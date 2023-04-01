9 комментариев

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История Пике и Шакиры началась в 2010 году на чемпионате мира в ЮАР. Он – молодой защитник непобедимой Испании. Она – топ-певица с главной песней турнира. Первая встреча случилась на съемках клипа Waka Waka, который затем весь месяц крутили по ТВ.

Тренер Испании Висенте Дель Боске по прозвищу «Мистер Картошка» объясняет тактику перед финалом. Но какая тут может быть тактика в мыслях? Пике признавался, что хотел дойти до финала в том числе ради еще одной встрече с ней.

Они увиделись на финальной игре. Шакира зажгла стадион песней, а Пике взял титул. Отношения забурлят с новой силой после турнира.

Казалось бы: 12 лет отношений, двое общих детей, а публично – только любовь, добро и свет. Но пара резко расстается, а в медиа бурлят слухи, что Пике встречается с матерью Гави.

Шакира не молчит – и действует необычно для поп-артистки, записывая на бывшего мужчину хлесткий дисс, который взлетает в мировых чартах: за два месяца 475 млн просмотров на ютубе и 485 млн прослушиваний в спотифае. Интересно, она сама написала текст или кто-то помог?

Пике отвечает жирным слоем самоиронии, обыгрывая строчки Шакиры покупкой часов Casio и автомобиля Renault Twingo.

Только вот мать Пике все еще живет по соседству с Шакирой…

И Шакира реагирует на этом, выставляя на балконе ведьму. Мать Пике не выдерживает, каждый день наблюдая зловещую картину через забор.

И что сделал Пике? У нас есть своя версия.

Эта история еще не окончена…