Лучшие голы России 1994 года по версии зрителей "Футбольного клуба"!

Памятные голы сборников Дмитрия Радченко и Юрия Никифорова, точные выстрелы культовых Олега Гарина и Евгения Смертина, слаломные проходы юных Владислава Радимова и Валерия Кечинова, а также разящие удары Александра Катасонова, Евгения Княжева и Сергея Чудина, футболистов, которых даже самые преданные болельщики "Локомотива", "Жемчужины" и "Спартака" сегодня не вспомнят. Ну и конечно, пустые стадионы!

Настоящий дух времени!