пожаловался французским СМИ на отсутствие определенной позиции на «Олд Траффорд» под руководством Рангника.

29-летний полузащитник сказал: «Действительно ли у меня есть роль в «Манчестер Юнайтед»? Я задаю вопрос и у меня нет ответа».

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