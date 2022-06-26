«Ты звучишь как лузер». Ван Перси рассказал, как мотивировал сына после неудачи в «Фейеноорде»

​​Короткая история о правильной мотивации от Робина ван Перси:

«Мой сын Шакил играет за «Фейеноорд». Команда играла с «Аяксом» U-14. Шакил остался на скамейке, он не играл.

В машине по дороге домой он был угрюмым, немного разочарованным. Жаловался – на других игроков, про тренера.

И я говорю ему: «Шакил, ты звучишь как лузер. Когда ты так говоришь, звучит так, будто ты проиграл. Ты винишь его, ее, этого – вообще все.

Но я не услышал ни одного слова про тебя самого. Победители берут ситуацию под контроль и винят прежде всего себя, ищут, где можно стать лучше».