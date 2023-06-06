Инициатива гнетет инициатора.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев в финале играет так, что скауты и генменеджеры клубов НХЛ в чатах по его поводу должны перекидывать что-то такое:

💪💪💪👍👍👍🎸🎸🎸

И, наверное, есть подмигивающие эмодзи – в чатах тех команд, которые планируют претендовать на Ивана этим летом: как свободный агент он будет выслушивать предложения, и каждая секунда на льду в плей-офф-2023 пока что делала его только дороже.

После второго матча цены выросли еще немного. Все дело в стойкости, которую Барбашев показывает в тяжелой серии против «Флориды».

«Пантеры» пытаются быть жесткими и постоянно уступают в счете – поэтому выходят из себя и становятся совсем жесткими. И конкретно Иван под этим давлением отрабатывает шикарно: показывает, что если ты проводишь силовой против него, то это еще не значит, что тебе точно не достанется.

Еще в первой игре на Барбашева накатывал Махура. Грамотно выставленное плечо – и защитник опадает вниз.

Судьи смотрели-смотрели, да ничего не высмотрели: да, движение есть, но оно не в локте, оно в плече.

Во второй игре на Барбашева покатил флоридский городовой Радко Гудас – самый силовой и жесткий защитник финала. Группировка и встречный прием – Гудас на льду.

И после этого падения чех не вернулся на лед.

В конце матча в Ивана вкатывал Дюклер – и получил таким же приемом, упал, огорчился и ткнул Барбашева клюшкой с двух рук.

И, разумеется, поехал в раздевалку – играть оставалось немного, и из-за удаления он на лед больше бы не вышел.

В каком-то из чатов снова промелькнуло:

💪💪💪👍👍👍🎸🎸🎸

Причем Барбашев не делает «физику» своей фишкой – кроме классных силовых он отдает тонкие передачи и устраивает вполне симпатичные проходы.

И его цена все растет и растет – и то, как «Вегас» выглядел в первых двух играх, подсказывает, что это еще не конец.

Фото: AP Photo/John Locher