Юбилей одной из самых ярких побед «Спартака» над ЦСКА в истории: 27 июня 1993-го в 17-м туре чемпионата России команда Олега Романцева вынесла принципиального соперника.

6:0 забыть трудновато, даже если хочется;

Ошибка вратаря ЦСКА, хет-трик Ледяхова, пушка Карпи́на

«Спартак» подошел к дерби лидером. Да, у «Ротора» было столько же очков, но красно-белые провели на три матча меньше. ЦСКА шел намного ниже, но перед дерби выиграл два домашних матча всухую (у «Асмарала» – 1:0 и нижегородского «Локомотива» – 3:0), поэтому из зоны вылета выпрыгнули на 10-е место. «Спартак» тогда только вернулся с Дальнего Востока: разгромил «Луч» – 3:0 и сыграл 1:1 с «Океаном».

Дерби сразу пошло для ЦСКА не по плану: на 15-й минуте Андрей Пятницкий сделал заброс в штрафную на Игоря Ледяхова, а вратарь ЦСКА Евгений Плотников зачем-то выскочил из ворот – 1:0.

«Меньше всего я ожидал, что будет забит мяч в этой ситуации, потому что ничего не предвещало опасности. Но случилось буквально непредвиденное!» – так в прямом эфире прокомментировал первый гол Владимир Маслаченко.

Армейцы не сдулись, провели несколько перспективных атак и у своих ворот стали строже. Но в перерыве что-то сломалось. На 51-й минуте 19-летний Владимир Бесчастных аккуратно закатил в дальний угол, на 56-й Ледяхов создал третий гол, а на 65-й Андрей Гашкин отдал пяткой пас на выход Пятницкому – 4:0.

Еще через 10 минут отличился и нынешний главный тренер сборной России. Мощнейший удар с 25 метров – 5:0. «Пятый мяч забил Валерий Карпи́н», – объявил диктор стадиона «Лужники». «Карпи́н», – повторил за ним Маслаченко. Да, именно с ударением на «и»!

На 90-й минуте Ледяхов сделал хет-трик, унизил ЦСКА окончательно.

Романцев сказал, что защитники ЦСКА могли остановить Ледяхова только одним способом. До матча

«После матча в раздевалке ЦСКА стояла зловещая тишина, и еще очень долго из ее дверей никто не выходил. Нет, не хотел бы я в эти минуты оказаться на месте футболистов или тренеров ЦСКА», – так завершил отчет об игре корреспондент «Спорт-Экспресса» Леонид Трахтенберг.

После матча обычно скупой на эмоции Олег Романцев нахваливал Ледяхова:

«Как бы я действовал против него на месте защитников? Не знаю. Разве что до матча вывел бы его из строя. А если серьезно, то я бы не давал Игорю мяч получать. Правда, не уверен, что и это помогло бы. На мой взгляд, Ледяхов относится к тем футболистам, бороться против которых почти невозможно, если у них пошла игра. В последнее время он сильно прибавил на тренировках. Старается, ну прямо из кожи вон лезет».

«В первом тайме ЦСКА играл с нами на равных, а во втором его было не узнать. Возможно, при счете 3:0 другая команда и остановилась бы на достигнутом, но на встречу с ЦСКА мы настраивались, как на очень тяжелую. Этот настрой удалось сохранить до конца матча, отсюда и столько голов», – подтвердил принципиальность встречи капитан «Спартака» Виктор Онопко.

6:0 – самая крупная победа в дерби «Спартак» – ЦСКА. Но не первая

Да, счет 6:0 – до сих это самый внушительный разгром армейцев от «Спартака».

Но в 1987-м красно-белые с тем же счетом вынесли ЦСКА в Кубке Федерации – турнире команд высшей лиги СССР, чем-то поможем на Кубок РФПЛ-2003. Тогда ЦСКА боролся за выживание и в итоге вылетел в первую лигу, а «Спартак» уверенно взял золото, опередив киевское «Динамо» на три очка. Да и Кубок Федерации забрала именно команда Константина Бескова.

Кстати, два спартаковца участвовали в обоих исторических выносах ЦСКА – Станислав Черчесов и Федор Черенков, в 1993-м вышедший на замену на 84-й минуте вместо Николая Писарева.

В том же сезоне Черенков завершил карьеру.

Последний мяч он забил в ворота... ЦСКА. В конце октября команда Ромаецева снова разгромила красно-синих – 3:0. Именно кумир фанатов «Спартака» открыл счет в матче. Тренировал ЦСКА в той игре уже Борис Копейкин: потому что Геннадия Костылева уволили через два месяца после 0:6.

«Спартак» в итоге взял титул второй сезон подряд, оторвавшись от серебряного «Ротора» на 11 очков. ЦСКА поднялся на девятое место. А Ледяхов после ЧМ-1994 уехал в хихонский «Спортинг» и в первом же матче забил победный «Барселоне».

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Топовое фото: РИА Новости/Владимир Родионов