Философия Раста Коула
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«Ты звучишь как лузер». Ван Перси рассказал, как мотивировал сына после неудачи в «Фейеноорде»

Робин ван Перси Робин ван Перси
Фейеноорд Фейеноорд
Футбол Футбол

​​Короткая история о правильной мотивации от Робина ван Перси: 

«Мой сын Шакил играет за «Фейеноорд». Команда играла с «Аяксом» U-14. Шакил остался на скамейке, он не играл.

В машине по дороге домой он был угрюмым, немного разочарованным. Жаловался – на других игроков, про тренера. 

И я говорю ему: «Шакил, ты звучишь как лузер. Когда ты так говоришь, звучит так, будто ты проиграл. Ты винишь его, ее, этого – вообще все. 

Но я не услышал ни одного слова про тебя самого. Победители берут ситуацию под контроль и винят прежде всего себя, ищут, где можно стать лучше». 

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