15 комментариев

Too Old to Die Young
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Почему «Янг Бойз» так странно называется

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С детства за молодых мальчиков. 

«Янг Бойз» – клуб с броским названием. Представьте в России команду «Молодые мальчики» – звучит странновато. Но последнее десятилетие швейцарский «Янг Бойз» удивляет далеко не неймингом, а свержением «Базеля» с трона постоянного чемпиона.

И все-таки: почему «молодые мальчики»?  

История названия «Янг Бойз» примитивна – это отсылка к другому клубу

В 1894 году в Швейцарии появился клуб «Олд Бойз». Сейчас он играет в региональной лиге и известен разве что связью с Роджером Федерером, который тренировался в теннисной секции клуба. «Олд Бойз» получил имя от студентов, которые уже не могли играть в лиге университетов и назвались старичками.

«Янг Бойз» тоже основали студенты. Оригинальничать они не стали – назвались в противовес конкурентам и даже забрали желто-черные цвета.

Вот и вся история.

Как шутят над «Янг Бойзом»: вал приколов от фанатов «Тоттенхэма» и «почти мужчины» в Швейцарии

«Янг Бойз» периодически заскакивал в еврокубки, но впервые заметно показался в 2010-м. Тогда в квалификации ЛЧ он победил дома «Тоттенхэм» (правда, по сумме матчей безнадежно проиграл 3:6). И после первого матча злые и грустные фаны «Тоттенхэма» плотно и на грани шутили про особенности матча против клуба с таким названием.

«На «Уайт Харт Лейн» они могут припарковать школьный автобус»

«Тоттенхэм» все же забил… Не зря говорят, что молодые мальчики не могут держать простыни чистыми» [отсылка на термин clean sheets]

«Янг Бойз» бьет по «шпорам», а могут ли «шпоры» ударить по янг бойзам?»

«Харри Реднапп вообще смотрел хоть какие-то видео с янг бойзами?»

Пик шуток над «Янг Бойз» внутри Швейцарии пришелся на период с 2014-го по 2017-й. Тогда три сезона подряд команда заканчивала на втором месте. Соперники хохотали, называли «почти мужчинами» и «непьющими» (потому что так и не попробовали победное шампанское). И потом получили четыре чемпионства «Янг Бойз» подряд.

Но шутить над «Янг Бойз» в контексте названия в Швейцарии давно моветон. Представьте, что в России постоянно обыгрывают шутки в духе «Спартак» – это восставший раб», а «Зенит» – фотоаппарат».

Насколько «Янг Бойз» оправдывает название – там вообще нет стариков?

В Лиге чемпионов «Янг Бойз» действительно один из самых молодых – шестой среди 32 команд (средний возраст – 24,6 лет), уступая «ПСВ», «Антверпену», «Шахтеру», «Фейеноорду» и «Зальцбургу». В чемпионате Швейцарии он тоже шестой, но среди 12 клубов.

Главный показатель молодости – в составе «Янг Бойз» сейчас всего три игрока, которым за 30 (например, в заявке клуба на ЛЧ сразу семь игроков моложе 23 лет):

Жан-Пьер Нсаме (30). Три года назад за 32 матча заколотил 32 гола. Но на ЧМ-2022 просидел весь турнир в запасе Камеруна.   

Лорис Бенито (31). Защитник с опытом в «Бордо» и «Бенфике», вызывается в Швейцарию.  

Фабиан Лустенбергер (35). Вся карьера до 30 прошла в «Герте», а потом завела Берн, где он стал главным дедом и капитаном.

А «Янг Бойз» отправляет на экспорт крутую молодежь?

«Янг Бойз» исторически пылесосит всю лигу, подписывая талантов. Но тратит осторожно. Трансферный рекорд клуба насмешит почти всех участников ЛЧ – 4,5 млн евро за Хасима Адамса (уйдет в «Хоффенхайм» за 8,5 млн).

Рекордную продажу «Янг Бойз» провернул в этом сезоне, отправив Фабиана Ридера в «Ренн» за 15 млн евро. Рядом в топе трансферы Джибриля Соу (14 млн), Дениса Закарии (12 млн), Сейду Думбия (11 млн) и Кристофера Мартинса (7 млн). Все они не воспитанники «Янг Бойз», но именно там их карьера пошла на взлет.

Спортивный директор клуба в 2018-м подтверждал – они берут молодых, мечтающих о топ-чемпионатах: «Нам не нужны игроки, которые скажут, что подписали лучший контракт в своей карьере с «Янг Бойз».

В том же 2018-м «Янг Бойз» не только опередил «Базель»  в чемпионате, но и показал прибыль с трансферов в 22 млн евро. Если сравнивать с покупкой этих игроков, то клуб вернул инвестиции в размере 403%.

Гид по всем 32 клубам ЛЧ. Теперь вы точно готовы к старту

Фото: Martin Meienberger, www.imago-images.de/Global Look Press; Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke

15 комментариев

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градус ненависти
Смешно было когда они играли против ПСВ, которых тогда тренировал Адвокат, и голландцы сделали баннер «OUR DICK LOVES YOUNG BOYS”
+27
-2
+25
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sbvinn
Ответ Евгений Чуев
Почему ньюэлз олд бойз так странно называется?
Да не особо странно - получили свое название в честь одного из создателей, английского иммигранта Исаака Ньюэлла. А old boys - ровно по той же причине, которая описывается в статье - выпускники школы, которую Ньюэлл также основал.
+7
0
+7
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Подкат Пенальтьевич
Что странного в названии Янг Бойз? По моему ничего.
+7
-1
+6
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Евгений Чуев
Почему ньюэлз олд бойз так странно называется?
+2
0
+2
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Groznyi2024
" С детства за молодых мальчиков" - это лозунг спортса должен быть
+1
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Dmitrii Shuka
Молодые мальчики не говорят, это логическая ошибка. Мальчишки.
+1
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Sergey Rubtsov
Ответ градус ненависти
Смешно было когда они играли против ПСВ, которых тогда тренировал Адвокат, и голландцы сделали баннер «OUR DICK LOVES YOUNG BOYS”
Пытался найти такой баннер, но нашел только это:
ROTTERDAM - Feyenoord - Young Boys , Football , Europa League , Stadium Feijenoord de Kuip , 07-11-2019 , season 2019/2020 , Banner , our dick doesn’t like young boys (Photo by Pro Shots/Sipa USA)
+1
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Evgeny Trifonov
Любимая команда католических священников)
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
Янг бойз, Олд бойз, Работнички, Чукарчики - не смешнее, чем Двадроты.
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Zak Zotin
"Соперники хохотали, называли «почти мужчинами» и «непьющими» (потому что так и не попробовали победное шампанское)." Вот это свежо и тонко. Бавария, получается, алкаши, а Боруссия надёжно закодировалась)
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Прекрасная РФПЛ будущего
В команда с названием АМмиак и КАРбамид не странно?
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градус ненависти
Ответ Евгений Чуев
Почему ньюэлз олд бойз так странно называется?
По той же причине, почему футбольный клуб Milan называется так, а не Milano. Британские основатели
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unreality
Ответ градус ненависти
Смешно было когда они играли против ПСВ, которых тогда тренировал Адвокат, и голландцы сделали баннер «OUR DICK LOVES YOUNG BOYS”
Наверное это были католические священники)
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