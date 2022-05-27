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В 1984-м Анчелотти пропустил финал против «Ливерпуля» из-за травмы колена. А ведь он был домашним для его «Ромы»

Агостино Ди Бартоломеи
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С коленями у Карло совсем беда.

Карло Анчелотти – король Лиги чемпионов. У него пять побед в главном клубном турнире Европы – две в качестве игрока и три тренерских.

А еще два раза итальянец уступил в финале – и отлично помнит кому. «Как футболист я играл против «Ливерпуля» в финале Кубка европейских чемпионов в 1984 году. В 2005 и 2007 году – уже в качестве тренера. И теперь еще одна встреча», – сказал Анчелотти после победы над «Ман Сити» в недавнем полуфинале.

Но память немного подвела Карло. В 1984-м финал против «Ливерпуля» он пропустил – из-за тяжелейшей травмы.

К 25 годам Анчелотти остался без менисков

В 1979 году 20-летний полузащитник «Пармы» Анчелотти ушел на повышение и сразу заиграл в основе «Ромы». В 1983-м команда под руководством Нильса Лидхольма выиграла второе скудетто в истории клуба. Анчи пропустил начало чемпионского сезона из-за разрыва мениска правого колена, вернулся на поле в середине октября и в итоге провел в Серии А 23 матча – 22 из них в стартовом составе.

Защиту титула «Рома» начала бодро: выиграла 6 из 7 стартовых встреч и вышла в четвертьфинал Кубка чемпионов, выбив из турнира «Гетеборг» и софийский ЦСКА.

Роковым для Карло стал гостевой матч с «Ювентусом» 4 декабря 1983 года. 30-я минута, столкновение с Антонио Кабрини, итог – разрыв мениска левого колена. В следующий раз он сыграл за «Рому» только 18 ноября 1984-го.

Страшную травму и долгое восстановление Анчелотти красочно описал в автобиографии:

«Длинная передача, я выпрыгиваю, чтобы сыграть головой, и тут Кабрини хватает меня за плечо. Я теряю равновесие и неудачно приземляюсь прямо на левое колено. Раздается щелчок. Как, опять щелчок?! Очередная операция и новый курс физиотерапии. Прошло полгода, а я все еще не мог сгибать ногу в колене. Оказалось, профессор Перуджа нашел какие-то спайки: «К сожалению, нам придется сделать еще одну маленькую операцию. Скажем так, манипуляции под наркозом». По спине побежали мурашки. Я выпалил: «Манипуляции будешь делать дома с сестрой!».

Финал Кубка чемпионов-1984 Карло смотрел с трибуны. Его дальнейшая карьера была под вопросом

Римляне добирались до решающего матча главного еврокубка без основного полузащитника. И для чемпиона Италии все едва не закончилось в полуфинале. «Рома» проиграла 0:2 первый матч в гостях «Данди Юнайтед», но в ответке Роберто Пруццо уже к 38-й минуте сделал дубль, а во втором тайме гол Ди Бартоломеи вывел «Рому» в финал.

И не просто в финал, а в домашний финал. Рубка с «Ливерпулем» за титул состоялась в присутствии 70 тысяч зрителей на Олимпийском стадионе в Риме. Команды доигрались до серии пенальти (1:1), в которой итальянцы дважды сплоховали.

За промахами с точки грустно наблюдал с трибуны и Карло Анчелотти. Смог бы он помочь «Роме» в серии, большой вопрос. За всю карьеру Анчи забил 41 гол: ни одного с пенальти, все с игры.

В день финала футбольное будущее Карло все еще выглядело туманным:

«Чтобы удостовериться, что я чувствую себя максимально отвратительно, мне назначили прием у врача на следующий день после поражения «Ромы» от «Ливерпуля». Фактически доктора сэкономили на анестезии, хоть я и смотрел матч с трибуны. Врачи были очень искренними и дружелюбными, но я все равно послал их ко всем чертям. Меня уложили на кушетку, выпрямили ногу и вывернули стопу – сумасшедшая боль! Впрочем, в конце концов, я пошел на поправку».

Через 5 лет Карло выиграл Кубок чемпионов с «Миланом», а через год еще один

Летом 1985-го «Рому» возглавил Свен-Йоран Эрикссон. Он сделал Анчелотти капитаном команды. Через два года Карло перешел в «Милан», где выиграл два подряд Кубка чемпионов. В финалах 1989-го (4:0 против «Стяуа») и 1990-го (1:0 против «Бенфики») он выходил в старте легендарного состава Арриго Сакки.

А о травмах, из-за которых он пропустил тот самый матч против «Ливерпуля», Анчелотти вспоминает философски:

«Боли нет. Это только моя теория, но она, кажется, работает. Колени – мои враги, с которыми приходится бороться. Если мне хочется пробежаться, мозг отдает команду, и я бегу, несмотря на то, что колени тут же опухают. Какое мне дело? Пускай страдают, зато голова в порядке. Менисков нет, колени превратили жизнь в сущий ад, но теперь настало мое время. Я мщу им: бегаю по лесу, взбираюсь на пригорки, провожу часы на беговой дорожке. Ну как, больно? То-то же. Чем больше опухают колени, тем больше я бегаю. Я постоянно с ними болтаю, чаще всего – весьма грубо. Порой я даже обижаюсь и не разговариваю. Наверное, по мне плачет психушка. Пускай! Я буду рад там оказаться, ведь колени отправятся со мной».

Побегает ли Анчелотти с трофеем по «Стад Де Франс», узнаем совсем скоро.

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Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst, Oscar J. Barroso

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