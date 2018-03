UFC 222: все, что надо знать о турнире

Общий IH: 9 (см. объяснение в самом низу)

Общее

Где: UFC вернулся домой, в Лас-Вегас, на T-Mobile Arena, которая в очередной раз подтвердила репутацию неудачной. У UFC снова на T-Mobile Arena слет главного боя. Полная летопись неудач на привычном месте;

Потери: Хедлайнером UFC должна была стать защита титула в дивизионе до 66 кг, Макс Холлоуэй против Фрэнки Эдгара. Но бой слетел из-за травмы Макса. Напоминаем, что первый раз они должны были встретиться между собой на декабрьском UFC 218, но тогда травмировался уже Эдгар.

Главный бой и состав на турнир:

- В итоге турнир была призвана спасать Крис Жюстино, которая якобы может продать билеты даже на турнир, который пройдет на парковке. В итоге мы имеем слабейшую афишу флагманского турнира UFC за годы: абсолютный чемпион против ноу-нейма, который не только дебютирует в организации, так еще и выходит не в своем весе (при всем уважении и любви к Куницкой). Происходящее можно сравнивать разве с UFC 177, в котором хедлайнером был бой Диллашоу – Сото;

- настоящий главный бой турнира, за который с нас собственно и хотят взять деньги – это встреча Фрэнки Эдгара и Брайана Ортега. Но за ними в главной карте ничего реально интересного – два списанных в утиль ветерана (при всей любви к Орловскому) и два ноу-нейма;

- имена, которых надо знать до турнира: Маккензи Дерн, до 52 кг\ Шон О‘Мэйли, до 61 кг \ Джордан Джонсон, до 93 кг\ Яна Куницкая

- главные бои турнира: Коди Стамман vs #7 Брайан Кэрэвэй, до 61 кг\ #8 Джон Додсон vs #10 Педро Муньос, до 61 кг\#12 Бенеил Дариуш vs Александр Эрнандес, до 70 кг\ #5 Кэтлин Виейра vs #6 Кэт Зингано , до 61 кг \ #10 Стивен Струве vs #12 Андрей Орловский, выше 93 кг\#3 Брайан Ортега vs #2 Фрэнки Эдгар, до 66кг

Прогноз по PPV:

- флагманские турниры проводятся ради PPV, и этот турнир не обещает UFC ничего интересного. И дело не только в слете боя Холлоуэй – Эдгар, а в том, что при подготовке турнира ставка была сделана исключительно на этот бой. Реальный ориентир по PPV все тот же UFC 177, который собрал 125К. Если UFC 222 выйдет на эту цифру, то все будут довольны;

- но в целом UFC провалил первый квартал 2018, предварительные итоги которого уже можно проводить. UFC on Fox 27 установил новый антирекорд по количеству зрителей – 1 593К. UFC on Fox 28 был лучше и набрал 1 826К – еще пару лет назад это воспринимался бы как однозначный провал, но теперь воспринимается чуть ли не как победа. UFC 220 не оправдал ожиданий и собрал всего 350К PPV – ждали много больше. По UFC 221 пока данных нет, но там точно не приходится ждать больших цифр;

- да, на первом квартале сказалось, что два флагмана из трех остались без главных боев, и их пришлось в срочном порядке спасать. Но по факту UFC начал 2018 крайне плохо.

Как смотреть:

- блог однозначно советует смотреть главную карту турнира, но второй флагманский турнир подряд вынужден признать, что не видит оснований для покупки просмотра;

- а вот харкдорным фанатам лучше смотреть все три акта турнира, так как интересные бои представлены в каждом отделении. К сожалению, между ними очень большие паузы.

Main Card (начало по Москве – 4 марта, 06.00)

Крис «Киборг» Жюстино (Бразилия; 4-0 в UFC) vs Яна Куницкая (Россия\ Jackson Wink MMA Academy, дебют в UFC, общий рекорд 10-3), бой за титул чемпиона в весе до 66кг\ Featherweight

IH-1. Кандидаты на бонус

Участники боя:

Кристин Жюстино … «The Cyborg» (Киборг) … 32 года (09.07.1985) … №9 общего рейтинга UFC … с 2005 выступает на профессиональном уровне в MMA, в первом бою получила единственное поражение в карьере… чемпион Strikeforce в весе до 66кг, выиграла титул у Джины Карано нокаутом в августе 2009… две успешные защиты… была лишена титула после позитивного теста на станазол – анаболический стероид… год дисквалификации… с 2013 по 2016 – в Invicta, выиграла титул и провела четыре успешные защиты… с мая 2016 – в UFC, два боя и две победы в боях до 63,5 кг (140 lbs \Catchweight)… при подготовке ко второму бою испытывала сложности при сбросе веса, была близка к повторной дисквалификации, но получила терапевтическое исключение (Therapeutic Use Exemptions)… в июле 2017 провела бой за вакантный титул в весе до 66 кг с Тоней Эвинджер и выиграла нокаутом… в декабре 2017 провела первую защиту титула, противник - Холли Холм, победа решением судей.

Яна Куницкая… 28 лет (11.11.1989) … в MMA с 2009… в 2013 приостановила карьеру, вернулась в октагон в 2016… в 2016-17 провела три боя в Invicta, все за титул чемпиона ... дважды против Тони Эвинджер (NC и поражение) и один против Ракель Паалухи (победа)… в статусе чемпиона Invicta подписала контракт с UFC… должна была дебютировать на UFC on Fox 28 против Сары МакМанн, но согласилась на титульный бой с Крис.

Что надо знать #1: UFC 219 с хедлайнером Жюстино-Холм собрал 380K, что собственно и послужило причиной судорожной ставки на Киборг для спасения турнира. У Киборг своя огромная армия болельщиков в Бразилии.

Что надо знать #2: пока ни одному россиянину не удалось стать чемпионом дивизиона в UFC. Олег Тактаров в 1995 стал победителем UFC 6 в 1995, но там титул чемпиона разыгрывался в отдельном поединке. Последний раз россиянин выходил на титульный бой в июне 2014 – Али Багаутинов проиграл Деметриусу Джонсону. Из представителей постсоветского пространства титул чемпиона UFC выигрывал только Андрей Орловский (см. ниже)

Габариты: Жюстино выше на 5 см (172 и 167).

Чего ждем от боя:

- ничего интересного. Это второй бой Куницкой за карьеру в дивизионе до 66 кг. Первый был 10 декабря 2010, когда Яна уронила Синди Дандуа. С тех пор прошло 8 лет;

- Куницкой по силе стать одной из главных звезд UFC в дивизионе до 61 кг, где как раз срочно разыскиваются новые герои. В этой весовой категории у ней может быть великое будущее, но маловероятно, что она сможет оказать реальное сопротивление Крис в своем дебютном выступлении в UFC в непривычной для себя весовой категории. Скорее всего, нас ждет повторение боя с Эвинджер – Киборг не будет газовать в первых раундах, но потом решит все;

- что надо знать про Куницкую – это реальный боец, который точно не проиграет бой заранее. Она выйдет на бой и будет искать шансы победить, но это бой на территории Жюстино, которая в день боя будет весить хорошо за 70 и будет работать в привычной для себя обстановке.

Блог ставит на победу Крис.

#3 Брайан Ортега (Лос-Анджелес, США; 5-0 и 1NC в UFC, 13-0 и 1NC за карьеру) vs #2 Фрэнки Эдгар (Нью-Джерси, США; 16-5-1 в UFC), до 66кг\ Featherweight

IH-3. Главный кандидат на «Fight of the Night».

Участники боя:

Фрэнк Джеймс Эдгар … 36 лет (16.10.1981) … выступает в MMA с 2005, в UFC –c 2007, пришел с рекордом 5-0… в 2007-12 выступал в дивизионе до 70 кг… в апреле 2010 выиграл титул чемпиона, переиграв Би Джей Пенна… провел в 2010-2011 три защиты титула повторив рекорд дивизиона по числу защит - Пенн и дважды Грей Майнард… в феврале 2012 проиграл титул Бенсону Хендерсону… в августе 2012 получил бой-реванш и снова уступил Хендерсону… с 2013 перебрался в дивизион до 66 кг… провел два боя за титул – в феврале 2013 (дебютный бой в дивизионе) и июле 2016, оба против Жозе Алдо, оба проиграл… рекорд в дивизионе до 66 кг, за вычетом выступлений против Алдо – 7-0… среди скальпов – Каб Суонсон, Юрайя Фабер, Чад Мендес, Джереми Стивенс и Яир Родригес;

Брайан Ортега… 27 лет (21.02.1991)… выступает в MMA с 2010, в UFC –c 2014… пришел с рекордом 8-0 и двумя титулами чемпионов в разных промоушенах… выиграл дебютный бой в UFC, но результат был отменен после позитивного теста на стероид… с июня 2015 – 5 боев, 5 побед: Тиаго Таварес (отчислен), Диего Брандао (отчислен), Клэй Гуида, Ренато Моикано и Каб Суонсон … все досрочно, все, кроме Суонсона (этого во втором), в третьем раунде.

Что надо знать: за 13 лет в MMA и 11 в UFC Фрэнки проигрывал только трем бойцам – Грею Мейнарду, Бенсону Хендерсону и Жозе Алдо. Но пока никому не удалось выиграть у Эдгара бой досрочно.

Ситуация в дивизионе: чемпион - Макс Холлоуэй (одна защита)\ решают, кто следующий в очереди на титульный бой – Фрэнки Эдгар и Брайан Ортега \ в перспективе кандидаты на титульный бой –Даррен Элкинс\ потенциальные соискатели – Корейский Зомби (когда залечит колено), Джереми Стивенс \ в одной-другой большой победе от статуса соискателя – Мирсад Бекитич, Яир Родригес, Ренато Моикано, \ лимб (в порядке вероятности выхода) – Каб Суонсон (если подпишет контракт), Джош Эммет, Рикардо Ламас, Жозе Алдо (0-2 против Макса, сразу в претенденты в случае смены чемпиона), Чой \ на грани топ-15– Майлс Джури, Келвин Каттар, Андре Фили, Забит Мугамедшарипов, Александр Волкановски, Деннис Бермудес, Джейсон Найт, Джереми Кеннеди, Энрике Барзола, Шейн Бургос

Мотивация: разыгрывается право выйти на бой за титул против Макса.

Габариты: Ортега выше на 5 см (172 и 167), в остальном ничего принципиального.

Чего ждем от боя:

- самый интригующий бой всего турнира, главный бой марта;

- Эдгар любит работать первым номером, забирая всю инициативу. Он умеет и любит работать от слабых сторон противника. Ортега любит работать вторым номером, выпивая все силы из противника и расслабляя его ложной уверенностью в том, что все в полном порядке и все идет по плану, чтобы потом провести молниеносную атаку и одним приемом решить все и сразу. Это идеальная пара для боя, и здесь нет смысла писать три миллиона знаков. Это должно быть войной;

- и всегда есть опасение, что это превратится в порку Ортеги. В мае 2017 Эдгар деклассировал Яира Родригеса, другого молодого и дерзкого бойца. Он выпорол своего противника, и это был один из самых жестоких мастер-классов в истории UFC;

- блог рассчитывает, что мы получил один из лучших боев 2018 и ставит на то, что Ортега докажет, что в UFC вошла новая суперзвезда. Блог искренне рассчитывает, что это будет война.

Шон О‘Мэйли (Аризона, США; 1-0 в UFC, общий рекорд 9-0) vs Андре Сукхамтат (Флорида, США; 1-2 в UFC), до 61 кг \ Bantamweight

IH-0. Кандидаты на бонус.

- Бой из серии «Хрен знает, что эти люди делают в прайм-тайме». Два бойца, которые любят забить на оборону и делают активную ставку на атаку. Два бойца, которые выйдут выбивать из себя и противника всю дурь. Это была бы отличная пара для предварительной части программы, но вот в главной части эти два веселых ноу-нейма смотрятся особенно вызывающе;

- Присматриваемся к О‘Мэйли. UFC явно видит в товарище новую ирландскую суперзвезду и не стесняется не скрывать влюбленность, таща его под софиты и давая третий бой флагмана.

#10 Стивен Струве (Голландия, 12-7 в UFC) vs #12 Андрей Орловский (Белоруссия\Чикаго, США, 15-9 в UFC, серия 1-5), выше 93 кг\ Heavyweight

IH-1. Битвы ветеранов. Бой, который должен закончиться досрочно. Кандидаты на бонус.

Что надо знать #1: Орловскому – 39 лет. Выступает в MMA с 1999. В UFC – 2000-08, 2014-17. Чемпион дивизиона в 2005, одна успешная защита. С 2016 – шесть боев, пять поражений и только одна победа. Проиграл Стипе Миочичу, Алистеру Овериму, Джошу Барнетту, Фрэнсису Нганну и Марцелу Тибура. Прервал серию недуачных выступлений победой над Джуниором «Боевые Подгузники» Албини.

Что надо знать #2: Струве – 30 лет. Выступает в MMA с 2005. В UFC – с 2009. Самые большие победы в карьере – Стипе Миочич (2012), Антонио Родриго Ногейра (2015), Антонио Сильва (2016). Самые большие поражения в карьере – Джуниор Дос Сантос (2009, за 54 секунды), Рой Нельсон (2010; за 39 секунд), Трэвис Браун (2011), Марк Хант (2013), Алистер Оверим (2014), Александр Волков (2017).

Что надо знать #3: Струве с его 213 см самый высокий боец в UFC. Стиве вполне мог сделать карьеру в басктболе, но предпочел MMA.

Мотивация: два бойца из глубин лимба дивизиона. Струве выходит пополнить коллекцию побед бойцами, которые ближе к пенсии, чем к прайму (см. Ногейра и Сильва). Орловский выходит доказывать, что он живее всех живых и еще способен на что-то.

Чего ждем от боя:

- не надо недооценивать Струве, который только входит в реальный прайм. Это очень опасный боец и он должен кувыркать в этом бою Орловского;

- победа Орловского над Албини во много заслуга самого Албини, который выказывал слишком много уважения противнику. У Струве проблем с этим быть не должно;

- напоминаем, что с годами у Орловского челюсть в прямом смысле слова стала фаянсовая. Если Струве не будет думать о вечном, то раз -другой он должен акцентировано попасть по противнику и решить все.

Блог ждет нокаута и надеется, что это будет милосердно быстрый бой.

#5 Кэтлин Виейра (Бразилия, 3-0 в UFC, общий рекорд 9-0) vs #6 Кэт Зингано (Колорадо, США; 2-2 в UFC), до 61 кг\ Bantamaweight

IH-1. Кандидаты на бонус. Новый потенциальный соискатель титульного боя vs участник титульного боя.

Ситуация в дивизионе: действующий чемпион – Аманда Нуньес (две защиты) \ третья защита титула – Ракель Пеннингтон (UFC 224, пока неофициально)\ в перспективе претенденты на титульный бой – разыскиваются \ в перспективе кандидаты на титульный бой – ммм, Холли Холм?\ потенциальные соискатели – Кэтлин Виейра и Кэт Зингано \ в одной-другой большой победе от статуса соискателя – Лесли Смит, Аспен Ладд \лимб (в порядке вероятности выхода) – Сара МакМанн, Марион Рену, Бет Коррейа, Жермейн де Рандами\ на грани топ-15 - Люси Пудилова, Ирен Алдана, Сара Морас, Эшли Эванс-Смит

Что надо знать #1: Зингано в UFC с 2013. Она последовательно выиграла у Мишы Тейт (2013) и Аманду Нуньес (2014), после чего получила титульный бой против Ронды Роузи (2016), который проиграла всего за 14 секунд. В июле 2016 Кэт проиграла Джулиане Пенья и пропала с радаров.

Мотивация #1: Виейра – это следующая большая надежда дивизиона на полноценного претендента на титульного боя. Кэтлин теперь идет по стопам Ронды Роузи. После победы над Сарой МакМанн она будет искать возможность выиграть у Кэт Зингано, другого неудачного претендента на трон эпохи Роузи. Победа даст ей либо сразу титульный бой, либо шанс выйти на бой против Холли Холм, что тоже весьма неплохо;

Мотивация #2: Зингано – это самый жутко переоцененный персонаж женской части вселенной UFC. Это самый классический пример и беспомощности системы рейтингов, и общей слабости дивизиона. У Кэт всего две победы в дивизионе, она не выигрывала с сентября 2014 (3,5 года), но тем не менее она №6 в рейтинге и по-прежнему котируется настолько высоко, что ее сводят с активно практикующим бойцом, который рвется к титульному бою. Типа, как финальная проверка. С другой стороны, победа над Виейра может открыть Кэт путь к титульному бою. Она выигрывала и у Пеннингтон (в 2012), и у Нуньес, так что бой с Зингано можно будет двигать, как реванш.

Чего ждем от боя:

— это всего второе выступление от Зингано за три года. У нас тут 35-летняя женщина, которая была успешной совсем в другую эру женского MMA. Которая не имеет активной практики и черт знает чем занималась последние полтора года;

- я не удивлюсь, если это будет конкретный мисматч. Женское MMA сделал серьезный шаг вперед за последние три года. Если Виейра не выйдет в октагон выказывать уважение, а побеждать, то бой имеет хорошие шансы перерасти в суровое одностороннее избиение.

Preliminary Card on UFC Fight Pass (начало по Москве – 4 марта , 04.00)

Маккензи Дерн (Финикс, США; дебют в UFC, общий рекорд 5-0) vs Эшли Йодер (Калифорния, США; 0-2 в UFC), до 52 кг\ Strawweight

IH-1. Потенциальная звезда

Тут все внимание к Дерн, которая следующая большая надежда UFC на новую Ронду Роузи. Дерн – 24 года, она сделала успешную карьеру в джиу-джитсу. Что еще более важно для UFC, у Дерн – 500К подписчиков в инстаграме, так что коммерческий потенциал налицо. Этим боем UFC начинает раскрутку своей новой потенциальной суперзвезды.

#12 Бенеил Дариуш (Иран\ Калифорния, США; 8-3-1 в UFC, серия 0-1-1) vs Александр Эрнандес (Сан-Антонио, США; дебют в UFC, общий рекорд 8-1, серия 6-0), до 70 кг\ Lightweight

IH-0. Кандидаты на бонус.

Что надо знать: Дариуш должен был защищать место в топ-15 против Бобби Грина, но Грин снялся из-за травмы и нового противника Бенни искали в жутком цейтноте.

- Эрнандесу - 25 лет. В MMA – с 2012. Не проигрывает с июня 2013. Из 8 побед пять досрочно, в т.ч. три нокаутами. Находился в процессе подготовки к титульному бою в Fury FC, который должен был состояться 4 марта. Люди годами ждут в UFC своего шанса получить бой против кого-то из топ-15, Эрнандес получил шанс авансом;

- Для Дариуша теперь все сводится к тому, чтобы получить первую победу с ноября 2016. Недооценивать Эрнандеса не стоит, но все это может оказаться конкретным мисматчем.

#8 Джон Додсон (США, Jackson Wink MMA Academy, Альбукерке; 8-4) vs #10 Педро Муньос (Бразилия, 5-2 и NC в UFC, серия 4-0), до 61 кг\ Bantamaweight

IH-1. Участник титульного боя vs потенциальный соискатель на титульный бой

- Попытка №2 провести бой. Первая сорвалась из-за того, что Муньос не смог сделать вес. Повторяем полноценный анонс, так как к нему нечего добавить;

Что надо знать #1: Додсон выиграл в декабре 2011 TUF-11, отправив в нокаут Ти Джей Диллашоу. После победы опустился в дивизион до 56 кг и дважды, в 2013 и 2015, выходил на титульный бой против Деметриуса Джонсона. Оба раза проиграл решениями. После второго поражения в 2016 вернулся в дивизион до 61 кг и тут пока до титульного боя далеко – два поражения в четырех боях.

Что надо знать #2: У Муньоса три бонуса за выступления в четырех боях.

Мотивация #1: В октябре 2017 Муньос и Роб Фонт разыграли право получить большой бой. Муньос выиграл, получил второй по статусу бой турнира и в противники Додсона. Педро выходит сражаться за главную победу в карьере, так как выиграть у Додсона стоит дорогого. За всю карьеру в UFC Додсон проиграл только трем людям – Деметриусу Джонсона (дважды), Джону Линекеру и Марлону Мораесу. Причем последним двум – не самыми очевидными решениями судей;

Мотивация #2: Джон попал в карьерный лимб, из которого не видно очевидного выхода, кроме как устроить серию из побед над участниками топ-15 и топ-проспектами. Муньос – очень хорошее начало для такой серии;

- UFC подложил конкретного хряка Муньосу. Выглядеть хорошо против Додсона – задача, которую удалось реализовать только Джонсону. Джон - один из лучших мастеров по работе в защите в UFC, который очень грамотно строит бой от сильных и слабых сторон противника. Блог предлагает вспомнить, как Додсон разобрал и переиграл опытного Эдди Винланда в апреле 2017;

- Муньос – прекрасный боец, но в его тактике на бой очень многое строится на умении поймать противника на прием. Если не на чем ловить, то получаем скучный бой, типа Муньос – Стасиак. И есть все опасения, что именно к этому и сведется встреча Педро и Додсона. Первый будет ждать шанса, второй спокойно работать по ситуации и периодически бить. Блог ставит на то, что Додсон должен уверенно брать бой.

СиБи «Доберман» Доллоуэй (Аризона, США; 10-8 в UFC, серия 1-4) vs Эктор Ломбард (Куба\ Флорида, США, 3-4 в UFC, серия 0-4), до 84 кг\ Middleweight

IH-0. Бой за выживание.

Что надо знать #1: Доллоуэй – финалист TUF-7. Главные поражения в карьере – Тим Бетч, Лиото Мачида, Майкл Биспинг, Нейт Марквадт.

Что надо знать #2: Ломбард – участник Олимпиады-2000 в Афинах в составе сборной Кубы по дзюдо. Выступал в весе до 73 кг. Проиграл в 1\32. В 2004 не пробился на ОИ и сбежал в Австралии, где выступал за сборную, из расположения команды. С 2004 – в MMA. Выступал в Prado. В 2009 выиграл турнир в Беллаторе и получил статус чемпиона в весе до 84 кг, провел успешную защиту (против Александра Шлеменко). Лишился титула после перехода в UFC в 2012. В январе 2015 был пойман на использовании анаболика и дисквалифицирован на год. По завершению дисквалификации провел четыре боя и все проиграл, в том числе три – нокаутом.

Пенсионерский бой. Ломбарду – 40 лет, Доберману всего 34, но он уже десять лет в организации и не имеет никаких реальных карьерных перспектив. Ломбарду срочно нужна победа. Доллоуэю не помешает громкая (в прошлом) фамилия в резюме. Из этой пары вполне может получиться толк, но куда более вероятно, что Ломбард получит пятое поражение подряд, и снова нокаутом. Такое ощущение, что кубинца догнал возраст, а возраст это не то, что лечится.

Preliminary Card on UFC Fight Pass (начало по Москве – 4 марта , 02.30)

Зак «Варвар» Оттоу (Милуоки, США; 2-2 в UFC) vs Майк Пайл (Лас-Вегас, США; 10-8 в UFC, серия 2-5), до 77 кг\ Welterweight

IH-0. Финальная гастроль.

- Возвращение Майкла Пайла, одного из суперветеранов MMA. Пайл выступает с 1999, ему уже 42 года и мы его не видели в октагоне с декабря 2016. С 2012 Пайл выступает преимущественно только в Лас-Вегасе: семь из девяти боев прошли дома. От старого давно практически ничего не осталось, но UFC решили еще раз разыграть карту ностальгии. Пайл планирует закончить карьеру после боя;

- Оттоу – классический боец со дна второго дивизиона веса, который цинично выходит на бой для того, чтобы улучшить личный рекорд.

Коди Стамман (Мичиган, США; 2-0 в UFC, общий рекорд 16-1, серия 9-0) vs #7 Брайан Кэрэвэй (Bryan Caraway; Лас-Вегас, США; 6-2 в UFC), до 61 кг\ Bantamweight

IH-1. Проспект vs ветеран. Кандидаты на бонус

- Одна из самых интригующих встреч вечера. Скрытая жемчужина программы, которая так рано по расписанию только из-за того, что всегда есть сомнение сможет ли Кэрэвэй выйти на бой;

- Коди заставил себя уважать после того, как превратил бой с Томом Дюкенуа в одностороннее избиение. Победа над одной из главных надежд UFC (а не просто дивизиона) должна была дать ему сильного ветерана в противники;

- Кэрэвэй – один из самых уважаемых ветеранов дивизиона. Беда Брайана в том, что он всегда найдет способ сломаться. Кэрэвэй провел по бою в 2015 и 2016, а затем полностью пропустил весь 2017. Последний раз мы его видели в октагоне в мае 2016, когда он выиграл раздельным решением у Алджамейна Стерлинга. В 2017 у Брайана сорвались бои против Джимми Ривера и Люка Сандерса. И, с учетом Сандерса, UFC второй раз подряд пытается свести Кэрэвэя против кого-то из проспектов дивизиона;

- Стамман в первых двух выступлениях делал ставку на агрессивное доминирование – тейкдауны, тейкдауны и много ударов. Общеизвестная слабость Кэрэвэя – защита против тейкдаунов. Иное дело, что у Коди ушел целый раунд на понять Дюкенуа. Кэрэвэй раунда может хватить на то, чтобы все решить в свою пользу.

Джордан Джонсон (Сан-Диего, США; 2-0 в UFC, общий рекорд 8-0) vs Адам Милстид (Adam Milstead; США, 1-0 и 1NC в UFC, общий рекорд 8-1), до 93 кг\ Light Heavyweight

IH-0. Проспект. Борец vs Ударник.

- В этой паре главное внимание к Джонсону, который начал карьеру в UFC с побед над Луисом Энрике и Марселом Фортуна. Теперь ищет третью. Главная претензия к Джонсону – он не самый зрелищный парень, который делает ставку на борьбу, а не на нокауты: четыре победы приемом и только 1КО;

- Милстид, наоборот, классический панчер - шесть побед нокаутом. Он начал карьеру в UFC с победы нокаутом, но в феврале 2017 сам попал под КО – от Кертиса Блейдса. Результат боя был отменен, так как Блейдс дал позитивный тест на марихуану. Адам пропустил год и теперь дебютирует в новом для себя весе.

Обязательные местные бойцы в программе (только Лас -Вегас): Брайан Кэрэвэй; Майк Пайл.

Наши (в границах СССР): Яна Куницкая.

Где : Лас -Вегас . T-Mobile Arena. IH-0

- T-Mobile Arena – это дом UFC с 2016, когда она собственно и была открыта;

- На арене прошли следующие флагманские турниры:

UFC 200 (09.07.2016): главный бой – Аманда Нуньес vs Миша Тейт (победитель – первым), 18 202 зрителей\ $10 700 000. Турнир сначала потерял Коннора МакГрегора, потом слетел мегабой Даниэл Кормье – Джон Джонс, так как последний дал позитивный результат на допинг.

UFC 202 (20.08.2016): главный бой – Коннор Макгрегор vs Нейт Диас (победитель – первым), 15 593 зрителей\ $7 692 010. Единственный турнир, на котором все обошлось без приключений.

UFC 207 (30.12.2016): главный бой – Аманда Нуньес vs Ронда Роузи (победитель – первым), 18 533 зрителя\ $4 750 000. Слетел бой Франсиско Вердум – Кейн Веласкес. Турнир поставил точку в карьере Роузи в UFC.

UFC 209 (04.03.2017): главный бой - Тайрон Вудли vs Стивен Томпсон II (победитель – первым), 13 150 зрителей\ $2 385 230. Турнир потерял самый интригующий бой – Тони Фергюсона с Хабибом Нурмагомедовым, а повторная встреча Вудли и Томпсона была невероятно уныла.

UFC 213 (08.07.2017): главный бой - Роберт Уиттакер vs Йоэл Ромеро (победитель – первым), 12 834 зрителей\ $2,4М. Для начала турнир потерял бой Коди Гарбрандт – Ти Джей Диллашоу. За часы до начала снялась с боя из-за плохого самочувствия Аманда Нуньес, которая должна была защищать титул против Валентины Шевченко. Плюс некстати заболел железный Дональд Серроне, встреча которого с Робби Лоулером была перенесена на месяц. По факту турнир потерял три супербоя и это мы еще не вспоминаем, каким тихим ужасом оказалась третья встреча Вердума и Оверима

UFC 216: главный бой - Тони Фергюсон vs Кевин Ли (победитель – первым), 10 638 зрителей\ $0,678 М. В день турнира слетел бой Вердум vs Дерек Льюис. Турнир проводился после теракта на концерте в Лас-Вегасе, и арена выглядела вопиюще пустой.

UFC 219 (30.12.2017): главный бой - Крис Жюстино vs Холли Холм (победитель – первым), 13 561 зрителей\ $1,76 М. Зрители вернулись, но качество продаж ухудшилось – обратите внимание на падение выручки. Турнир, в котором имело смысл смотреть только два последних боя. Первые восемь были в основной своей массе совсем ни о чем. UFC не удалось ни собрать действительно интересную главную карту, ни провести действительно увлекательный новогодний турнир.

- Главная задача UFC 222 – быть, как минимум, на уровне UFC 219.

Как все это читать:

- лучше снизу вверх, но если вас интересует только главный бой, то всегда можно ограничиться только им;

- теперь в самом верху текста самого внимательного читателя ждет резюме и общий индикатор хайпа (IH) мероприятия. Чем выше, тем интереснее обещается быть турнир;

Индикатор Хайпа для боев \ бойцов, по шкале от 0 до 5, где 3 – бой, обязательный к просмотру, а 5 – высшая оценка (условно, МакГрегор-Диас II – это 5);

Индикатор Хайпа для арены, по шкале от 0 до 3, где 3 – высшая оценка (условно, MSG – это 3);

Общий IH – это совокупность всех индикаторов хайпа. Если турнир имеем общий IH 5 и ниже, то нас ждет очень сомнительное зрелище. IH от 10 – это практически всегда турнир с качественным контентом. IH от 20 обещает полноценный блокбастер, который надо смотреть в обязательном порядке (например, UFC 214 с тремя титульными боями и Кормье-Джонс в качестве вишенки).

Фаворит боя по версии блога всегда указывается первым (кроме чемпионских, там первый - чемпион).