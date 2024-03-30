Как сыграют «Сити» и «Арсенал»? А забьет ли Харри Кейн? Тест по коэффициентам букмекеров

Клубный футбол возвращается после международной паузы. И нас сразу ждут отличные матчи. Пройдите тест и проверьте, совпадают ли ваши ожидания от этих матчей с ожиданиями букмекеров?

Телеграм-канал со спортивными тестами

Ставки на Спортсе

Можно ли футболистам АПЛ ставить на баскетбол? А боксерам – на свою победу? Давайте проверим

Кто станет следующим президентом США? Кто заберет «Оскар»? А «Грэмми»? Давайте проверим

Может ли сыграть ставка с коэффициентом 5000? А как вам ставка, которая сыграла через 15 лет? Тест по нестандартным пари

Фото: Pedro Soares/Keystone Press Agency/Global Look Press