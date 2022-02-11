Разборки в олимпийском Пекине
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Шум вокруг Валиевой: иностранные журналисты достают, наши звезды поддерживают, а тренеры молчат

Ольга Бузова Ольга Бузова
Алексей Железняков Алексей Железняков
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Евгения Медведева Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Джейсон Браун Джейсон Браун
Юма Кагияма
Шома Уно Шома Уно
Нэтан Чен Нэтан Чен
Катарина Витт Катарина Витт
Камила Валиева Камила Валиева
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Фигурное катание Фигурное катание

Хотя не мешало бы что-то сказать.

Допинговое дело Камилы Валиевой привлекло больше внимания, чем вся Олимпиада. О нем говорят журналисты, болельщики, соперники и депутаты. Собрали заметнейшие высказывания.

Иностранные спортсмены и журналисты пока не торопятся с выводами

•‎ Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт считает, что в деле Камилы виновато окружение: «Ей 15, и она тут ни при чем, так как несовершеннолетняя. Этот скандал – драматичный поворот на раннем этапе ее многообещающей карьеры, и я искренне надеюсь, что найдется достаточно людей, которые поддержат и защитят ее – чтобы эта ситуация ее не сломала.

Как спортсмен вы следуете советам своего окружения, в данном случае – тренера и медицинской бригады. Вы просто верите в их понимание, что правильно, а что нет! Четверным прыжкам Камила научилась благодаря безмерному труду и смелости. Допинг тут не влияет! И уж точно [не влияет] на артистическую харизму! В любом случае тех взрослых, кто виновен в этой ситуации, нужно отстранить от спорта навсегда!»

 •‎ У призеров личного турнира в мужском катании тоже спросили про Камилу – они ответили уклончиво:

Нэтан Чен: «Я не самый компетентный человек в этом вопросе, здесь много факторов». 

Юма Кагияма: «Аналогично. Это тема, на которую я не могу говорить. Моя работа – соревноваться, так что я не могу ничего сказать по этому поводу».

Шома Уно: «Я спортсмен и не могу знать всех подробностей. Все спортсмены внимательно относятся к допинговым нюансам, все стараются не попасть в такую ситуацию».

 •‎ Американец Джейсон Браун не вдавался в подробности, а констатировал факт, что допинг – это плохо: «Мы здесь говорим о чистой игре. Правила есть правила. Если есть позитивный тест на допинг, то здесь все ясно и просто».

 •‎ Американский журналист портала Yahoo Sports Дэн Ветцель считает, что подозрения будут преследовать не только Камилу: «Давал ли кто-то 15-летней девочке препараты для сердца, которые могли бы улучшить ее выносливость? Мы это выясним. И даже если Валиеву дисквалифицируют, как можно соревноваться с ее партнерами без кучи подозрений?»

 • Журналист Daily Mail Риат аль-Самаррай крикнул Камиле, когда она проходила через микст-зону после тренировки: «Я спросил: «Ты принимала допинг? Ты чиста?» Она закрыла лицо худи и не остановилась. Российские журналисты были недовольны моим вопросом и фотографировали мою аккредитацию». В реплаях Риата в основном критикуют – за то, что достает подростка, а не ее тренеров.

Высказались Тутберидзе (три слова), Туктамышева и даже Бузова

Никто из фигуристов, с кем Валиева выиграла золото командника, публично ее не поддержал. Окружение спортсменки неохотно комментирует ситуацию.

Этери Тутберидзе, в группе которой тренируется Валиева, емко ответила журналистам: «Сплетнями не занимаюсь».

Евгения Медведева, которая все еще числится фигуристкой «Хрустального», поддержала Камилу и раскритиковала журналистов: «Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Все, что я хотела сказать, ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу!

Этот пост больше в адрес представителей СМИ. Коллеги, я прекрасно понимаю, что вы зарабатываете и кликбейт очень важен для вас. Знаю, как вы можете пытаться играть на опережение ради траффика и подавать недостоверную информацию.

Но, быть может, в этот раз вы будете более терпеливы? Давайте дождемся официальных новостей. Я уверена, что в любом случае все будет хорошо!»

• Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поддержала Валиеву в инстаграме: «Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… Держись, девочка! Все будет хорошо ❤️».

• Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова защищает Валиеву: «А я вам говорила, что не верю в это все. Будем смотреть и ждать, как Камила выступит в личном соревновании. Будем надеяться, что все будет хорошо. Для этого все и делалось, чтобы выбить Валиеву из колеи».

• Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков – единственный из тренеров Валиевой, кто поддержал ее публично. И довольно поэтично: «Давай, наш ангел, лети, лети к своей мечте, в тебя черти снизу камни кидают, а ты лети, выше лети, все равно камни не долетят – слишком ты от этих чертей высоко, на них же они и упадут. Девочка наша тренируется, Ольга Ермолина вчерашнюю информацию опровергла.

Было бы что-то серьезное, уже бы давно отстранили. СМИ, устроившие всю травлю, извиняйтесь, за все, что вы устроили. Ничего святого не осталось, главное рейтинги поднять».

• О ситуации с положительной допинг-пробой Камилы высказалась даже Ольга Бузова: «Девочка моя! Камила, ты самая лучшая! Сильная! Блистательная! Наша звездочка! Просто знай, что правда и любовь всей страны сейчас с тобой! Таким, как ты, будут завидовать всегда, но нам сейчас просто нужно сохранять холодными головы, нужен ясный ум, хорошую злость, чтобы были силы продолжать борьбу!

Я держу за тебя кулачки! А все те, кто сейчас так гнусно пишут о якобы допинг-тестах, и что еще возмутительнее – о возможном лишении золотых медалей всей команды… Я просто не верю, что мир настолько сошел с ума. Я верю, искренне верю, что все будет хорошо!»

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Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel, Evgenia Novozhenina; globallookpress.com/Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de, Dmitry Golubovich/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф

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