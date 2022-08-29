Иван Игнатьев сделал хет-трик в ворота «Оренбурга», и это 11-й раз, когда игрок «Локомотива» забивает трижды за матч в чемпионате России. С предыдущего такого случая прошло аж 16 лет.

Давайте вспомним все.

Александр Смирнов – 16 июня 1993-го, «Локомотиву» НН (4:1)

Перед матчем команды занимали соседние места в таблице: москвичи – шестое, нижегородцы – седьмое. Но на поле борьбы не получилось: к 63-й минуте Александр Смирнов забил гостям трижды и практически в одиночку выиграл железнодорожное дерби.

В сезоне-1993 Смирнов забил девять мячей, зимой ушел в московское «Динамо», в 1995-м вернулся в Черкизово, а в 1997-м забил победный в финале Кубка России – в ворота «Динамо». Сейчас работает главным тренером молодежки «Торпедо».

Олег Гарин – 31 мая 1994-го, «Динамо-Газовику» (7:0)

К домашней игре против тюменского клуба «Локомотив» подошел с неприятной серией из двух поражений и четырех матчей без побед. Отыгрались на «Динамо-Газовике», которым руководил чемпион СССР-1982 Эдуард Малофеев.

К перерыву табло старенького стадиона в Черкизово высвечивало счет 4:0 и фамилии Чугайнова (дважды), Гарина и Косолапова. На 56-й минуте Гарин сделал дубль, а на 72-й реализовал пенальти. Чугайнов на удар с точки даже не претендовал!

Кстати, крупную победу «Локо» одержал без Юрия Семина. Главный тренер входил в штаб Павла Садырина и уехал со сборной России готовиться к чемпионату мира.

Олег Гарин – 26 июля 1994-го, «Торпедо» (8:0)

«Локомотиву» понравилось уничтожать соперников, а Гарину – делать хет-трики. Через два месяца команда (уже с Семиным) вынесла в дерби «Торпедо».

Время главного страйкера железнодорожников середины 1990-х пришло после перерыва. Первый гол он забил на 70-й минуте, второй – на 73-й, а на 84-й добавил с пенальти. Хет-трик за 14 минут!

Этим разгромом фанаты «Локомотива» до сих пор троллят оппонентов. Справедливости ради, «Торпедо» осталось в меньшинстве уже в середине первого тайма и до мячей Гарина держалось на более приличных 0:3.

Но и на этом Гарин не успокоился!

Олег Гарин – 14 августа 1994-го, «Уралмашу» (4:4)

Один из самых ярких и драматичных матчей третьего чемпионата России. «Локо» летел в Екатеринбурге 0:2 уже к 13-й минуте, но на 21-й Гарин сравнял. «Уралмаш» снова вышел вперед, а во втором тайме уже москвичи после третьего гола Гарина.

Нападающий хозяев Юрий Матвеев финально сравнял. «Сколько мы должны забивать, чтобы выиграть?» – злился после свистка хавбек «Уралмаша» Игорь Ханкеев.

В сезоне-1994 Гарин забил 20 мячей. Всего одного точного удара ему не хватило, что разделить с динамовцем Игорем Симутенковым первое место в гонке бомбардиров.

Но три хет-трика за три месяца – топ!

Олег Гарин – 22 июля 1995-го, «Алании» (4:1)

Сезон новый – бомбардир прежний! «Локомотив» дома разгромил будущего чемпиона, хотя команда Валерия Газзаева больше атаковала, больше била по воротами и подала в шесть раз больше угловых.

Гарин открыл счет в начале матча и добил владикавказцев еще двумя голами в переломный момент игры, когда «Алания», проигрывая 1:2, насела на ворота Сергея Овчинникова. Важнейшая победа «Локомотива» на пути к первому российскому серебру.

Кстати, перед матчем Юрий Семин велел форварду расслабиться: «За день до матча Палыч неожиданно дал мне передышку: «Ступай на другую половину поля. Что хочешь, то и делай». Я с разной дистанции отрабатывал удары по пустым воротам. А на следующий день забил Хапову из «песочной ямы». Контратака, с угла штрафной ковырнул мяч в дальний угол, и тот тихонечко закатился под штангу. Хап не дотянулся. Пробил бы еще сто раз из этой точки – не факт, что попал бы», – вспоминал Гарин.

В 1995-м результативность Гарина упала, но с 14-ю голами он все равно стал самым забивным футболистом команды в сезоне. А в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю клуба он девятый.

Алексей Снигирев – 21 мая 1996-го, «Уралмашу» (5:1)

Карьерному росту Алексея Снигирева можно только завидовать: в «Локомотив» он пришел в 1995-м из команды третьей лиги «Московский-Селятино». Неплохой такой скачок в 27 лет, правда? Так он еще и забил победный мяч в первом же матче!

Но хет-трик в матче с «Уралмашем» в 1996-м так и остался самым ярким моментом Снигирева в «Локомотиве». В сезоне-1997 он перестал попадать в состав и снова перебрался в любители, подписав контракт с только что созданным «Торпедо-ЗИЛ».

Олег Гарас – 20 сентября 1996-го, «Жемчужине» (3:1)

Исход матча в Сочи был решен к 20-й минуте. Именно столько понадобилось 19-летнему украинцу Олегу Гарасу, чтобы забить трижды.

Юрий Семин купил молодого форварда «Львова» за 120 тысяч долларов и планировал, что именно он заменит в атаке тезку Гарина. Но зимой 1997-го Гарас во время контрольного матча в манеже порвал крестообразные связки и мениск: в следующий раз выйти на поле он смог только через год. Осенью 1998-го у него случился рецидив и на этом, по сути, карьера на высоком уровне закончилась.

Гарас полтора сезона поиграл за «Факел», затем вернулся на Украину и в 2002-м закончил с профессиональным футболом после третьего разрыва крестов.

Заза Джанашия – 3 сентября 1997-го, «Жемчужине» (4:1)

Культовый грузинский форвард действовал по схеме Гарина: два гола с игры и удар с пенальти для закрепления. Кстати, тогда Зазе был всего 21 год, но в это мало верили. Шутки про переписанный возраст преследовали Джанашию до завершения карьеры.

«Когда в 20 лет небритый Заза зашел в раздевалку “Локомотива”, Хасан Биджиев покачал головой: “Да это правая рука Ясира Арафата!” Но Семина это не смущало – у нас же не юношеская сборная. Какая разница, сколько лет футболисту? Лишь бы играл, забивал. С этим у Зазы до поры не было проблем. Несмотря на лишний вес», – рассказывал Игорь Чугайнов.

Это не единственный матч, когда болельщики «Локомотива» увидели сразу три фирменных кульбита Зазы. 4 марта 1999-го Джанашия оформил хет-трик в игре с «Маккаби» из Хайфы и обеспечил команде выход в полуфинал Кубка кубков и рубку со звездным «Лацио».

Дмитрий Лоськов – 3 ноября 2000-го, «Уралану» (9:0)

В 1994-м «Локомотив» установил рекорд российского футбола, разгромив «Динамо-Газовик» 7:0. Вы помните этот матч, потому что Гарин там сделал хет-трик. Через два месяца улучшили до 8:0 с «Торпедо», и там Гарин положил три.

3 ноября 2000-го «Локо» снова обновил российский рекорд самой крупной победы, уничтожив разваливающийся «Уралан». Дмитрий Лоськов забил три уже в первом тайме. В унижении команды из Элисты приняли участие Олег Терехин, Владимир Маминов, Вадим Евсеев, Игорь Черевченко и Дмитрий Булыкин (дважды).

Удивительно, что Лоськов не сделал пента-трик или хотя бы покер. На поле он провел все 90 минут, а «Локомотив» пробил по воротам «Уралана» 28 раз. Впрочем, и трех голов ему хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата России-2000.

Дмитрий Лоськов – 23 апреля 2006-го, «Рубину» (4:4)

Один из лучших матчей в истории РПЛ. Железнодорожники вели к 60-й минуте 3:1, но у «Рубина» был Алехандро Домингес, который не просто сравнял, но и вывел казанцев вперед, оформив хет-трик за 13 минут. Триллер завершился пенальти – Лоськов забил свой третий и зафиксировал счет 4:4.

Последний гол стал для Лоськова сотым в чемпионатах страны. Сам юбиляр до игры об этом даже не догадывался: «Жаль, что эту новость мне сообщили после финального свистка в раздевалке. Знал бы раньше – обязательно взял бы на память мяч, который влетел в сетку после моего удара с 11-метровой отметки. А сейчас его уже не найдешь».

Кстати, 10 тысяч зрителей на стадионе «Локомотив» увидели уникальное: впервые в истории российского футбола хет-трик сделали футболисты сразу обеих команд.

Фото: fclm.ru