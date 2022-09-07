Сумасшедшие 589 дней Тухеля в «Челси»: победа в ЛЧ, заруба с Конте и увольнение-сенсация

«Челси» максимально неожиданно уволил Томаса Тухеля.

«Новые владельцы провели 100 дней во главе клуба. Они продолжают упорную работу по продвижению клуба вперед. Новые владельцы считают, что настало время сменить тренера», – сухая формулировка пресс-службы клуба вводит в еще больший ступор.

Эпоха Тухеля оказалась короткой, но насыщенной. Она длилась 589 дней – всего на 18 дольше, чем у Фрэнка Лэмпарда.

• В полтора года Томаса вместились еще две локальные награды – Тухель дважды становился лучшим тренером месяца в АПЛ (в марте и октябре 2021-го);

• Последнее трансферное окно Тухеля в «Челси» стало рекордным – клуб потратил на новичков 279 млн евро;

• Матч против загребского «Динамо» стал для Тухеля 100-м в «Челси». Как оказалось, последним.

Выигранная ЛЧ, еще два трофея и заруба с Конте – галерея главных моментов Тухеля в «Челси»

Тухеля назначили на пост главного тренера «Челси» в конце января 2021 года – тогда лондонцы барахтались на 9-й строчке АПЛ.

Первый раз «Челси» проиграл при Тухеле лишь в начале апреля, но оплеуха была сильной и неожиданной – «Вест Бромвич» на «Стэмфорд Бридж» разгромил лондонцев со счетом 5:2.

В Премьер-лиге «Челси» финишировал на 4-м месте, но главным достижением стала выигранная ЛЧ. В 1/8 финала прошли «Атлетико», не пропустив ни одного гола (1:0, 2:0).

В четвертьфинале не без проблем перешагнули через «Порту» (2:0, 0:1).

В полуфинале ждал грозный «Реал» – 1:1 на «Сантьяго Бернабеу» и 2:0 на «Стэмфорд Бридж».

А в финале – довольно сухая, но заслуженная победа над «Ман Сити» с единственным голом Кая Хавертца.

В августе Тухель выиграл еще и Суперкубок УЕФА – по пенальти перестреляли «Вильярреал».

Тухель выдал сильный старт в АПЛ-2021/22. В первых шести турах пропустили только два мяча – по одному от «Ливерпуля» и «Ман Сити». «Челси» финишировал третьим – после этих же команд.

В феврале 2022 года лондонцы зацепили клубный ЧМ – в финале обыграли «Палмейрас» (2:1).

Защитить титул победителя ЛЧ не удалось – запнулись о «Реал» в четвертьфинале.

В августе The Athletic провел исследование по сезону АПЛ-2021/22 и выяснил, что Тухель чаще всех оправдывается из тренеров – в 11 из 19 его интервью после потери очков он искал смягчающие факторы.

Последней яркой вспышкой немца в «Челси» стал конфликт с Антонио Конте в матче с «Тоттенхэмом». Специалисты словесно цапались всю игру, а после финального свистка вообще чуть не подрались.

Чем вам запомнится «Челси» Тухеля?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Denis Doyle, Mike Hewitt, Shaun Botterill; globallookpress.com/Adam Davy, www.imago-images.de; East News/GLYN KIRK/AFP, AP Photo/Angel Fernandez, Giuseppe CACACE / AFP