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Назовете лучших по полезности в каждом сезоне КХЛ? Сложный хоккейный тест Sports.ru

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А знаете, кто первый по +/- в этом?

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23 завершился – и уже известны игроки, которые по итогам сезона в любом случае получат индивидуальные награды: лучшему снайперу, лучшему бомбардиру, лучшему по показателю полезности...

Да, последняя статистика неоднозначна – даже сами хоккеисты ее не любят, но, разумеется, когда речь идет про их личные «минусы». КХЛ же с радостью ежегодно награждает самых «положительных» игроков в регулярке. А помните ли вы, кто получал такой приз?

Его уже выигрывали 12 хоккеистов – шесть легионеров и шесть россиян (а с учетом этого сезона – будет семь). И никто не брал трофей больше одного раза!

В качестве подсказок – клуб и национальность игрока. Сезоны идут по порядку сверху вниз, начиная с 2009/10 (в сезоне-2019/20 приз не вручался).

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

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9 комментариев

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Максим Викторович
8 из 13
0
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Mister Shmidt
6 из 12
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Дмитрий Шеховцов
3/12, чисто наобум вписал Радулова и Морозова, Мортенссон вылез подсказкой, остальных даже не знал.
0
0
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bodya1337
странный тест, Робинсон же лучший по +/- был в Динамо и ЦСКА
0
-1
-1
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zakirshah
фуфло а не тест
0
-3
-3
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Spartanec855
3/12. Действительно, где Мозякин?
+2
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Aleks01
0/0
+6
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+6
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Максим Викторович
Спасибо за классный тест.
+1
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Максим Викторович
7 из 12
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