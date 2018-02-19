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    Блог Ultras Action

    Лучшие голы России 1994 года

    Теги Юрий Никифоров Спартак Локомотив ЦСКА Владислав Радимов Жемчужина-Сочи Валерий Кечинов Дмитрий Радченко сборная России Динамо Москва

    Лучшие голы России 1994 года по версии зрителей "Футбольного клуба"!

    Памятные голы сборников Дмитрия Радченко и Юрия Никифорова, точные выстрелы культовых Олега Гарина и Евгения Смертина, слаломные проходы юных Владислава Радимова и Валерия Кечинова, а также разящие удары Александра Катасонова, Евгения Княжева и Сергея Чудина, футболистов, которых даже самые преданные болельщики "Локомотива", "Жемчужины" и "Спартака" сегодня не вспомнят. Ну и конечно, пустые стадионы!

    Настоящий дух времени!

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