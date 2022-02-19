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«Я бы хотела, чтобы мама забрала Камилу. На нее обрушилось цунами». Слезы Катарины Витт в эфире немецкого ТВ

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Драма Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 пробивает на эмоции не только в России.

Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт разрыдалась в прямом эфире немецкого канала ARD, когда говорила о фигуристке. Во время выступления Витт отворачивалась, пытаясь сдержать слезы

Получалось не всегда:

«Произошло именно то, от чего ее следовало защитить. Ей 15. Она ребенок. Мне жаль. Когда ты видишь, что она сидит там, разбитая… Она была тенью самой себя. Она не могла победить в таких условиях. Если бы она откатала идеально и стала олимпийской чемпионкой, то это бы обсуждалось. Но то, что произошло сейчас – самое худшее. Я почти поверила, что, может быть, она справится. Может быть, потому что ей всего 15, она могла избавиться от этого и сказать: «Я могу это сделать». 

Но на нее было оказано политическое давление… Я бы хотела, чтобы мама или кто-то ответственный забрал ее оттуда, посадил в самолет и отправил домой от всего этого беспорядка. На нее обрушилось цунами, это сводит с ума. То, что здесь сделали, так безответственно».

Витт давно защищает Валиеву

Еще 10 февраля Витт вступалась за Камилу двумя постами в соцсетях (на английском и немецком), призвав отстранять причастных людей из ее взрослого окружения:

«Последние ужасные новости из мира олимпийского фигурного катания, честно говоря, тронули меня. Камила Валиева – юная девушка-вундеркинд, которая сложнейшим исполнением и грацией покорила весь мир всего в 15 лет. Несовершеннолетняя, зависимая от взрослых, ее нельзя винить. Этот скандал – драматический поворот в ее молодой и многообещающей карьере, и я искренне надеюсь, что рядом с ней найдется достаточно людей, которые поддержат, защитят и воодушевят ее ❤️.

Как спортсмен вы всегда следуете советам окружения – в данном случае она, вероятно, прислушалась к тренерам и медицинской команде. С самого раннего возраста вас учат доверять им, они знают, что для вас правильно, а что нет. Четверным прыжкам Камила научилась благодаря бесконечному усердию и отваге. Никакой допинг не помог бы ей добиться этого! И уж точно это не помогло бы ее артистической харизме! 

Это позор, и ответственные взрослые должны быть отстранены от спорта навсегда! То, что они сознательно сделали с ней, если это правда, не может быть превзойдено в бесчеловечности и заставляет мое спортивное сердце бесконечно плакать. Я восхищаюсь Камилой как яркой звездой, ворвавшейся на орбиту международного фигурного катания – и очень хочу, чтобы она осталась».

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Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге

Фото: twitter.com/скриншот видео с канала «ARD»; globallookpress.com/Enrico Calderoni/AFLO

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