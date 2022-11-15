Однажды чемпионат России не прервали из-за ЧМ: «Зенит» потерял лидерство, а сборная лишилась тренера

Вы наверняка знаете, что параллельно с матчами чемпионата мира в Катаре мы сможем насладиться и групповым раундом Кубка России. Но разве это не нарушение правил ФИФА? Давайте разберемся.

ФИФА не запрещает внутренние турниры во время ЧМ

Нет, все нормально. «Проведение национальных турниров во время розыгрыша ЧМ разрешено. Например, в Англии матчи третьего и четвертого по силе дивизионов продолжатся в обычном режиме», – сообщила пресс-служба организации в начале ноября.

И действительно, в конце ноября – начале декабря будут играть практически везде. При желании вы можете посмотреть и чемпионат Армении, и переходные матчи в Беларуси, и Премьер-лигу Боснии и Герцеговины, и игры «Вадуца» в первой лиге Швейцарии, и рубки в Сегунде, и много чего еще.

Не прервется и групповой раунд Кубка России: до завершения этой стадии осталось два тура. Например, во вторник вместо матча Мексика – Польша можно глянуть встречу «Торпедо» и «Сочи», а очередное противостояние «Зенита» и «Спартака» для кого-то выглядит привлекательнее игры Бельгия – Марокко, ее и покажут на «Матч ТВ» вместо чемпионата мира.

Чемпионат России-1998 не прерывали из-за ЧМ: на турнир поехал только один легионер из России

Не всегда паузу делали и в чемпионате России.

В 1997-м сборная России драматично упустила место на ЧМ во Франции. Команду Бориса Игнатьева откровенно убили в Софии в решающем матче за первое место в группе, а в стыках Россия после домашних 1:1 проиграла 0:1 Италии в Неаполе. Президент ОКР Виталий Смирнов не подбирал выражений, когда подводил итоги отборочной кампании.

Разочарование было таким огромным, что РФС и ПФЛ решили не останавливать чемпионат России.

Логика понятна: зачем прерывать главный внутренний турнир в самое теплое время года, если сборная на турнир не попала? К тому же во Францию поехал только один легионер – нигериец Августин Эгуавон из московского «Торпедо».

Телевидение от этого решения практически не пострадало. Общедоступные РТР и ОРТ показали все матчи группового этапа ЧМ, но почти все в записи и ближе к полуночи: в прямой эфир попали только 11 игр. Например, 17 июня телезрители вместо гола Марсело Саласа австрийцам наблюдали за боданием «Торпедо» и «Спартака» (1:1).

Были и обратные случаи. 21 июня РТР увел в запись победу «Спартака» над «Ротором» (3:1), потому что в это же время немцы играли с Югославией – проигрывая 0:2, героически спасали ничью 2:2.

С наступлением плей-офф ситуация поменялась: два главных канала страны только четыре матча из Франции не дали впрямую. Пересечений с чемпионатом России уже не было: турнир ушел на двухнедельный отдых с 1 по 15 июля. Из-за жары.

Во время ЧМ-1998 Бориса Игнатьева уволили из сборной, а «Зенит» потерял лидерство в чемпионате

«В России кипела своя футбольная жизнь. Не затихал родной чемпионат (состоялось пять туров), из сборной все же «ушли» Бориса Игнатьева. Наставник «Зенита» Анатолий Бышовец тут же заявил, что «болельщики хотят видеть его у руля главной команды страны». Какой тут чемпионат мира?! Что мы там не видали?!» – вспоминала газета «Спорт День за Днем».

Да, Игнатьев уволился с поста главного тренера сборной именно во время чемпионата мира, хотя убрать его собирались еще в ноябре 1997-го – как раз после проигрыша итальянцам в стыках.

Слухи на его место отправляли Анатолия Бышовца. Его «Зенит» к началу лета лидировал в чемпионате, но в конце июня (как раз когда тренер начал говорить о сборной) дома поделил очки с «Балтикой». «Спартак» выиграл два отложенных матча и поднялся на первое место.

Бышовец в итоге возглавит сборную сразу после чемпионата мира. От этого решения проиграют все: «Зенит» перестанет выигрывать и финиширует только пятым, а сборная влетит в шести матчах подряд.

А единственный представитель России на ЧМ-1998 провел на турнире всего один матч, в июле вернулся в Москву и нарвался на гнев Валентина Иванова. Главный тренер «Торпедо» был очень недоволен физической формой нигерийца, выпустил его на поле в трех играх («Торпедо» в них ни разу не выиграло) и выгнал. Эгуавон уехал на Мальту, где в 2001-м и завершил карьеру.

В 2006-м и 2010-м перерывы в РФПЛ продолжались больше полутора месяцев

Россия еще дважды не попадала на чемпионаты мира, но РФПЛ оба раза уходила на длительный перерыв вместе со всеми.

В 2006-м 9-й тур сыграли 13-15 мая, а 10-й стартовал аж 5 июля. В 2010-м еще дольше: с 15 мая по 8 июля. В первом случае никто не возмущался, а через четыре года появились недовольные. «Я не понимаю, зачем чемпионат Премьер-лиги прерывать. Что, наши клубы делегировали в ЮАР много игроков? Ну да, «Зенит» пострадал бы без Данни и Лазовича. А остальные спокойно могли играть», – говорил полузащитник «Химок» Андрей Тихонов.

Тихонов не прав: пострадать пришлось бы не только «Зениту». ЦСКА отправил в ЮАР четверых игроков: Хонду, Одиа, Красича и Гонсалеса. Двух футболистов лишился бы и «Локомотив» – Одемвингие и Илича. Также на ЧМ-2010 поехали Кейта («Алания»), Уилкшир («Динамо»), Хон Ен Чо («Ростов»), Сибайя («Рубин»), Якубко («Сатурн») и Ким Нам Иль («Томь»)

В 2006-м наибольший урон понес бы «Спартак» (Калиниченко, Ковач и Йиранек) и «Динамо» (Коштинья и Манише). РФПЛ в Германии представляли Мареш («Зенит»), Гусин («Крылья Советов»), Йоп («Москва»), Кински («Сатурн») и Олич (ЦСКА)

В 1998-м решение не прерывать чемпионат было адекватным, а в 2006-м и 2010-м сразу несколько команд лишились бы ключевых футболистов.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch; РИА Новости/Владимир Родионов; globallookpress.com/Alexander Bundin/Russian Look; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein/Bongarts