Перед рестартом РФПЛ: защитит ли «Спартак» титул?

Что нужно знать о чемпионах России перед возобновлением матчей Премьер-лиги.

Что делали:

«Спартак» громко вылетел из Лиги Европы. Московская игра с «Атлетиком» сопровождалась глупыми ошибками обороны, выездная – беспорядками перед стадионом, спровоцированными фанатами из Бильбао. Теперь красно-белые могут сосредоточиться на РФПЛ и Кубке России, где они явные фавориты – других топ-команд в сетке просто нет.

Анонсируя вторую часть прошлого сезона, Массимо Каррера говорил о «13 финалах». Теперь их 10 – и самый сложный уже в эти выходные. 4 марта «Спартак» играет с «Локомотивом» и либо возвращает интригу в борьбу за титул, либо передает чемпионские полномочия.

Дальше вроде бы проще – игры с середняками и аутсайдерами, но красно-белые умеют удивлять даже в таких ситуациях. Заканчивает сезон команда Карреры двумя домашними матчами – с «Ростовом» и «Динамо», между которыми у нее наверняка уместится финал Кубка в Волгограде.

Во второй половине сезона «Спартаку» придется обойтись без Георгия Джикии, порвавшего кресты в первом товарищеском матче 2018-го и занятого восстановлением к ЧМ. Перед этим защитник сборной России попал в неприятную историю с «шоколадками», которая спартаковцам показалась смешной, а иностранным СМИ и ультрас из Бильбао – не очень.

На смену ему из «Наполи» выписан серб Никола Максимович, который пропустил Лигу Европы и все еще остается загадкой. Если нужно будет уложиться в лимит, есть Илья Кутепов, но после матчей с «Атлетиком» этот вариант не то чтобы самый успокаивающий.

В полузащите «Спартак» разменял Ивелина Попова – что было ожидаемо – на Софиана Ханни, уже сейчас неплохо взаимодействующего с оставшимся в Москве Промесом.

Кроме того, в числе отчисленных нутриционист Сара Фабрис и повар Вальтер Дри.

Контрольные матчи:

18.01 – «Шанхай СИПГ» (Китай) – 0:1 22.01 – «Астана» (Казахстан) – 2:3 (Промес, Педро Роша)31.01 – цска София (Болгария) – 0:003.02 – «Хэбэй Чайна Форчун» (Китай) – 1:2 (Зе Луиш)07.02 – «Спарта» (Чехия) – 2:1 (Промес, Мельгарехо)Что говорили:

Массимо Каррера – в интервью Sport24.ru– Я много лет играл в футбол, хорошо его знаю. Легко выиграть однажды. Легко какому-то игроку попасть в топ-клуб. Но гораздо сложнее остаться на том же высоком уровне. В нашем случае – выиграть еще один чемпионат. А потом еще один. Приходится выдерживать большое давление. Просто не дается ничего.

Квинси Промес – в интервью Sport24.ru– Сейчас мы вторые в чемпионате и фавориты Кубка. От проблем не надо уходить, они учат нас. Я не хочу переходить в другой клуб, когда у команды проблемы. Я хочу выходить вперед и биться, чтобы вернуть «Спартак» туда, где он должен быть!

Денис Глушаков – в интервью Sport24.ru– Можно посмотреть, с кем мы потеряли очки в чемпионате – эти команды в кубковой сетке. В чемпионате же первая игра сразу с «Локомотивом». В этом матче многое решится. Либо гонка продолжится, либо она закончится. Все умеют считать, все знают календарь. Давайте ждать и надеяться.

Итоги зимы от Нобеля Арустамяна:

— «Спартак» приобрел игроков на позиции, которые казались проблемными еще осенью. Это оборона и атакующая линия. Рассматривались разные возможности на европейском рынке. В конце концов выбор пал на защитника «Наполи» Максимовича, имеющего опыт выступлений в серии А, и на хавбека «Андерлехта» Ханни. Алжирца мы уже видели в деле в играх с «Атлетиком».Софьян — хорошая опция в центре поля и однозначно лучше, скажем, Таарабта. Полагаю (да и просто надеюсь), что вариант с Аделем «Спартак» всерьез не рассматривал. А о Ляиче «Спартак» этой зимой точно не помышлял. Летом прошлого года красно-белые обращали внимание на Адема, но тогда «Торино» категорически отказался его продавать. Сейчас итальянские СМИ просто подогревали к Ляичу интерес.

Что касается Тейшейры, то на российский рынок выходили его агенты в попытках трудоустроить Алекса в РФПЛ. В Китае он совсем замучился — и, к тому же, наверняка уже заработал немало денег и теперь хочет поиграть в футбол. Сейчас найти клуб в России для Тейшейры не получилось, но это вполне возможно летом. Не только для «Спартака» и некоторых других наших команд, но и в Европе. Первый выбор для Алекса — «Интер», у которого общий владелец с «Цзянсу Сунин». Но и в России бразильца не потерялся бы. Другое дело, что у «Спартака» и «Зенита» сейчас нет проблем в атаке.

«Спартак» — клуб амбициозный, он должен идти вперед. Наступает момент, когда команду предстоит серьезно обновлять. Не только, чтобы удержать топовые позиции в России, но и для заметного шага вперед в Европе. Это можно назвать ближайшей стратегической задачей «Спартака». Класс футболистов «Спартака» на уровне РФПЛ очевиден, но для глобальных свершений они должны быть сильнее.

sport24.ru

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