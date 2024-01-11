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Назовете всех участников Кубка Азии? Тест Sports.ru

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12 января в Катаре стартует Кубок Азии по футболу. А назовете всех 24 участников финального турнира?

В качестве подсказки – алфавитный порядок.

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

25 комментариев
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23/24
Ни Таиланд, ни Тайланд не сработали((
+5
-1
+4
Таиланд через "Й" не засчитывает, Киргизию тоже, Объединенные Арабские Эмираты аналогично.
+4
-1
+3
23/24. Забыл про Малайзию.
+2
0
+2
24/24 c одной подсказкой
+2
0
+2
Малайзию не вспомнил, 23 из 24
+2
0
+2
19/24
+2
0
+2
Ливан последний написал, подсмотрев в алфавитный порядок
+2
0
+2
Тест: впиши на скорость все страны Азии, которые знаешь)
+2
0
+2
Отгадал 16 сборных (перебирая страны Азии ). Точно знал лишь о 4 сборных на кубке Азии. Япония, Ю. Корея, Австралия, Китай.
+1
0
+1
Ответ Гроссмейстер Д
23/24. Забыл про Малайзию.
Тоже самое
+1
0
+1
Киргизстан не принял, Таиланд и Тайланд тоже, ни один из вариантов.
+1
0
+1
Малайзию не только я забыл ) А еще Оман, Бахрейн и Иорданию.
+1
0
+1
Умудрился Кыргызстан забыть. А Палестину со второго раза приняло почему-то
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24/24 Но чуть не забыл про Бахрейн
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21/24. Вьетнам почему-то писал через ъ, а таиланд через й, какое-то затмение. Что Палестина может участвовать как-то не подумал
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18/24, Таиланд не засчитали. Забыл ОАЭ, Палестину и Иорданию.
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Забыл про Японию
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"Тайланд" походу надо писать через "и", а не "йТ".
П.С. Оказывается правильно пишется через "и"
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Таиланд вбивал не засчитало. И о Гонконге вспоминал, но не вбил
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Вспомнил всех, но Тайланд система не засчитывает. Баг.
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23/24. Таиланд - не приняли, Тайланд - не приняли. А как писать - неужели ТАУЛАНД???
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Палестину не додумался написать, а Тайланд и Таиланд не приняли.
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Написал Тайланд вместо Таиланд
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Ответ les067
Таиланд через "Й" не засчитывает, Киргизию тоже, Объединенные Арабские Эмираты аналогично.
тайланд криво настроили, засчитает только "Таиланд;;Тайланд"
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Ответ dimonivanov
Киргизстан не принял, Таиланд и Тайланд тоже, ни один из вариантов.
Надо было написать Кыргызстан
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