68 футбольных стадионов, которые скоро откроются. Галерея неимоверной красоты

Разглядываем.

Мы любим смотреть футбол на красивых стадионах, поэтому собрали проекты в каждом уголке мира, которые сделают любимую игру еще лучше.

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Европа

Линц (Австрия), ЛАСК (высшая лига Австрии), «Нью Райффайзен Арена»

Вместимость: 20 000

Стоимость: 65 млн евро

Год планируемого открытия: февраль 2023-го

Ливерпуль (Англия), «Эвертон» (АПЛ), стадион «Брэмли-Мур Док»

Вместимость: 52 888

Стоимость: 500 млн фунтов

Год планируемого открытия: февраль 2024-го

Лестер (Англия), «Лестер» (АПЛ), стадион «Кинг Пауэр»

Вместимость: 40 000

Стоимость: неизвестна

Год планируемого открытия: 2024-й

Лутон (Англия), «Лутон» (Чемпионшип), стадион «Пауэр Корт»

Вместимость: 23 000

Стоимость: 200 млн фунтов

Год планируемого открытия: 2024-й

Саутэнд-он-Си (Англия), «Саутэнд» (Англия. Д5), стадион «Фоссетс Фарм»

Вместимость: 21 000

Стоимость: 80 млн фунтов

Год планируемого открытия: 2023-й

Нейлсуорт (Англия), «Форест Грин» (Англия, Д4), стадион «Эко Парк»

Вместимость: 5 000

Стоимость: неизвестна

Год планируемого открытия: не раньше 2025-го

Минск (Беларусь), сборная Беларуси, Национальный стадион

Вместимость: 33 000

Стоимость: 180 млн евро

Год планируемого открытия: октябрь 2023-го

Брюгге (Бельгия), «Брюгге» (высшая лига Бельгии), «Брюгге Стэдиум»

Вместимость: 40 000

Стоимость: 90 млн евро

Год планируемого открытия: 2023-й

Варна (Болгария), «Черно Море» (высшая лига Болгарии), «Арена Варна»

Вместимость: 22 000

Стоимость: 39 млн евро

Год планируемого открытия: 2022-й

Пловдив (Болгария), «Ботев» (высшая лига Болгарии), стадион «Христо Ботев»

Вместимость: 18 777

Стоимость: 15 млн евро

Год планируемого открытия: 2022-й

Загреб (Хорватия), «Динамо» (высшая лига Хорватии), стадион «Динамо»

Вместимость: 34 000

Стоимость: 60 млн евро

Год планируемого открытия: 2024-й

Осиек (Хорватия), «Осиек» (высшая лига Хорватии), «Пампас Стэдиум»

Вместимость: 14 750

Стоимость: 40 млн евро

Год планируемого открытия: май 2023-го

Градец Кралове (Чехия), «Градец Кралове» (высшая лига Чехии), «Масловицка Арена»

Вместимость: 8 000

Стоимость: 23 млн евро

Год планируемого открытия: 2023-й

Берлин (Германия), «Герта», (Бундеслига), стадион «Ян-Шпортпарк»

Вместимость: 55 000

Стоимость: 250 млн евро

Год планируемого открытия: 2025-й

Афины (Греция), АЕК (высшая лига Греции), стадион «Агья София».

Вместимость: 33 000

Стоимость: 80 млн евро

Год планируемого открытия: август 2022-го

Салоники (Греция), ПАОК (высшая лига Греции), стадион «Нью Тумба»

Вместимость: 33 500

Стоимость: 140 млн евро

Год планируемого открытия: 2026-й

Афины (Греция), «Панатинаикос» (высшая лига Греции), «Нью Панатинаикос Стэдиум»

Вместимость: 38 000

Стоимость: 160 млн евро

Год планируемого открытия: 2026-й

Милан (Италия), «Интер», «Милан» (Серия А), стадион «Ле Кафедрал»

Вместимость: 65 000

Стоимость: 1,2 млрд евро

Год планируемого открытия: 2027-й

Флоренция (Италия), «Фиорентина» (Серия А), стадион «Артемио Франки»

Вместимость: 40 000

Стоимость: 137, 5 млн евро

Год планируемого открытия: 2026-й

Болонья (Италия), «Болонья» (Серия А), стадион «Ренато Далль′Ара»

Вместимость: 30 325

Стоимость: 100 млн евро

Год планируемого открытия: 2025-й

Парма (Италия), «Парма» (Серия Б), стадион «Эннио Тардини»

Вместимость: 22 000

Стоимость: 70-80 млн евро

Год планируемого открытия: 2024-й

Авеллино (Италия), «Авеллино» (Серия С), стадион «Партенио»

Вместимость: 21 500

Стоимость: 60 млн евро

Год планируемого открытия: 2024-й

Кальяри (Италия), «Кальяри» (Серия А), «Кальяри Арена»

Вместимость: 25 200

Стоимость: 70 млн евро

Год планируемого открытия: 2024-й

Венеция (Италия), «Венеция» (Серия А), «Стадио Делла Венеция»

Вместимость: 18 000

Стоимость: 185 млн евро

Год планируемого открытия: 2023-й

Вильнюс (Литва), сборная Литвы, Национальный стадион

Вместимость: 15 000

Стоимость: 40 млн евро

Год планируемого открытия: 2025-й

Роттердам (Нидерланды), «Фейеноорд» (высшая лига Нидерландов), стадион «Фейеноорд Сити»

Вместимость: 63 000

Стоимость: 444 млн евро

Год планируемого открытия: 2025-й

Леуварден (Нидерланды), «Камбюр» (высшая лига Нидерландов), Стадион «Камбюр»

Вместимость: 15 000

Стоимость: 44 млн евро

Год планируемого открытия: июль 2023-го

Хелмонд (Нидерланды), «Хелмонд Спорт» (Нидерланды. Д2), стадион «Кампус де Браак»

Вместимость: 4 500

Стоимость: 35 млн евро

Год планируемого открытия: 2024-й

Москва (Россия), «Торпедо» (ФНЛ), стадион «Торпедо»

Вместимость: 15 000

Стоимость: 8 млрд рублей

Год планируемого открытия: 2025-й

Щецин (Польша), «Погонь» (высшая лига Польши), стадион им. Флориана Крыгера

Вместимость: 20 500

Стоимость: 78 млн евро

Год планируемого открытия: 2022-й

Катовице (Польша), «Катовице» (Польша. Д2), Городской стадион

Вместимость: 14 896

Стоимость: 44 млн евро

Год планируемого открытия: 2024-й

Сосновец (Польша), «Заглембе» (Польша. Д2), стадион «Спортпарк Заглембе»

Вместимость: 11 600

Стоимость: 32 млн евро

Год планируемого открытия: конец мая 2022-го

Лодзь (Польша), «Лодзь» (Польша. Д2), Городской стадион Лодзи

Вместимость: 18 029

Стоимость: 49 млн евро

Год планируемого открытия: 2022-й

Плоцк (Польша), «Висла» (высшая лига Польши), стадион «Вислы»

Вместимость: 15 000

Стоимость: 36 млн евро

Год планируемого открытия: ноябрь 2022-го

Абердин (Шотландия), «Абердин» (высшая лига Шотландии), «Кингсфорд Стэдиум»

Вместимость: 20 000

Стоимость: 50 млн евро

Год планируемого открытия: 2023-й

Белград (Сербия), сборная Сербии, Национальный стадион

Вместимость: 55 000

Стоимость: 250 млн евро

Год планируемого открытия: 2024-й

Валенсия (Испания), «Валенсия» (Ла Лига), стадион «Нуо Месталья»

Вместимость: 54 000

Стоимость: 287 млн евро

Год планируемого открытия: 2026-й

Мадрид (Испания), «Реал», (Ла Лига), стадион «Сантьяго Бернабеу»

Вместимость: 105 000

Стоимость: 900 млн евро

Год планируемого открытия: декабрь 2022-го

Барселона (Испания), «Барселона», (Ла Лига), стадион «Камп Ноу»

Вместимость: 110 000

Стоимость: 1,5 млрд евро

Год планируемого открытия: 2026-й

Марбелья (Испания), «Марбелья», (Испания. Д3), стадион «Нуево Эстадион де Марбелья»

Вместимость: 18 000

Стоимость: 14,5 млн евро

Год планируемого открытия: 2023-й

Брест (Франция), «Брест», (Лига 1), «Стад ау Фрутвен»

Вместимость: 15 000

Стоимость: 85 млн евро

Год планируемого открытия: 2026-й

Цюрих (Швейцария), «Цюрих», (высшая лига Швейцарии), стадион «Кредит Сюисс»

Вместимость: 18 000

Стоимость: неизвестна

Год планируемого открытия: 2023-й

Северная Америка

Монтеррей (Мексика), «Тигрес» (высшая лига Мексики), «Эстадио де Лос Тигрес»

Вместимость: 65 000

Стоимость: 320 млн долларов

Год планируемого открытия: 2025-й

Леон-де-лос-Альдама (Мексика), «Леон» (высшая лига Мексики), «Нуево Эстадио Леон»

Вместимость: 35 000

Стоимость: 326 млн долларов

Год планируемого открытия: 2023-й

Мерида (Мексика), «Венадос» (Мексика. Д2), «Эстадио де Юкатан».

Вместимость: 30 000.

Стоимость: 100 млн евро.

Год планируемого открытия: 2023-й.

Нэшвилл (США), «Нэшвилл» (МЛС), «Геодис Парк»

Вместимость: 30 000

Стоимость: 345 млн евро

Открыт: 1 мая 2022-го

Сан Диего (США), «Сан Диего Ацтекс» (студенческая лига по американскому футболу), «Снэпдрэгон Стэдиум».

Вместимость: 35 000.

Стоимость: 310 млн евро.

Год планируемого открытия: 3 сентября 2022-го.

Сент-Луис (США), «Сент-Луис Сити», «Сентен Стэдиум»

Вместимость: 22 500

Стоимость: 458 млн долларов

Год планируемого открытия: 2023-й

Азия

Гуанчжоу (Китай), «Гуанчжоу» (высшая лига Китая), «Гуанчжоу Эвергранд»

Вместимость: 100 000

Стоимость: 1,7 млрд долларов

Год планируемого открытия: декабрь 2022-го

Сиань (Китай), без клуба, стадион «Сиань Фэндун»

Вместимость: 60 000

Стоимость: 1,1 млрд долларов

Год планируемого открытия: июнь 2022-го

Сямынь (Китай), без клуба, «Сямынь Егрет Стэдиум»

Вместимость: 60 000

Стоимость: 1,3 млрд долларов

Год планируемого открытия: декабрь 2022-го

Циндао (Китай), без клуба, «Стадион молодежи»

Вместимость: 50 000

Стоимость: 1 млрд долларов

Год планируемого открытия: ноябрь 2022-го

Сучжоу (Китай), без клуба, стадион «Кушан»

Вместимость: 45 000

Стоимость: 700 млн долларов

Год планируемого открытия: 2022-й

Чэнду (Китай), без клуба, стадион «Финикс Маунтейн»

Вместимость: 60 000

Стоимость: 657 млн долларов

Год планируемого открытия: 2022-й

Пекин (Китай), «Бэйцзин Гоань» (высшая лига Китая), «Нью Воркерс»

Вместимость: 70 000

Стоимость: 1,5 млрд долларов

Год планируемого открытия: 2023-й

Чунцин (Китай), без клуба, стадион «Чунцин»

Вместимость: 60 000

Стоимость: 1,8 млрд долларов

Год планируемого открытия: декабрь 2022-го

Пекин (Китай), «Далянь Про» (высшая лига Китая), стадион «Далянь Барракуда Бэй»

Вместимость: 63 000

Стоимость: 1,8 млрд долларов

Год планируемого открытия: декабрь 2022-го

Джакарта (Индонезия), «Персиджа» (высшая лига Индонезии), Международный стадион Джакарты

Вместимость: 82 000

Стоимость: 312 млн долларов

Год планируемого открытия: открыт 13 апреля 2022-го

Цзюлун (Гонконг), сборная Гонконга, стадион «Кай Так Спортс Парк»

Вместимость: 50 000

Стоимость: 4,4 млрд долларов

Год планируемого открытия: 2023-й

Асаминами (Япония), «Санфречче Хиросима» (высшая лига Японии), стадион «Санфречче Хиросима»

Вместимость: 30 000

Стоимость: 178 млн евро

Год планируемого открытия: 2024-й

Эр-Рияд (Саудовская Аравия), «Аль-Хилаль», «Аль-Наср» (высшая лига Саудовской Аравии), стадион «Киддия»

Вместимость: 40 000

Стоимость: неизвестна

Год планируемого открытия: 2022-й

Остальной мир

Буэнос-Айрес (Аргентина), «Сан-Лоренсо» (высшая лига Аргентины), «Нуево Эстадио де Сан-Лоренсо»

Вместимость: 45 000

Стоимость: 80 млн долларов

Год планируемого открытия: 2024-й

Сидней (Австралия), «Сидней» (высшая лига Австралии), «Сидней Стэдиум»

Вместимость: 45 000

Стоимость: 592 млн долларов

Год планируемого открытия: сентябрь 2022-го

Тарнейт (Австралия), «Вестерн Юнайтед» (высшая лига Австралии), «Виндхэм Сити»

Вместимость: 15 000

Стоимость: 180 млн долларов

Год планируемого открытия: 2023-й

Белу-Оризонти (Бразилия), «Атлетико Минейро» (высшая лига Бразилии), «Арена МРВ»

Вместимость: 46 000

Стоимость: 112 млн долларов

Год планируемого открытия: октябрь 2022-го

Алахуэла (Коста-Рика), «Алахуэленсе» (высшая лига Коста-Рики), «Эстадио де Алахуэнсе»

Вместимость: 24 000

Стоимость: 30 млн долларов

Год планируемого открытия: 2024-й

Новая столица Египта, сборная Египта, «Кэпитал Стэдиум»

Вместимость: 91 000

Стоимость: 400 млн долларов

Год планируемого открытия: 2022-й

Касабланка (Марокко), сборная Марокко, «Гранд Стад де Касабланка»

Вместимость: 93 000

Стоимость: 300 млн долларов

Год планируемого открытия: 2025-й