Философия Раста Коула
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Рияд Марез подписал новый контракт с «Сити», но при этом ходит с абсолютно убитым айфоном уже два месяца. Почему?

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15 июля «Сити» анонсировал новый контракт Мареза – Рияд продлился до 2026 года. Вчера клуб вылетел США (предсезонный тур сыграют там), а Марез выложил выложил фото из аэропрта. Довольный Рияд шагает по трапу, в руках – убитый айфон 12 (версия Pro Max). Убитый настолько, что кусок задней крышки просто отломан и видны внутренности телефона. 

Над тем, что айфону плохо, сразу же пошутил сам Марез – реплаем на фотку выложил крупный скрин с телефоном и написал «да, я знаю 🤦‍♂️😂😂». 

А потом дважды здорово ответил подписчикам (ретвитнул их твиты со своим комментом). 

Подписчик 1: Марез, у тебя есть деньги 😭

Марез: Ждал новый контракт 😂

Подписчик 2: Рияд ты миллионер

Марез: Пока он работает 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

Интересно, что с настолько разбитым телефоном футболист ходит как минимум с конца мая. На вручении медалей АПЛ после чемпионской игры с «Астон Виллой» (22 мая), айфон уже был с поломанным корпусом, а вот огромных трещин, идущих до камер, еще не было. 

По старому контракту с «Сити» Марез зарабатывал 130к евро в неделю (6,8 млн в год). На старте продаж осенью 2020-го модель стоила в районе 1300 евро. Рияд мог купить 100 айфонов и менять их примерно каждую неделю в течение следующих двух лет. Но ему это, конечно, не нужно. Телефон ведь работает. 

Больше классных историйв телеграм-канале автора.

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