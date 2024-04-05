Забьет ли Роналду за карьеру больше Гретцки? А Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ?
Большинство ставок игроки делают на краткосрочные события – результат матча, количество забитых голов в конкретной игре и т.д.
Но есть такие ставки, результат которых придется ждать месяцами или даже годами. Пройдите тест и узнайте, какие долгосрочные события букмекеры считают вероятными, а какие – нет.
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