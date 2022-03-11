Рангник сказал, что нужно сделать Рэшфорду, чтобы попасть в «основу» «МЮ»

Во время пресс-конференции перед матчем с «Тоттенхэмом» Ральфа Рангника спросили, что Маркус Рэшфорд должен делать, чтобы получить место в «основе».

«Играть на том же уровне, который он демонстрирует во время тренировок», - ответил временный тренер «МЮ».

«Маркус хорошо тренируется, он очень талантлив, у него есть все, что нужно нападающему. Сейчас ему просто нужно с тренировочной базы перенести все наработки на поле».

Маркус Рэшфорд появлялся в стартовом составе только однажды за последние пять матчей. Он также не забивал с 20 октября – матча с «Аталантой».

По сообщениям СМИ, Рэшфорд недоволен своим положением в команде и его будущее в «МЮ» под вопросом.