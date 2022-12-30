«Сахалин», «Красное Знамя», вологодское «Динамо». Против кого сыграют медиаклубы в Кубке России?

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Бывшие команды Ромароя и Спирякова.

От редакции: сегодня медийный клубые стартуют в 1/256 Пути регионов Кубка России. 1 августа «Амкал» сразится с клубом «Знамя», 2 августа «Родина Медиа» сыграет против «Динамо» из Вологды, а 2Drots – против «Сахалина». Блог «Сурский футбол» подготовил превью на соперников медиаклубов. Подписывайтесь и не пропускайте свежие посты.

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Давайте поближе познакомимся с гостевыми клубами. Спойлер: у всех есть связь с медийным футболом.

«Сахалин» (не путать с «Сахалинцем»)

В прошлом сезоне команда выступала в 3 группе Второй Лиги. По итогам чемпионата «Сахалин» занял четвертое место в группе вылета. Клуб закончил футбольный год на мажорной ноте, не потерпев ни одного поражения в последних восьми матчах. Теперь он будет бороться в дивизионе «Б» Второй Лиги.

Летом команда заключила трудовое соглашение с бывшим главным тренером «Сахалинца» (в том числе медийного) Юрием Дроздовым . Кроме специалиста из отряда Литвина в стан дальневосточников перебрались шесть футболистов. Общая стоимость состава оценивается в два миллиона евро. Лучшим бомбардиром в истории клуба является звезда Первой Лиги Александр Гаглоев.

«Красное Знамя»

Сейчас команда возвращается к историческому названию. Клуб заявил, что будет продвигать свой бренд в Китае , так как отечественному бизнесу футбол не интересен.

В прошедшем сезоне они добились первого места в зоне вылета 3 группы Второй Лиги. В составе ногинчан уже нет звезд российского футбола.

Пару сезонов назад за «Знамя» одновременно выступали Роман Шишкин, Роман Павлюченко и Ренат Янбаев. Последний стал спортивным директором клуба. В то время в команде находился звездный вратарь Евгений Спиряков, ныне тренер «Амкала». Он даже появлялся на поле в домашней кубковой игре против самарских «Крыльев». Также 51 матч за «Знамя» до медийной карьеры провел Шурыгин Илья, который сейчас выступает на «Амкал».

На данный момент оценочная стоимость игроков составляет свыше двух миллионов евро.

«Динамо» Вологда

Прошлый сезон клуб закончил на восьмом месте 2 группы Второй Лиги. По соседству с ним расположилась хорошо знакомые «Амкалу» команды: «Зоркий» и «Звезда». Последние шесть матчей соперники «Родины Медиа» провели без поражений.