Шум вокруг Валиевой: иностранные журналисты достают, наши звезды поддерживают, а тренеры молчат

Хотя не мешало бы что-то сказать.

Допинговое дело Камилы Валиевой привлекло больше внимания, чем вся Олимпиада. О нем говорят журналисты, болельщики, соперники и депутаты. Собрали заметнейшие высказывания.

Иностранные спортсмены и журналисты пока не торопятся с выводами

•‎ Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт считает, что в деле Камилы виновато окружение: «Ей 15, и она тут ни при чем, так как несовершеннолетняя. Этот скандал – драматичный поворот на раннем этапе ее многообещающей карьеры, и я искренне надеюсь, что найдется достаточно людей, которые поддержат и защитят ее – чтобы эта ситуация ее не сломала.

Как спортсмен вы следуете советам своего окружения, в данном случае – тренера и медицинской бригады. Вы просто верите в их понимание, что правильно, а что нет! Четверным прыжкам Камила научилась благодаря безмерному труду и смелости. Допинг тут не влияет! И уж точно [не влияет] на артистическую харизму! В любом случае тех взрослых, кто виновен в этой ситуации, нужно отстранить от спорта навсегда! »

•‎ У призеров личного турнира в мужском катании тоже спросили про Камилу – они ответили уклончиво:

Нэтан Чен: «Я не самый компетентный человек в этом вопросе, здесь много факторов».

Юма Кагияма: «Аналогично. Это тема, на которую я не могу говорить. Моя работа – соревноваться, так что я не могу ничего сказать по этому поводу».

Шома Уно: «Я спортсмен и не могу знать всех подробностей. Все спортсмены внимательно относятся к допинговым нюансам, все стараются не попасть в такую ситуацию».

•‎ Американец Джейсон Браун не вдавался в подробности, а констатировал факт, что допинг – это плохо: «Мы здесь говорим о чистой игре. Правила есть правила. Если есть позитивный тест на допинг, то здесь все ясно и просто» .

•‎ Американский журналист портала Yahoo Sports Дэн Ветцель считает, что подозрения будут преследовать не только Камилу: «Давал ли кто-то 15-летней девочке препараты для сердца, которые могли бы улучшить ее выносливость? Мы это выясним. И даже если Валиеву дисквалифицируют, как можно соревноваться с ее партнерами без кучи подозрений?»

• Журналист Daily Mail Риат аль-Самаррай крикнул Камиле, когда она проходила через микст-зону после тренировки: «Я спросил: «Ты принимала допинг? Ты чиста?» Она закрыла лицо худи и не остановилась. Российские журналисты были недовольны моим вопросом и фотографировали мою аккредитацию». В реплаях Риата в основном критикуют – за то, что достает подростка, а не ее тренеров.

Высказались Тутберидзе (три слова), Туктамышева и даже Бузова

Никто из фигуристов, с кем Валиева выиграла золото командника, публично ее не поддержал. Окружение спортсменки неохотно комментирует ситуацию.

• Этери Тутберидзе, в группе которой тренируется Валиева, емко ответила журналистам: «Сплетнями не занимаюсь».

• Евгения Медведева, которая все еще числится фигуристкой «Хрустального», поддержала Камилу и раскритиковала журналистов: «Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Все, что я хотела сказать, ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу!

Этот пост больше в адрес представителей СМИ. Коллеги, я прекрасно понимаю, что вы зарабатываете и кликбейт очень важен для вас. Знаю, как вы можете пытаться играть на опережение ради траффика и подавать недостоверную информацию.

Но, быть может, в этот раз вы будете более терпеливы? Давайте дождемся официальных новостей. Я уверена, что в любом случае все будет хорошо!»

• Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поддержала Валиеву в инстаграме: «Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… Держись, девочка! Все будет хорошо ❤️».

• Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова защищает Валиеву: «А я вам говорила, что не верю в это все. Будем смотреть и ждать, как Камила выступит в личном соревновании. Будем надеяться, что все будет хорошо. Для этого все и делалось, чтобы выбить Валиеву из колеи».

• Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков – единственный из тренеров Валиевой, кто поддержал ее публично. И довольно поэтично: «Давай, наш ангел, лети, лети к своей мечте, в тебя черти снизу камни кидают, а ты лети, выше лети, все равно камни не долетят – слишком ты от этих чертей высоко, на них же они и упадут. Девочка наша тренируется, Ольга Ермолина вчерашнюю информацию опровергла.

Было бы что-то серьезное, уже бы давно отстранили. СМИ, устроившие всю травлю, извиняйтесь, за все, что вы устроили. Ничего святого не осталось, главное рейтинги поднять».

• О ситуации с положительной допинг-пробой Камилы высказалась даже Ольга Бузова: «Девочка моя! Камила, ты самая лучшая! Сильная! Блистательная! Наша звездочка! Просто знай, что правда и любовь всей страны сейчас с тобой! Таким, как ты, будут завидовать всегда, но нам сейчас просто нужно сохранять холодными головы, нужен ясный ум, хорошую злость, чтобы были силы продолжать борьбу!

Я держу за тебя кулачки! А все те, кто сейчас так гнусно пишут о якобы допинг-тестах, и что еще возмутительнее – о возможном лишении золотых медалей всей команды… Я просто не верю, что мир настолько сошел с ума. Я верю, искренне верю, что все будет хорошо! »

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel, Evgenia Novozhenina; globallookpress.com/Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de, Dmitry Golubovich/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф