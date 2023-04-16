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Кипер превратился в мима и фокусника. Выиграл серию пенальти в Америке с невидимой стеной в воротах

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Перед сэйвом достал ленту изо рта.

Вратарь мексиканского «Тигрес» внезапно устроил шоу из серии пенальти – в 1/16 финала Кубка лиг. Того самого, где параллельно забивает и Лео Месси за «Интер Майами».

«Тигрес» и «Ванкувер Уайткэпс» закончили 1:1 основное время, игра ушла в серию пенальти – и тут проснулся талант Науэля Гусмана.

Перед вторым ударом «Ванкувера» аргентинец устроил пантомиму!

Изображал классическую сцену: как будто перед ним невидимая стена, и он пытается понять, где она вообще заканчивается.

Отбить удар это не помогло, «Ванкувер» реализовал.

Перед четвертым пенальти Гусман устроил фокус: стал вытаскивать изо рта яркую ленту.

Это уж точно нужно смотреть.

Подготовился.

Шокированный соперник ударил слабенько – кипер легко потащил удар в углу.

«Они вводят новые правила. Я придумаю новые трюки», – обещал Науэль на фоне нововведений для вратарей во время пенальти.

Гусман – друг Месси. Мог играть за «Барсу», но выбрали Браво

Науэлю уже 37 лет, он родился в Росарио всего на год раньше Лионеля Месси. Тоже вырос в системе «Ньюэллс Олд Бойз», в 2013-м выиграл с клубом чемпионат Аргентины. После этого укатил в Мексику.

В контракте Гусмана с «Тигрес» есть интересный пункт: вратарь вернется в «Ньюэллс», если там вдруг снова окажется Месси. Они дружат, могли даже пересечься в «Барсе» времен Херардо Мартино, но от аргентинца отказались в пользу игравшего за «Сосьедад» Клаудио Браво.

Науэль ездил на ЧМ-2018 как третий вратарь сборной. Перед турниром публично заступался за Месси, а теперь уже завершил карьеру в сборной.

В 2020-м Гусман играл с прической-заявлением в цветах ЛГБТ-флага.

Главный хайлайт в его карьере до пантомим и фокусов – гол сальвадорской «Альянсе» в феврале 2020-го, тот мяч вывел «Тигрес» в четвертьфинал американской ЛЧ. «Тигрес» в соцсетях тогда предложили поставить киперу памятник.

Гусман – местная легенда: провел 425 игр, до рекорда защитника Уго Айялы – 37 матчей.

Похоже, открытие памятника уже можно планировать на следующее лето.

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Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Jason REDMOND / AFP

3 комментария

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Хорош! Футбол - это шоу
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На 4-й минуте гол Жиньяка ударом через себя
Вообще весёлая команда Кариока, Жиньяк и Юлий Соломонович
+5
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- Изя, вы не знаете, почему наш Гусман перед пенальти вытащил изо рта ленточку?
- Мойша, да что вам эта ленточка, главное, что медаль ЧМ по футболу осталась в надежном месте!
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