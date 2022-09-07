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Сумасшедшие 589 дней Тухеля в «Челси»: победа в ЛЧ, заруба с Конте и увольнение-сенсация

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«Челси» максимально неожиданно уволил Томаса Тухеля.

«Новые владельцы провели 100 дней во главе клуба. Они продолжают упорную работу по продвижению клуба вперед. Новые владельцы считают, что настало время сменить тренера», – сухая формулировка пресс-службы клуба вводит в еще больший ступор.

Эпоха Тухеля оказалась короткой, но насыщенной. Она длилась 589 дней – всего на 18 дольше, чем у Фрэнка Лэмпарда.

• В полтора года Томаса вместились еще две локальные награды – Тухель дважды становился лучшим тренером месяца в АПЛ (в марте и октябре 2021-го);

• Последнее трансферное окно Тухеля в «Челси» стало рекордным – клуб потратил на новичков 279 млн евро;

• Матч против загребского «Динамо» стал для Тухеля 100-м в «Челси». Как оказалось, последним.

Выигранная ЛЧ, еще два трофея и заруба с Конте – галерея главных моментов Тухеля в «Челси»

Тухеля назначили на пост главного тренера «Челси» в конце января 2021 года – тогда лондонцы барахтались на 9-й строчке АПЛ.

Первый раз «Челси» проиграл при Тухеле лишь в начале апреля, но оплеуха была сильной и неожиданной – «Вест Бромвич» на «Стэмфорд Бридж» разгромил лондонцев со счетом 5:2.

В Премьер-лиге «Челси» финишировал на 4-м месте, но главным достижением стала выигранная ЛЧ. В 1/8 финала прошли «Атлетико», не пропустив ни одного гола (1:0, 2:0).

В четвертьфинале не без проблем перешагнули через «Порту» (2:0, 0:1).

В полуфинале ждал грозный «Реал» – 1:1 на «Сантьяго Бернабеу» и 2:0 на «Стэмфорд Бридж».

А в финале – довольно сухая, но заслуженная победа над «Ман Сити» с единственным голом Кая Хавертца.

В августе Тухель выиграл еще и Суперкубок УЕФА – по пенальти перестреляли «Вильярреал».

Тухель выдал сильный старт в АПЛ-2021/22. В первых шести турах пропустили только два мяча – по одному от «Ливерпуля» и «Ман Сити». «Челси» финишировал третьим – после этих же команд.

В феврале 2022 года лондонцы зацепили клубный ЧМ – в финале обыграли «Палмейрас» (2:1).

Защитить титул победителя ЛЧ не удалось – запнулись о «Реал» в четвертьфинале.

В августе The Athletic провел исследование по сезону АПЛ-2021/22 и выяснил, что Тухель чаще всех оправдывается из тренеров – в 11 из 19 его интервью после потери очков он искал смягчающие факторы. 

Последней яркой вспышкой немца в «Челси» стал конфликт с Антонио Конте в матче с «Тоттенхэмом». Специалисты словесно цапались всю игру, а после финального свистка вообще чуть не подрались.

Чем вам запомнится «Челси» Тухеля?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Denis Doyle, Mike Hewitt, Shaun Botterill; globallookpress.com/Adam Davy, www.imago-images.de; East News/GLYN KIRK/AFP, AP Photo/Angel Fernandez, Giuseppe CACACE / AFP

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