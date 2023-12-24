❤️ Рождественский ролик «Атлетико» согреет вас. Обещаем

«Ценности «Атлетико» превыше всего».

«Атлетико» подарил нам теплый рождественский ролик.

И он просто прекрасен.

По сюжету пожилой мужчина потерялся на улице, его нашел и решил подвезти проезжавший мимо таксист.

У него никак не получалось завести разговор – ни о погоде, ни о праздниках. Пока речь не зашла о футболе.

Оказалось, что дедуля – поклонник мадридского «Реала» и особенно Альфредо Ди Стефано. На простой вопрос «вы смотрели матч в воскресенье?» он ответил утвердительно – и начал увлеченно рассказывать, как хорошо сыграл великий аргентино-испанец.

Ди Стефано – абсолютная легенда «Мадрида». В 1953-м Альфредо пришел в клуб со скандалом (его делили «Мадрид» и «Барса», пришлось включаться ФИФА), не играл первые семь месяцев, но когда вопрос решили, стал супербомбардиром: 308 мячей в 396 матчах, пять подряд побед в Кубке европейских чемпионов.

Аргентинского испанца даже похищали, но он любил клуб всем сердцем. Позже Ди Стефано поработал и тренером (сначала с 1982-го по 1984-й, потом год в 1990-м), собирал по 20 тысяч фанатов лишь на тренировках. Ему необязательно было даже играть.

Водитель довез дедулю до дома. Там его встретила переживающая дочь.

А потом оказалось, что сам водитель – фанат «Атлетико». Когда дедуля начал про Ди Стефано, он припрятал вымпел клуба, но после поездки сразу же повесил перед собой.

Конечно, болельщики «Атлетико» не очень любят Ди Стефано, но относятся к легенде с уважением. Альфредо даже однажды играл за клуб: в 1956-м он выходил на тайм в выставочном матче, который был приурочен Празднику Трех Королей (это 6 января, как раз новогодние дни), его уговорил великий форвард «Атлетико» Адриан Эскудеро.

Ролик заканчивается фразой: «Ценности «Атлетико» превыше всего».

Прекрасная история об уважении между фанатами соперников. И очень важный посыл.