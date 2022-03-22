Роналду первый и еще трое представителей «МЮ» в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков Премьер лиги.

Криштиану Роналду занимает первое место с годовой зарплатой в 26,4 миллиона фунтов стерлингов, что составляет 2,2 миллиона фунтов стерлингов в месяц.

Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити» (на втором месте) — единственный игрок, не входящий в «Манчестер Юнайтед», в пятерке лучших, а Давид Де Хеа, Джейдон Санчо и Рафаэль Варан замыкают первую пятерку.

Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ:

1. Криштиану Роналду — 2,2 млн фунтов в месяц (26,4 млн фунтов в год)

2. Кевин Де Брюйне — 1,7 млн фунтов в месяц (20,4 млн фунтов в год)

3. Дэвид Де Хеа — 1,6 млн фунтов в месяц (19,2 млн фунтов в год)

4. Джейдон Санчо — 1,5 млн фунтов в месяц (18 млн фунтов в год)

5. Рафаэль Варан — 1,3 млн фунтов в месяц (15,6 млн фунтов в год)