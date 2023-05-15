Петухов об основах.

По ходу регулярки бомбардирский топ на сайте НХЛ собирает вряд ли сильно меньше кликов, чем таблицы дивизионов, но сейчас туда имеет смысл смотреть только для смеха.

А там и правда смешно.

Плей-офф пока не добрался до стадии финала конференций, в деле остаются аж пять команд, а из итоговой десятки лучших бомбардиров регулярного чемпионата в соревновании остались только двое: Мэттью Ткачак из «Флориды» и Джейсон Робертсон из «Далласа» – у них было 109 очков.

Ладно, Элиаса Петтерсона (102 очка, 10-е место) трогать не будем – но выше по списку полная жесть.

Нэтан Маккиннон, 111 очков, вместе с «Колорадо» вылетел в первом раунде.

Никита Кучеров, 113 очков, вместе с «Тампой» вылетел в первом раунде.

Давид Пастрняк, 113 очков, вместе с «Бостоном» вылетел в первом раунде.

Самый мощный удар по этому списку случился в ночь на понедельник 15 мая – «Эдмонтон» Драйзайтля (128 очков) и Макдэвида (153!) проиграл в шестом матче «Вегасу» и отдал серию 2-4.

Ранее из плей-офф вылетели Митч Марнер, Остон Мэттьюс, Артемий Панарин, Мика Зибанежад и Джек Хьюз.

Сборная, которую можно составить из игроков, проигравших в плей-офф, просто уничтожит сборную тех, что пока остались. По крайней мере, на бумаге.

Точнее – только на бумаге; как мы понимаем, исход такого противостояния сильно зависит от контекста, в котором он будет проводиться.

Да, если в регулярке, в ничего не значащей одной игре – то вылетевших сейчас суперзвезд не остановить.

Если в плей-офф, в серии до четырех побед – там, где включится психология, на полную заработает тактика и разбор соперника – вариантов гораздо больше.

Я подозреваю, как эта ситуация выглядит со стороны, если вы вдруг не смотрели все матчи этого и прошлого плей-офф, а изучаете НХЛ по заголовкам и хайлайтам: суперзвезды зажигают в регулярке против слабых и средних соперников, а в плей-офф сливаются.

Никому не могу запретить так думать, но вот, например, те же Макдэвид и Драйзайтль и в плей-офф забили очень много – оба в топ-3 бомбардиров.

Другая простая версия – на звездах проще всего концентрироваться и закрывать их. Даже доказательство есть: в последних четырех матчах серии с «Вегасом» Драйзайтль заработал аж «-7» и набрал всего одно очко, и после поражения сказал, что против него играли жестко.

Но опровержение – в одном шаге: у Макдэвида в этой же серии 10 очков и 0 по плюс-минусу, притом что голы и передачи в большинстве не считаются.

Ну и третий вывод нулевого уровня: хоккей – командная игра, звезды не могут играть все 60 минут, и важно иметь глубину.

Последнее гораздо ближе к правде, но и в этом плей-офф тренеры использовали технологии, которые направлены на решение этого вопроса: например, тот же «Эдмонтон» почти весь плей-офф прошел, играя в 11 нападающих и 7 защитников – звезды регулярно спускались в нижние звенья и делали их сильнее.

В шестом матче против «Вегаса» и Макдэвид, и Драйзайтль играли в трех звеньях при 5-на-5 (два из них, правда, были у них общими) и вместе с большинством набегали за 24 минуты игрового времени.

Я это все к тому, что к сожалению, простые объяснения тут не применимы; нужно искать сложное. Чертов хоккей!

Важный шаг в верном направлении – принять тот факт, что регулярка и ее итоги, статистика по ее итогам, в плей-офф не значат ничего, потому что хоккей в плей-офф НХЛ – это немного другой вид спорта.

В рамках которого и хоккеисты должны оцениваться немного по-другому.

«Для меня Янни Гурде – игрок на 10 миллионов, – говорил эксперт Sportsnet Кевин Биекса после вылета «Торонто». – Если мы говорим о том, чтобы выиграть Кубок Стэнли, о том, чтобы получить хорошего игрока конкретно под плей-офф. Конечно, это не значит, что ему надо столько платить, но то, как организация оценивает игроков, должно быть направлено на ее итоговую цель. И если вы реально хотите взять кубок – то вам нужны такие игроки, как Гурде».

Если что, Янни Гурде – в списке бомбардиров регулярки-2022/23 был 144-м. В плей-офф у него 12 очков в 13 играх; его «Сиэтл» не так давно выбил Маккиннона, а сейчас зажимает «Даллас».

Биекса упомянул именно Янни, потому что тот сейчас выглядит идеальным кубковым игроком. Он выигрывал с «Тампой» два года подряд – и после его ухода кубков у нее не было.

Ценным кубковым бойцом Гурде делают два важнейших навыка. Первый – он очень крут в единоборствах. Очень-очень крут, неуступчив и надежен. На обеих сторонах площадки, против соперников любого уровня.

В этом плей-офф у него уже был небольшой мастер-класс – в одной из игр с «Колорадо» он отборолся против троих и отдал голевой пас из меньшинства.

Он вряд ли создаст красоту в стиле Драйзайтля, но он выиграет почти все, до чего дотянется, и избавит команду от случайных отскоков, ошибок и прочей грязи (на которой «Тампа» вовсю прогорает без него).

Второе качество Гурде – он здорово склеивает, кажется, любых партнеров и образует мощное условно третье звено. В чемпионском составе «Тампы» Янни центрил Коулмэна и Гудроу – их тройку называли основной движущей силой команды. Сейчас в «Сиэтле» он играет с финном Толваненом и датчанином Бьоркстрандом – и их тройка чуть ли не лучшая в этом плей-офф.

Все это позволяет команде, за которую играет Гурде, здорово контролировать происходящее на площадке за пределами моментов, когда звезды или снайперы творят свое волшебство.

А в плей-офф это самое важное. Вопреки стереотипному представлению, матч плей-офф проигрывается или выигрывается не в те моменты, когда Макдэвид сооружает проход. Точнее – не только в те моменты. Макдэвид может забить четыре, но если наш состав где-то протекает в оставшиеся 35 минут игры, то матч будет проигран.

И тупое растягивание игрового времени Макдэвида на нижние звенья может не сработать, потому что сыгранность – не пустой звук, она реально важна, пускай не на чужой половине (с шайбой Макди более-менее разберется), а на своей. Как мы возвращаемся, как мы блокируем броски, как мы работаем в средней и в своей зонах – все это дико важно в плей-офф; и игры проигрываются в основном в это, неучитываемое хайлайтами время.

И звезды в этой экосистеме невероятно важны – любой команде нужны очень качественно сыгранные минуты в чужой зоне, нужны нереально исполненные броски или проходы, нужны железные ходы в большинстве.

Но по сути так же важно, как и кем вы закрываете оставшееся игровое время. И тут даже Гурде может не быть ответом – как минимум, потому что он такой один. Нужно искать и прорабатывать сочетания, подбирать игроков друг к другу, создавать химию в тройках – чтобы каждое звено выходило на лед и было способно контролировать происходящее на нем, в самых мельчайших деталях.

Ответом может быть тактика «Колорадо» – Сакик собрал один из самых глубоких трудовых составов в новейшей истории лиги и уверенно взял кубок. Через год эту глубину истрепало – и команда не вернулась на прежний уровень.

Маккиннон, Мэттьюс, Макдэвид и Панарин в этом году проиграли не потому, что облажались сами (хотя и к ним есть вопросы), а потому что слишком скверно были склеены их команды. «Колорадо» всеми тремя нижними звеньями проигрывал «Сиэтлу». У «Торонто» протекало как в первом раунде, так и во втором. Рабочие парни из «Эдмонтона» не справились с рабочими парнями «Вегаса», а звезды не смогли компенсировать эту разницу. «Рейнджерс» имели лучший состав в лиге, но вообще не придумали, что с ним делать при игре 5-на-5.

Проблема не в звездах и даже не в конкретных фамилиях, а в поиске и проработке командного хоккея. Если в процессе развития вы где-то налажали и заклеили изолентой, то плей-офф протестирует команду по всем направлениям, и разбомбит именно это место.

Фото: AP Photo/Lindsey Wasson, Keith Birmingham/The Orange County Register, John Minchillo