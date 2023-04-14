92 комментария

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Александра – жена защитника «Калгари» Никиты Задорова. Он сделал ей предложение, подарив кольцо за 50 долларов

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Это была проверка!

В последнем матче регулярки – против «Сан-Хосе» – защитник «Калгари» Никита Задоров сделал свой первый хет-трик в НХЛ. Он стал третьим русским защитником в истории НХЛ с трешкой один вечер: до него это делали Владимир Малахов и Сергей Гончар.

Благодаря этому в сезоне-2022/23 Задоров в два раза превзошел свой личный рекорд результативности: прежде лучшим результатом были 7 шайб – в регулярках-2017/18 и 2018/19, а теперь он настрелял аж 14 голов.

А теперь давайте глянем, кто вдохновляет защитника на снайперские подвиги. Знакомьтесь, Александра – жена Никиты Задорова!

Никита познакомился с Александрой в 2012 году: он тогда только перебрался в «Лондон Найтс» из «Красной Армии». 17-летний Задоров написал девушке в соцсетях – и все завертелось.

Когда юного защитника вызывали в юношескую сборную России, он увиделся с Александрой лично, а в 2014 году хоккеист уже перевез девушку в Северную Америку – он как раз проводил первый сезон за «Баффало».

Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Есть крутая история, как Никита делал девушке предложение:

«Я купил настоящее кольцо и купил еще одно. Оно стоило баксов пятьдесят, в нем не было бриллианта. Я пришел домой и показал ей сперва поддельное кольцо, она была так счастлива и так обрадовалась, спрашивая: «Что это?». Тогда я начал смеяться и сказал: «Хорошо-хорошо, это не настоящее кольцо, настоящее вот оно». Было довольно забавно», – вспоминал Никита.

У Никиты и Александры две дочери – Софи и Стефани.

«Отцовство – это здорово. Я наслаждаюсь каждой секундой. Моя дочь такая прикольная, она очень активная дома. Она все время что-то говорит, прыгает, бегает по дому. Каждый раз, когда вижу ее, меня охватывает радость. Это заряжает меня. Даже после неудачных матчей, встреча с дочкой заставляет забыть обо всем. Она возвращает меня к жизни. Временами, когда на льду у нас не клеится, нужно отвлечься от хоккея. Тут и приходят на помощь жена и дочка. Это очень помогает», – делился эмоциями хоккеист после рождения первой дочери.

Кстати, 12 апреля Софи исполнилось 6 лет, так что хет-трик – это подарок имениннице!

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Фото: соцсети Анастасии Задоровой

92 комментария

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Maturmalai
Пара фоток, конечно, в сомнительном вкусе. Но чтобы сохранять такую форму, да еще и после двух детей, требуется упорная и продолжительная работа над своим телом и здоровьем. Так что Александре - респект.
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ABarca777
Ответ NACfoRekcuF
Почему не дано то? Выставили, вернее выставила, она ж сама снималась так, себя как кусок мяса на продажу -- на просмотр, ну, получи рецензию. А насчет красоты вопрос интересный, вы из того поколения, которое не способно отличить искусственное от настоящего, поэтому протезы груди, губ, полностью изрезанное хирургами лицо для вас норма. Но это не норма, а убожество, вот только вам не понять этого, потому что другого вы не знаете.
Все верно сказал!
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jonnysilverhand01
Чистая жена хоккеиста из деревни
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Apol
Ответ NACfoRekcuF
Почему не дано то? Выставили, вернее выставила, она ж сама снималась так, себя как кусок мяса на продажу -- на просмотр, ну, получи рецензию. А насчет красоты вопрос интересный, вы из того поколения, которое не способно отличить искусственное от настоящего, поэтому протезы груди, губ, полностью изрезанное хирургами лицо для вас норма. Но это не норма, а убожество, вот только вам не понять этого, потому что другого вы не знаете.
Так и скажи, что на пухлых крокодильщиц тянет
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NACfoRekcuF
Ответ Apol
Завидуют просто)) Либо только с крокодилами получалось или вообще девственники, другого не дано)
Почему не дано то? Выставили, вернее выставила, она ж сама снималась так, себя как кусок мяса на продажу -- на просмотр, ну, получи рецензию.
А насчет красоты вопрос интересный, вы из того поколения, которое не способно отличить искусственное от настоящего, поэтому протезы груди, губ, полностью изрезанное хирургами лицо для вас норма. Но это не норма, а убожество, вот только вам не понять этого, потому что другого вы не знаете.
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TBFTT
Тощая
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NACfoRekcuF
Сутулая утка с плоским задом и протезами губ и сисек.
Но главное что Никите нравится.
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prus_3
А рот всегда приоткрыт от того что нижняя губа стала слишком тяжелой?
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ДнепрЧемпион1983
Не верю в любовь по соцсетям. Это скорее брак по расчету. Жаль ребят тогда. Такие браки не долговечные
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Magico!
Ответ yurist Cherchesova
Стефани Никитовна 😁
никитична)
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yurist Cherchesova
Ответ Magico!
дочки Софи и Стефани.. мда..
Стефани Никитовна 😁
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DynamoUfa
Дайте номерок пожалуйста
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Magico!
дочки Софи и Стефани.. мда..
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Донован хозяин НБА
Ответ Say_Cheese
Знаешь, если сейчас (в России) что-то мало-мальски приличное с брюликом искать, то только от 20-30 тысяч рублей получается. Меньше - это либо гладкая обручалка без камней, либо фианиты, либо совсем уж мелкая крошка, мельче 0,01 карата. Как в США, не знаю.
Жену перед свадьбой водил в ювелирный магазин, сказав что возьму любое кольцо до 100к, которое она себе выберет на бракосочетание (для меня было семейное кольцо). В итоге взяла простенькое кольцо с фианитом за 6 тысяч)
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Ivan Ivanych
Заголовок не соответствует тексту новости
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Ivan Ivanych
Её слепили из того что было, плохо слепили
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Лёша Алёшин
ребёнок на тарасенко похож
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Say_Cheese
Ответ Andrey Razumenko
Как-будто 50 долларов за кольцо - это мало: (
Знаешь, если сейчас (в России) что-то мало-мальски приличное с брюликом искать, то только от 20-30 тысяч рублей получается. Меньше - это либо гладкая обручалка без камней, либо фианиты, либо совсем уж мелкая крошка, мельче 0,01 карата. Как в США, не знаю.
+1
0
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Георгий Гриценко
На самом деле очень хорошая девушка, знал её в юности. Не смотрите на позы и прочее, это ничего не говорит о ней как о жене и маме. Саша обычная девушка, желаю им с Никитой всего хорошего.
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Nojevilka
Ответ Makhasamatman Buch
Той женщиной была Кейт Маккаллистер, она спешила к своему сыну Кевину, которого случайно забыли одного дома.
А он получил взамен карманный переводчик, серьги и наручные часы?)
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Попрыгунчик
Ответ Истину Глаголящий
рабочий
Будь у тебя возможность, поди сам бы на ее место сел)
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dzenga 1
Зачем он тогда надевает радужную майку🤔
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AleksandrVAS
Чет губы маловаты, подкачать бы чуток!
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svaz
Ответ Yndestad
Блин, у нее рот не закрывается) нет ни одной фотки с закрытым ртом)))
а что в этом такого, может быть физиология и дышит ртом, а не носом. я к примеру дышу тоже в основном ртом. а каратисты вообще яерез рот выдыхают постоянно, модет это дело привычки с того же каратэ
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ivanessense
Ответ Сергей Ёкотин
Так ведь не в цене же дело, это же просто символ. Не представляю случая, что дева скажет ’нет" только из-за цены кольца. Или это возможно?
Да там получилось так, что я, когда предложение делал, то купил нам из белого золота, получилось около 13 тысяч за оба, у меня простое, у неё с тремя малюсенькими брюликами. Потом оказалось, что на роспись надо новое покупать, что, по-моему, совсем не логично, но да ладно. А узнал я за пару дней об этом)) К тому же, к тому времени я своё умудрился продуть, потому что купил аж на 2 размера больше) В итоге купил простые серебряные типа временно за 800 рублей оба, но так уже больше года и носим. Да и фиг с ним))
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