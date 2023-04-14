92 комментария

Это была проверка!

В последнем матче регулярки – против «Сан-Хосе» – защитник «Калгари» Никита Задоров сделал свой первый хет-трик в НХЛ. Он стал третьим русским защитником в истории НХЛ с трешкой один вечер: до него это делали Владимир Малахов и Сергей Гончар.

Благодаря этому в сезоне-2022/23 Задоров в два раза превзошел свой личный рекорд результативности: прежде лучшим результатом были 7 шайб – в регулярках-2017/18 и 2018/19, а теперь он настрелял аж 14 голов.

А теперь давайте глянем, кто вдохновляет защитника на снайперские подвиги. Знакомьтесь, Александра – жена Никиты Задорова!

Никита познакомился с Александрой в 2012 году: он тогда только перебрался в «Лондон Найтс» из «Красной Армии». 17-летний Задоров написал девушке в соцсетях – и все завертелось.

Когда юного защитника вызывали в юношескую сборную России, он увиделся с Александрой лично, а в 2014 году хоккеист уже перевез девушку в Северную Америку – он как раз проводил первый сезон за «Баффало».

Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Есть крутая история, как Никита делал девушке предложение:

«Я купил настоящее кольцо и купил еще одно. Оно стоило баксов пятьдесят, в нем не было бриллианта. Я пришел домой и показал ей сперва поддельное кольцо, она была так счастлива и так обрадовалась, спрашивая: «Что это?». Тогда я начал смеяться и сказал: «Хорошо-хорошо, это не настоящее кольцо, настоящее вот оно». Было довольно забавно», – вспоминал Никита.

У Никиты и Александры две дочери – Софи и Стефани.

«Отцовство – это здорово. Я наслаждаюсь каждой секундой. Моя дочь такая прикольная, она очень активная дома. Она все время что-то говорит, прыгает, бегает по дому. Каждый раз, когда вижу ее, меня охватывает радость. Это заряжает меня. Даже после неудачных матчей, встреча с дочкой заставляет забыть обо всем. Она возвращает меня к жизни. Временами, когда на льду у нас не клеится, нужно отвлечься от хоккея. Тут и приходят на помощь жена и дочка. Это очень помогает», – делился эмоциями хоккеист после рождения первой дочери.

Кстати, 12 апреля Софи исполнилось 6 лет, так что хет-трик – это подарок имениннице!

Фото: соцсети Анастасии Задоровой