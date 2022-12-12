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В Казахстане придумали новый вид спорт – Batyr ball. Баскет в октагоне мгновенно разорвал социальные сети

Sports.ru - Казахстан
Шакил О′Нил Шакил О′Нил
ESPN
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Naiza Fighting Championship
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Что это такое?

Батырбол (Batyr ball) – это баскетбол в формате 3 на 3 с элементами борьбы. Само действие происходит в октагоне, где проходит матч между командами. Раунд длится три минуты. Цель игры — поразить мячом кольцо команды противника.

В отличие от баскетбола, отсутствуют такие понятия как дриблинг и штрафные броски. Во время игры разрешается жесткая силовая борьба.

«Батыр» – казахское слово, которое можно перевести на русский, как герой. Оно также может использоваться, как прилагательное в значении храбрый, смелый, отважный, доблестный и  героический. Название игры несет смысл о храброй борьбе с элементами баскетбола.

Кто придумал батырбол?

Автором идеи батырбола стали глава казахстанской лиги MMA Naiza Fighting Championship Нурбек Карабала и генеральный директор баскетбольной команды «Астана» Самсон Аракелян.

«Летом в Актау проходил совместный турнир Naiza и Eagle Fighting Championship Хабиба Нурмагомедова. Приехали много известных гостей, среди которых Шавкат Рахмонов и другие. Нурбек Карабала попросил организовать для гостей мероприятие, в котором они могли бы соревноваться. Тогда был проведен матч по регболу – игре с элементами борьбы и баскетбола.

То событие собрало много откликов, отзывов и зрителей. Эта товарищеская игра собрала столько же внимания, сколько и основной ивент. После этого мы решили дальше развить этот проект и запустили свою версию регбола, но уже в октагоне, и назвали его батырбол. 

Мне кажется, что в регболе, который проходит на баскетбольной площадке, внимание рассеивается. В этом виде спорта меньше баскетбола и больше силовых приемов и борьбы, поэтому это все должно происходить в более ограниченном пространстве», – цитируют слова Самсона Аракеляна Tengrinews.

Представить новый вид спорта получилось 22 ноября 2022 года после бойцовского вечера Naiza FC в Актобе. Тогда состоялся первый мини-турнир по батырболу.

Глава казахстанской лиги MMA Naiza Fighting Championship Нурбек Карабала собрал из разных городов Казахстана несколько команд из числа бывших и действующих профессиональных боксеров и бойцов.

В соцсетях активно разлетелся фрагмент одного из матчей, когда чемпион мира по вольной борьбе среди ветеранов Абай Смагулов отправляет мяч в корзину с такой силой, что стеклянный щит разбивается вдребезги. Как минимум, тот турнир вызвал неожиданную популярность среди западного зрителя.

Невероятный всплеск популярности в социальных сетях

Новый вид спорта вызвал очень большой резонанс в американском медийном поле. Американский спортивный канал ESPN в своем Instagram, в котором более 32 миллионов подписчиков, опубликовал видеоролик с турнира по батырболу в Актобе. Руководство ESPN запросило у организаторов первого турнира полную версию видеозаписи.

В конце ноября Шакил О’Нилл запостил к себе в Instagram видео с игры батырбол. Ролик стал вирусным –  его посмотрели несколько миллионов человек.

Следом, 9 декабря турнир по батырболу прошел в Атырау. В казахстанском городе собралось 8 команд, в числе которых выступила школа Абдулманапа Нурмагомедова. На турнире присутствовал Хабиб Нурмагамедов, который наблюдал за победой команды школы своего отца.

Аракелян и Карабала продолжат проводить турниры по новому виду спорта. Кто знает, возможно, через время это станет новым видом спортом, турниры по которому будут проходить во всем мире. 

Фото: Atyrau Press, Матч ТВ, Naiza, https://www.instagram.com/bigsom/, https://www.instagram.com/basketballforever/

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