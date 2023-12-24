❤️ Рождественский ролик «Атлетико» согреет вас. Обещаем
«Ценности «Атлетико» превыше всего».
«Атлетико» подарил нам теплый рождественский ролик.
И он просто прекрасен.
По сюжету пожилой мужчина потерялся на улице, его нашел и решил подвезти проезжавший мимо таксист.
У него никак не получалось завести разговор – ни о погоде, ни о праздниках. Пока речь не зашла о футболе.
Оказалось, что дедуля – поклонник мадридского «Реала» и особенно Альфредо Ди Стефано. На простой вопрос «вы смотрели матч в воскресенье?» он ответил утвердительно – и начал увлеченно рассказывать, как хорошо сыграл великий аргентино-испанец.
Ди Стефано – абсолютная легенда «Мадрида». В 1953-м Альфредо пришел в клуб со скандалом (его делили «Мадрид» и «Барса», пришлось включаться ФИФА), не играл первые семь месяцев, но когда вопрос решили, стал супербомбардиром: 308 мячей в 396 матчах, пять подряд побед в Кубке европейских чемпионов.
Аргентинского испанца даже похищали, но он любил клуб всем сердцем. Позже Ди Стефано поработал и тренером (сначала с 1982-го по 1984-й, потом год в 1990-м), собирал по 20 тысяч фанатов лишь на тренировках. Ему необязательно было даже играть.
Водитель довез дедулю до дома. Там его встретила переживающая дочь.
А потом оказалось, что сам водитель – фанат «Атлетико». Когда дедуля начал про Ди Стефано, он припрятал вымпел клуба, но после поездки сразу же повесил перед собой.
Конечно, болельщики «Атлетико» не очень любят Ди Стефано, но относятся к легенде с уважением. Альфредо даже однажды играл за клуб: в 1956-м он выходил на тайм в выставочном матче, который был приурочен Празднику Трех Королей (это 6 января, как раз новогодние дни), его уговорил великий форвард «Атлетико» Адриан Эскудеро.
Ролик заканчивается фразой: «Ценности «Атлетико» превыше всего».
Прекрасная история об уважении между фанатами соперников. И очень важный посыл.
Жаль не сняли историю про другого деда, который любил Хуанито.
Матрасы тоже очень уважали легенду Реала.
Они в принципе, всегда уважительно себя ведут.