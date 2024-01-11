Назовете всех участников Кубка Азии? Тест Sports.ru
12 января в Катаре стартует Кубок Азии по футболу. А назовете всех 24 участников финального турнира?
В качестве подсказки – алфавитный порядок.
Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!
12 января в Катаре стартует Кубок Азии по футболу. А назовете всех 24 участников финального турнира?
В качестве подсказки – алфавитный порядок.
Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!
Ни Таиланд, ни Тайланд не сработали((
П.С. Оказывается правильно пишется через "и"