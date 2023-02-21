9 комментариев

А знаете, кто первый по +/- в этом?

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23 завершился – и уже известны игроки, которые по итогам сезона в любом случае получат индивидуальные награды: лучшему снайперу, лучшему бомбардиру, лучшему по показателю полезности...

Да, последняя статистика неоднозначна – даже сами хоккеисты ее не любят, но, разумеется, когда речь идет про их личные «минусы». КХЛ же с радостью ежегодно награждает самых «положительных» игроков в регулярке. А помните ли вы, кто получал такой приз?

Его уже выигрывали 12 хоккеистов – шесть легионеров и шесть россиян (а с учетом этого сезона – будет семь). И никто не брал трофей больше одного раза!

В качестве подсказок – клуб и национальность игрока. Сезоны идут по порядку сверху вниз, начиная с 2009/10 (в сезоне-2019/20 приз не вручался).

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!