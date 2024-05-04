Сможет ли победить «Зенит»? А «Барселона»? Тест по коэффициентам букмекеров
В конце сезона во всех турнирах обостряется борьба за места. Пройдите тест и проверьте, совпадают ли ваши ожидания от ближайших матчей с ожиданиями букмекеров?
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Фото: Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press