68 футбольных стадионов, которые скоро откроются. Галерея неимоверной красоты

Разглядываем.
Мы любим смотреть футбол на красивых стадионах, поэтому собрали проекты в каждом уголке мира, которые сделают любимую игру еще лучше.
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Европа
Линц (Австрия), ЛАСК (высшая лига Австрии), «Нью Райффайзен Арена»
Вместимость: 20 000
Стоимость: 65 млн евро
Год планируемого открытия: февраль 2023-го
Ливерпуль (Англия), «Эвертон» (АПЛ), стадион «Брэмли-Мур Док»
Вместимость: 52 888
Стоимость: 500 млн фунтов
Год планируемого открытия: февраль 2024-го
Лестер (Англия), «Лестер» (АПЛ), стадион «Кинг Пауэр»
Вместимость: 40 000
Стоимость: неизвестна
Год планируемого открытия: 2024-й
Лутон (Англия), «Лутон» (Чемпионшип), стадион «Пауэр Корт»
Вместимость: 23 000
Стоимость: 200 млн фунтов
Год планируемого открытия: 2024-й
Саутэнд-он-Си (Англия), «Саутэнд» (Англия. Д5), стадион «Фоссетс Фарм»
Вместимость: 21 000
Стоимость: 80 млн фунтов
Год планируемого открытия: 2023-й
Нейлсуорт (Англия), «Форест Грин» (Англия, Д4), стадион «Эко Парк»
Вместимость: 5 000
Стоимость: неизвестна
Год планируемого открытия: не раньше 2025-го
Минск (Беларусь), сборная Беларуси, Национальный стадион
Вместимость: 33 000
Стоимость: 180 млн евро
Год планируемого открытия: октябрь 2023-го
Брюгге (Бельгия), «Брюгге» (высшая лига Бельгии), «Брюгге Стэдиум»
Вместимость: 40 000
Стоимость: 90 млн евро
Год планируемого открытия: 2023-й
Варна (Болгария), «Черно Море» (высшая лига Болгарии), «Арена Варна»
Вместимость: 22 000
Стоимость: 39 млн евро
Год планируемого открытия: 2022-й
Пловдив (Болгария), «Ботев» (высшая лига Болгарии), стадион «Христо Ботев»
Вместимость: 18 777
Стоимость: 15 млн евро
Год планируемого открытия: 2022-й
Загреб (Хорватия), «Динамо» (высшая лига Хорватии), стадион «Динамо»
Вместимость: 34 000
Стоимость: 60 млн евро
Год планируемого открытия: 2024-й
Осиек (Хорватия), «Осиек» (высшая лига Хорватии), «Пампас Стэдиум»
Вместимость: 14 750
Стоимость: 40 млн евро
Год планируемого открытия: май 2023-го
Градец Кралове (Чехия), «Градец Кралове» (высшая лига Чехии), «Масловицка Арена»
Вместимость: 8 000
Стоимость: 23 млн евро
Год планируемого открытия: 2023-й
Берлин (Германия), «Герта», (Бундеслига), стадион «Ян-Шпортпарк»
Вместимость: 55 000
Стоимость: 250 млн евро
Год планируемого открытия: 2025-й
Афины (Греция), АЕК (высшая лига Греции), стадион «Агья София».
Вместимость: 33 000
Стоимость: 80 млн евро
Год планируемого открытия: август 2022-го
Салоники (Греция), ПАОК (высшая лига Греции), стадион «Нью Тумба»
Вместимость: 33 500
Стоимость: 140 млн евро
Год планируемого открытия: 2026-й
Афины (Греция), «Панатинаикос» (высшая лига Греции), «Нью Панатинаикос Стэдиум»
Вместимость: 38 000
Стоимость: 160 млн евро
Год планируемого открытия: 2026-й
Милан (Италия), «Интер», «Милан» (Серия А), стадион «Ле Кафедрал»
Вместимость: 65 000
Стоимость: 1,2 млрд евро
Год планируемого открытия: 2027-й
Флоренция (Италия), «Фиорентина» (Серия А), стадион «Артемио Франки»
Вместимость: 40 000
Стоимость: 137, 5 млн евро
Год планируемого открытия: 2026-й
Болонья (Италия), «Болонья» (Серия А), стадион «Ренато Далль′Ара»
Вместимость: 30 325
Стоимость: 100 млн евро
Год планируемого открытия: 2025-й
Парма (Италия), «Парма» (Серия Б), стадион «Эннио Тардини»
Вместимость: 22 000
Стоимость: 70-80 млн евро
Год планируемого открытия: 2024-й
Авеллино (Италия), «Авеллино» (Серия С), стадион «Партенио»
Вместимость: 21 500
Стоимость: 60 млн евро
Год планируемого открытия: 2024-й
Кальяри (Италия), «Кальяри» (Серия А), «Кальяри Арена»
Вместимость: 25 200
Стоимость: 70 млн евро
Год планируемого открытия: 2024-й
Венеция (Италия), «Венеция» (Серия А), «Стадио Делла Венеция»
Вместимость: 18 000
Стоимость: 185 млн евро
Год планируемого открытия: 2023-й
Вильнюс (Литва), сборная Литвы, Национальный стадион
Вместимость: 15 000
Стоимость: 40 млн евро
Год планируемого открытия: 2025-й
Роттердам (Нидерланды), «Фейеноорд» (высшая лига Нидерландов), стадион «Фейеноорд Сити»
Вместимость: 63 000
Стоимость: 444 млн евро
Год планируемого открытия: 2025-й
Леуварден (Нидерланды), «Камбюр» (высшая лига Нидерландов), Стадион «Камбюр»
Вместимость: 15 000
Стоимость: 44 млн евро
Год планируемого открытия: июль 2023-го
Хелмонд (Нидерланды), «Хелмонд Спорт» (Нидерланды. Д2), стадион «Кампус де Браак»
Вместимость: 4 500
Стоимость: 35 млн евро
Год планируемого открытия: 2024-й
Москва (Россия), «Торпедо» (ФНЛ), стадион «Торпедо»
Вместимость: 15 000
Стоимость: 8 млрд рублей
Год планируемого открытия: 2025-й
Щецин (Польша), «Погонь» (высшая лига Польши), стадион им. Флориана Крыгера
Вместимость: 20 500
Стоимость: 78 млн евро
Год планируемого открытия: 2022-й
Катовице (Польша), «Катовице» (Польша. Д2), Городской стадион
Вместимость: 14 896
Стоимость: 44 млн евро
Год планируемого открытия: 2024-й
Сосновец (Польша), «Заглембе» (Польша. Д2), стадион «Спортпарк Заглембе»
Вместимость: 11 600
Стоимость: 32 млн евро
Год планируемого открытия: конец мая 2022-го
Лодзь (Польша), «Лодзь» (Польша. Д2), Городской стадион Лодзи
Вместимость: 18 029
Стоимость: 49 млн евро
Год планируемого открытия: 2022-й
Плоцк (Польша), «Висла» (высшая лига Польши), стадион «Вислы»
Вместимость: 15 000
Стоимость: 36 млн евро
Год планируемого открытия: ноябрь 2022-го
Абердин (Шотландия), «Абердин» (высшая лига Шотландии), «Кингсфорд Стэдиум»
Вместимость: 20 000
Стоимость: 50 млн евро
Год планируемого открытия: 2023-й
Белград (Сербия), сборная Сербии, Национальный стадион
Вместимость: 55 000
Стоимость: 250 млн евро
Год планируемого открытия: 2024-й
Валенсия (Испания), «Валенсия» (Ла Лига), стадион «Нуо Месталья»
Вместимость: 54 000
Стоимость: 287 млн евро
Год планируемого открытия: 2026-й
Мадрид (Испания), «Реал», (Ла Лига), стадион «Сантьяго Бернабеу»
Вместимость: 105 000
Стоимость: 900 млн евро
Год планируемого открытия: декабрь 2022-го
Барселона (Испания), «Барселона», (Ла Лига), стадион «Камп Ноу»
Вместимость: 110 000
Стоимость: 1,5 млрд евро
Год планируемого открытия: 2026-й
Марбелья (Испания), «Марбелья», (Испания. Д3), стадион «Нуево Эстадион де Марбелья»
Вместимость: 18 000
Стоимость: 14,5 млн евро
Год планируемого открытия: 2023-й
Брест (Франция), «Брест», (Лига 1), «Стад ау Фрутвен»
Вместимость: 15 000
Стоимость: 85 млн евро
Год планируемого открытия: 2026-й
Цюрих (Швейцария), «Цюрих», (высшая лига Швейцарии), стадион «Кредит Сюисс»
Вместимость: 18 000
Стоимость: неизвестна
Год планируемого открытия: 2023-й
Северная Америка
Монтеррей (Мексика), «Тигрес» (высшая лига Мексики), «Эстадио де Лос Тигрес»
Вместимость: 65 000
Стоимость: 320 млн долларов
Год планируемого открытия: 2025-й
Леон-де-лос-Альдама (Мексика), «Леон» (высшая лига Мексики), «Нуево Эстадио Леон»
Вместимость: 35 000
Стоимость: 326 млн долларов
Год планируемого открытия: 2023-й
Мерида (Мексика), «Венадос» (Мексика. Д2), «Эстадио де Юкатан».
Вместимость: 30 000.
Стоимость: 100 млн евро.
Год планируемого открытия: 2023-й.
Нэшвилл (США), «Нэшвилл» (МЛС), «Геодис Парк»
Вместимость: 30 000
Стоимость: 345 млн евро
Открыт: 1 мая 2022-го
Сан Диего (США), «Сан Диего Ацтекс» (студенческая лига по американскому футболу), «Снэпдрэгон Стэдиум».
Вместимость: 35 000.
Стоимость: 310 млн евро.
Год планируемого открытия: 3 сентября 2022-го.
Сент-Луис (США), «Сент-Луис Сити», «Сентен Стэдиум»
Вместимость: 22 500
Стоимость: 458 млн долларов
Год планируемого открытия: 2023-й
Азия
Гуанчжоу (Китай), «Гуанчжоу» (высшая лига Китая), «Гуанчжоу Эвергранд»
Вместимость: 100 000
Стоимость: 1,7 млрд долларов
Год планируемого открытия: декабрь 2022-го
Сиань (Китай), без клуба, стадион «Сиань Фэндун»
Вместимость: 60 000
Стоимость: 1,1 млрд долларов
Год планируемого открытия: июнь 2022-го
Сямынь (Китай), без клуба, «Сямынь Егрет Стэдиум»
Вместимость: 60 000
Стоимость: 1,3 млрд долларов
Год планируемого открытия: декабрь 2022-го
Циндао (Китай), без клуба, «Стадион молодежи»
Вместимость: 50 000
Стоимость: 1 млрд долларов
Год планируемого открытия: ноябрь 2022-го
Сучжоу (Китай), без клуба, стадион «Кушан»
Вместимость: 45 000
Стоимость: 700 млн долларов
Год планируемого открытия: 2022-й
Чэнду (Китай), без клуба, стадион «Финикс Маунтейн»
Вместимость: 60 000
Стоимость: 657 млн долларов
Год планируемого открытия: 2022-й
Пекин (Китай), «Бэйцзин Гоань» (высшая лига Китая), «Нью Воркерс»
Вместимость: 70 000
Стоимость: 1,5 млрд долларов
Год планируемого открытия: 2023-й
Чунцин (Китай), без клуба, стадион «Чунцин»
Вместимость: 60 000
Стоимость: 1,8 млрд долларов
Год планируемого открытия: декабрь 2022-го
Пекин (Китай), «Далянь Про» (высшая лига Китая), стадион «Далянь Барракуда Бэй»
Вместимость: 63 000
Стоимость: 1,8 млрд долларов
Год планируемого открытия: декабрь 2022-го
Джакарта (Индонезия), «Персиджа» (высшая лига Индонезии), Международный стадион Джакарты
Вместимость: 82 000
Стоимость: 312 млн долларов
Год планируемого открытия: открыт 13 апреля 2022-го
Цзюлун (Гонконг), сборная Гонконга, стадион «Кай Так Спортс Парк»
Вместимость: 50 000
Стоимость: 4,4 млрд долларов
Год планируемого открытия: 2023-й
Асаминами (Япония), «Санфречче Хиросима» (высшая лига Японии), стадион «Санфречче Хиросима»
Вместимость: 30 000
Стоимость: 178 млн евро
Год планируемого открытия: 2024-й
Эр-Рияд (Саудовская Аравия), «Аль-Хилаль», «Аль-Наср» (высшая лига Саудовской Аравии), стадион «Киддия»
Вместимость: 40 000
Стоимость: неизвестна
Год планируемого открытия: 2022-й
Остальной мир
Буэнос-Айрес (Аргентина), «Сан-Лоренсо» (высшая лига Аргентины), «Нуево Эстадио де Сан-Лоренсо»
Вместимость: 45 000
Стоимость: 80 млн долларов
Год планируемого открытия: 2024-й
Сидней (Австралия), «Сидней» (высшая лига Австралии), «Сидней Стэдиум»
Вместимость: 45 000
Стоимость: 592 млн долларов
Год планируемого открытия: сентябрь 2022-го
Тарнейт (Австралия), «Вестерн Юнайтед» (высшая лига Австралии), «Виндхэм Сити»
Вместимость: 15 000
Стоимость: 180 млн долларов
Год планируемого открытия: 2023-й
Белу-Оризонти (Бразилия), «Атлетико Минейро» (высшая лига Бразилии), «Арена МРВ»
Вместимость: 46 000
Стоимость: 112 млн долларов
Год планируемого открытия: октябрь 2022-го
Алахуэла (Коста-Рика), «Алахуэленсе» (высшая лига Коста-Рики), «Эстадио де Алахуэнсе»
Вместимость: 24 000
Стоимость: 30 млн долларов
Год планируемого открытия: 2024-й
Новая столица Египта, сборная Египта, «Кэпитал Стэдиум»
Вместимость: 91 000
Стоимость: 400 млн долларов
Год планируемого открытия: 2022-й
Касабланка (Марокко), сборная Марокко, «Гранд Стад де Касабланка»
Вместимость: 93 000
Стоимость: 300 млн долларов
Год планируемого открытия: 2025-й
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