52 комментария

Победа над «Аяксом» в 1/4 финала Кубка УЕФА-1997/98 и матчи с «Интером» в полуфинале – важнейшая часть спартаковской мифологии.

Да, тот «Спартак» реально мог сыграть в финале еврокубка. Возможно, был ближе к этому, чем в 1993 году. И намного ближе, чем в 1991-м. Судите сами.

В первой игре – обидное поражение на последних минутах

Первый матч с «Интертом» состоялся на стадионе «Сан-Сиро». Состав миланцев – просто мощь!

Команда Олега Романцева отдала инициативу, но хозяева ничего не выжали из владения: моментов в первом тайме не было, а Роналдо почти не получал мяч.

Тем неприятнее было пропустить гол за несколько секунд до свистка на перерыв: Зе Элиас навесил, Саморано продавил Евсеева и всадил в ближний угол ворот Александра Филимонова. Сейчас бы такой гол вряд ли засчитали: кажется, чилиец в прыжке ударил оппонента локтем по голове. А тогда даже никто не спорил.

Перерыв пошел на пользу гостям. У спартаковцев стали проходить фирменные стеночки-забегания, и на 48-й минуте Дмитрий Аленичев на замахе обыграл двух защитников, вбежал в штрафную и пробил Пальюку – 1:1.

«Спартак» почти удержал ничью. Если бы не типичная для еврокубков потеря концентрации (так всегда говорили Владимир Перетурин и Виктор Гусев) на последних минутах. На 90-й Зе Элиас принес «Интеру» победу.

Перед ответным матчем – неожиданная проблема: жуткий снегопад и долгая работа с полем

С полем был отдельный сериал, а его состояние запомнилось всем, кто смотрел игру. Матч должен был пройти на стадионе «Динамо», и за три дня поле было в нормальном состоянии. Все испортил сильный снегопад. И это в середине апреля.

В предматчевом репортаже НТВ упоминалось, что в «Шереметьево-1» в день прилета «Интера» не сажали самолеты – исключение сделали только для итальянского клуба. Футболисты прилетели в хорошем настроении, а Франческо Морьеро ответил на пару вопросов Георгия Черданцева.

Роналдо – тоже.

А потом даже позировал со спартаковским шарфом.

«Интер» перед матчем гулял по Красной площади – игроки с тренером Луиджи Симонии покупали ушанки, а Роналдо, Джоркаефф и Винтер так долго гуляли по ГУМу, что в отель автобус уехал без них. Как рассказывал Игорь Рабинер в материале «Спорт-Экспресса», Роналдо отказал в автографе продавцу сувенирного отдела и услышал от него: «Уно а дзеро!» Именно 1:0 и хватило бы «Спартаку» для выхода в финал.

А фотографию Роналдо в ушанке до сих пор помнят все, кто в те дни читал прессу.

Пока игроки гуляли, работники стадиона пахали. За день до игры «Спартак» и «Интер» отменили тренировки на поле «Динамо», хотя обе были запланированы на вечер. Над полем постоянно трудились три снегоуборочные машины, самосвалы, отряды солдат.

«Спартак» в предыгровой день тренировался на запасном поле тарасовской базы, которое тоже было под снегом. «Интер» же принял предложение «Спартака» провести тренировку в манеже. «Решили не портить поле», – подтвердил Сандро Маццола.

Директор стадиона Олег Точелович рассказал, что с военными связались сразу же – выделили 500 человек. Работал и подогрев – так пытались подсушить газон.

Матч в случае переноса мог бы состояться на следующий день. «Интер»: рассматривая такой вариант и на всякий случай оповестил о возможной тренировке в манеже в день матча. Но игра все же состоялась в срок. Хотя картина была мрачноватой.

Делегат УЕФА мальтиец Норман ди Майо в день игры разговаривал о состоянии поля с Точеловичем и гендиректором «Динамо» Николаем Толстых. Ди Майо интересовался, не лучше ли перенести игру на день. Толстых был уверен: «Очень плохой прогноз погоды. Боюсь, что завтра она будет такой же – дождь со снегом. Так что сутки ничего не решат».

По словам генерального секретаря РФС Владимира Радионова, на следующий день игра бы прошла днем, а не вечером, поскольку на вечер в Европе запланирована Лига чемпионов (тогда это были матчи «Монако» с «Ювентусом» и «Боруссии» с «Реалом»).

В 10 утра Ди Майо сказал журналистам «Спорт-Экспресса», что игра состоится, так как «поле не является опасным для игры в футбол». Удаляясь в подтрибунное помещение, Ди Майо чуть не оказался под комом снега, который полетел с трибуны, где работали солдаты – они не заметили проходившего мимо делегата.

Симони перед игрой говорил, что его беспокоит только состояние поля: «Боюсь, что игра может скорее напоминать регби, нежели футбол. Мы же все-таки живем в конце XX века! Играть на поле, которое находится в таком состоянии, – это же действительно грустно. Ну разве не так?»

Джузеппе Бергоми перед игрой вспоминал: «Когда-то мы играли при 18-градусном морозе. Это было в Финляндии. Но чтобы играть на снегу – нет, такого не случалось».

Вот такой антураж был на пресс-конференции – тесная комната, много проводов, ковер на полу:

Арон Винтер шутил, что погода вполне ему подходит, учитывая его фамилию, а Робсон прогнозировал, что «Интер» вообще не забьет в Москве. Наиболее точно высказалась итальянская газета Corriere della Sera: «Роналдо достиг такой формы, что может любой матч выиграть в одиночку». Симони согласился: «Роналдо суперзвезда и должен хорошо играть в любых условиях».

Сам Роналдо перед игрой говорил Георгию Кудинову, что игру можно было бы провести и в манеже. После матча он сказал так: «Хоть мы и победили, не могу не выразить удивление, что УЕФА позволяет проводить официальные матчи на таких полях. Впрочем, когда я выступал за ПСВ, поля подобного уровня время от времени мне попадались.

Вице-президент «Интера» Джанмария Висконти выразил сожаление, что на таком поле не удастся увидеть красивые комбинации и высокую технику, но заверил: клуб даже не рассматривал вопрос об отказе проводить игру. Окончательное решение приняли за полтора часа до матча. Поле уже было полностью очищено от снега.

Билеты же перед игрой распродали все до единого. По словам Точеловича, на игру поступили заявки от 500 организаций, а желающих увидеть матч было больше 170 тысяч человек. Но на стадионе оставались свободные места. Слишком много билетов ушло перекупщикам.

Сейчас сложно представить, что игра проходила в таких условиях, пока в Москве в этот момент сверкали новые 82-тысячные «Лужники». Но они были без нормального газона. Так что полуфинал евротурнира проводился вот в таких условиях:

Что интересно, Симони просил футболистов перед игрой чаще играть низом даже на таком поле – потому что так проще использовать лучшие качества Роналдо.

«Спартак» повел в счете после классного удара Андрея Тихонова и вообще отлично отыграл первый тайм. Сергей Горлукович взял Роналдо в оборот, и бразилец долгое время был незаметен.

Но обидная ошибка перед самым перерывом вывела «Интер» вперед по сумме двух матчей – Роналдо точно пробил после отскоков. «Спартак» снова пропустил в конце тайма.

Во втором тайме увереннее действовал уже «Интер», а на 75-й минуте Роналдо обыграл защиту и вратаря, затем закатил мяч в пустые. На таком поле.

Три гола «Интеру» за 15 минут забить было невозможно. Еще одно поражение 1:2. «Спартак» в 1990-е вышел в полуфиналы всех еврокубках, но решающий шаг так и не осилил. А майка Роналдо после игры досталась Симони – он ее даже не стирал, хотел оставить дух судьбоносного матча.

В парижском финале «Интер» поколотил «Лацио» 3:0, но Морьеро считал, что трофей был завоеван не в Париже, а в Москве.

Согласно статистике «Спорт-Экспресса», «Спартак» разгромил «Интер» по угловым (16:2) и действительно выглядел не слабее топ-клуба. Но после матча главной фигурой для обсуждения был один человек – тот, кто даже на таком поле умудрился забить дважды.

Андрей Тихонов был расстроен: «Разница заключалась только в том, что у «Интера» есть Роналдо, который и сделал всю игру. Был бы у нас хотя бы Ширко, и в нападении мы бы были поострее». Слова Дмитрия Аленичева звучали жестко: «Сегодня мы проиграли одному игроку – Роналдо. Убери этого футболиста, и «Интер» будет представлять собой довольно среднюю команду».

Александр Филимонов не согласен: «Не считаю, что можно в одиночку выигрывать матчи. Чтобы Роналдо сделал результат, на него работали остальные 10 человек».

Позже Тихонов для книги «Спартак». 100 лет истории клуба» рассказывал: «На тот матч я выбрал для бутс длинные шипы сантиметра по 2-3, железные. Но потом мы увидели Роналдо, знаменитого Зубастика, который бегал по этому полю не в шипованных бутсах, а на «полосочках». Выйди мы в такой обуви и пару раз поскользнись, сразу услышали, что о тебе думают на скамейке. Роналдо, бегавший в бутсах на «полосочках», не поскальзывался, сразу включался, действовал мощно и быстро. И забивал нам голы. Не знаю, как это у него получалось».

Тарибо Уэст хвалил, скорее всего, Титова и Аленичева: «Два спартаковских полузащитника – один высокий, а другой низкий могут с успехом играть в лучших клубах Европы, а со «Спартаком», если к осени он останется в том же составе, я бы не хотел столкнуться в Лиге чемпионов». Маццоле понравились полчаса: «Спартак» играл очень хорошо, особенно в первые 25-30 минут. Это была блестящая игра по самым высоким мировым меркам».

Олег Романцев признал: «Справедливо, что в финал попал «Интер». Миланский клуб сильнее».

«Спартак» хорошо начал, мы хорошо закончили», – подвел итог Симони.

В 1990-х у «Интера» была совсем странная статистика в Кубке УЕФА – или вылет в первом раунде (трижды), или выход в финал (четырежды). В Москве традицию не прервали.

А Массимо Моратти после игры с улыбкой выдал корреспонденту «Спорт-Экспресса»: «Поле, напоминающее шкуру леопарда, – это что, последнее достижение вашей перестройки?» И нахваливал своего лучшего игрока: «Второй гол Роналдо – это нечто экстраординарное. Я готов смотреть видеоповтор этого момента тысячу раз подряд!»

Еще один любопытный момент – о нем писал Игорь Гольдес: «Аргентинец Диего Симеоне, как выяснилось, прибыл в Москву вместе с сыном, который весь матч выкрикивал одну и ту же фразу: «Viva papi! Viva papi!»

Получается, матч «Спартак» – «Интер» посетил двухлетний Джованни Симеоне, ведь двое других сыновей – Джанлука и Джулиано – к этому времени еще не родились. А их папа в том же году снова приехал в Москву на Лигу чемпионов и теперь уже своим голом не дал «Спартаку» победить. И опять это произошло на последних минутах.

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Фото: 1tv.ru; ntv.ru; uefa.com ; inter.it