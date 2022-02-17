Вечный Хорошилов заехал на 10-е место в слаломе – и это в 38 лет! Он и не думает заканчивать

Несгибаемый.

Как же радостно за 38-летнего Александра Хорошилова – легенда нашего горнолыжного спорта впервые заехала на 10-е место в слаломе на олимпийском турнире. С момента дебюта спортсмена на Играх прошло 16 лет.

«Выступление было отличным. Трасса просто супер – ребята все подготовили замечательно, – делился эмоциями Хорошилов. – Конкуренция была жесткая и плотная, конечно, хотелось бы завоевать медаль, но допустил ошибки, которые здесь стоят дорого. На одном из чемпионатов мира я занял пятое место. Но на Олимпиадах я именно сегодня показал лучший результат».

Насколько это значительно?

• Хорошилов до этого никогда не поднимался так высоко. Лучший результат – 14-е место в Сочи.

• Пик карьеры Александра – победа на ЧМ в австрийском Шладминге в 2015-м. Всего за карьеру Хорошилов набрал девять бронзовых медалей – и ни одного серебра.

• У Александра не самая хорошая серия: после ЧМ в январе 2020-го он ни разу не добирался даже до тройки. В этом сезоне Хорошилову покорялось максимум 8-е место.

• Последняя мужская советская горнолыжная победа случилась еще до рождения Хорошилова – 28 марта 1981-го выиграл Александр Жиров. Увы, но через два года тот погиб в автокатастрофе.

Хорошилов родился на Камчатке. У него сложный путь – и два высших образования

Александр начал заниматься горными лыжами начал уже с 5 лет – в секцию привели родители.

«В горные лыжи попал случайно вообще. Я о них понятия не имел. Занимался самбо до этого и тогда ведь были популярны секции при отделениях милиции. Наш тренер уехал. Отец стал искать куда нас с братом поскорее пристроить, – рассказывал Александр Sports.ru в 2015-м. – Мне не было все равно, куда идти. Просто в те годы я еще не осознавал, насколько значим тот или иной вид спорта. В самбо выигрывал парочку турниров, что-то вроде приза Чебурашки – для детей это важно, конечно. Но вид спорта сменил очень легко».

Главный секрет Хорошилова – он родился на Камчатке. Александр до сих любит край и считает его уникальным.

«Для человека, который на Камчатке не родился, там все будет удивительно.

Вулканы, землетрясения и дикие животные совсем рядом. Было, что делаешь уроки – начало трясти. Потрясло несколько минут – и вдруг стихло. В черте города появлялись медведи, но редко. Или ночью за городом пошел в туалет, а туалет – яма. А рядом сидит росомаха – жуткая история, помню с детства.

Возможно, когда-то на Камчатке условия для тренировок были так себе, но летняя подготовка на снегу – самая лучшая. Там удаются такие объемы по катанию, как нигде больше. Конечно, канатки были тросовые с бугелями – так что цепляйтесь сами. Построить кресельную – полная ерунда. Она упала бы после одного неудачного землетрясения.

На Камчатке мы могли кататься шесть часов с утра и четыре часа после обеда. Для подростка это самое основное, к началу зимы у тебя уже за спиной условно 10 тысяч ворот. После такого наката мы были на голову выше тех, кто начинал тренироваться на снегу только осенью».

Первые проблемы начались в 18 лет. «Меня отчислили из юниорской сборной. Просто сказали: ты не в команде. Немножко хромала дисциплина. Были ребята посильнее. Скитался по Кубку России два года. Это меня хорошо простимулировало.

Тренироваться в одиночку – нормально. Удалось не зачахнуть, хотя ситуация была очень сложная. Тренировался в том числе и на частные деньги – может, за красивые глаза. Я подружился с семьей – бывшие горнолыжники. Они помогали. Я пользовался наработками первого тренера, попадал на сборы команды Московской области.

Иногда сильно падал. Повреждал мениск – скрывал. Мама впечатлительная, может сразу собрать все деньги и уехать ко мне. Позже они узнавали в интернете.

У меня два высших образования: экономическое и юридическое. Плюс закончил Педагогическое училище. Зачем? Между сборами хотелось чем-то заниматься. Я ходил учиться. Конечно, отдача была не полной – у спортсменов бывает: чисто формальное обучение. У меня полуформальное.

Я много читал, но и много пропускал. Преподаватели шли на уступки. Спасибо им – в моей голове что-то осталось. Вижу ли себя в какой-то из полученных профессий? Нет. Не потому что я слепой –не хочется далеко заглядывать. Мне хочется насладиться тем, чем я сейчас занимаюсь».

Хорошилов заканчивает?

Нет! Александр даже не думает останавливаться: после Олимпиады сразу отправился готовиться к следующим этапа Кубка мира – на этот раз в Германии.

«Пока я буду строить планы на следующий сезон. Буду смотреть, смогу ли в принципе вернуться в кондиции. Конечно, последний этап Кубка мира вселил в меня эту уверенность. Еще один сезон я точно настроен выступать и бороться за подиумы»

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Фото: eastnews.ru/Fabrice COFFRINI, Jeff PACHOUD; РИА Новости/Антон Денисов