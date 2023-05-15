Макдэвид и Драйзайтль проиграли «Вегасу», Маккиннон – «Сиэтлу». В НХЛ суперзвезды ничего не решают?
Петухов об основах.
По ходу регулярки бомбардирский топ на сайте НХЛ собирает вряд ли сильно меньше кликов, чем таблицы дивизионов, но сейчас туда имеет смысл смотреть только для смеха.
А там и правда смешно.
Плей-офф пока не добрался до стадии финала конференций, в деле остаются аж пять команд, а из итоговой десятки лучших бомбардиров регулярного чемпионата в соревновании остались только двое: Мэттью Ткачак из «Флориды» и Джейсон Робертсон из «Далласа» – у них было 109 очков.
Ладно, Элиаса Петтерсона (102 очка, 10-е место) трогать не будем – но выше по списку полная жесть.
Нэтан Маккиннон, 111 очков, вместе с «Колорадо» вылетел в первом раунде.
Никита Кучеров, 113 очков, вместе с «Тампой» вылетел в первом раунде.
Давид Пастрняк, 113 очков, вместе с «Бостоном» вылетел в первом раунде.
Самый мощный удар по этому списку случился в ночь на понедельник 15 мая – «Эдмонтон» Драйзайтля (128 очков) и Макдэвида (153!) проиграл в шестом матче «Вегасу» и отдал серию 2-4.
Ранее из плей-офф вылетели Митч Марнер, Остон Мэттьюс, Артемий Панарин, Мика Зибанежад и Джек Хьюз.
Сборная, которую можно составить из игроков, проигравших в плей-офф, просто уничтожит сборную тех, что пока остались. По крайней мере, на бумаге.
Точнее – только на бумаге; как мы понимаем, исход такого противостояния сильно зависит от контекста, в котором он будет проводиться.
Да, если в регулярке, в ничего не значащей одной игре – то вылетевших сейчас суперзвезд не остановить.
Если в плей-офф, в серии до четырех побед – там, где включится психология, на полную заработает тактика и разбор соперника – вариантов гораздо больше.
Я подозреваю, как эта ситуация выглядит со стороны, если вы вдруг не смотрели все матчи этого и прошлого плей-офф, а изучаете НХЛ по заголовкам и хайлайтам: суперзвезды зажигают в регулярке против слабых и средних соперников, а в плей-офф сливаются.
Никому не могу запретить так думать, но вот, например, те же Макдэвид и Драйзайтль и в плей-офф забили очень много – оба в топ-3 бомбардиров.
Другая простая версия – на звездах проще всего концентрироваться и закрывать их. Даже доказательство есть: в последних четырех матчах серии с «Вегасом» Драйзайтль заработал аж «-7» и набрал всего одно очко, и после поражения сказал, что против него играли жестко.
Но опровержение – в одном шаге: у Макдэвида в этой же серии 10 очков и 0 по плюс-минусу, притом что голы и передачи в большинстве не считаются.
Ну и третий вывод нулевого уровня: хоккей – командная игра, звезды не могут играть все 60 минут, и важно иметь глубину.
Последнее гораздо ближе к правде, но и в этом плей-офф тренеры использовали технологии, которые направлены на решение этого вопроса: например, тот же «Эдмонтон» почти весь плей-офф прошел, играя в 11 нападающих и 7 защитников – звезды регулярно спускались в нижние звенья и делали их сильнее.
В шестом матче против «Вегаса» и Макдэвид, и Драйзайтль играли в трех звеньях при 5-на-5 (два из них, правда, были у них общими) и вместе с большинством набегали за 24 минуты игрового времени.
Я это все к тому, что к сожалению, простые объяснения тут не применимы; нужно искать сложное. Чертов хоккей!
Важный шаг в верном направлении – принять тот факт, что регулярка и ее итоги, статистика по ее итогам, в плей-офф не значат ничего, потому что хоккей в плей-офф НХЛ – это немного другой вид спорта.
В рамках которого и хоккеисты должны оцениваться немного по-другому.
«Для меня Янни Гурде – игрок на 10 миллионов, – говорил эксперт Sportsnet Кевин Биекса после вылета «Торонто». – Если мы говорим о том, чтобы выиграть Кубок Стэнли, о том, чтобы получить хорошего игрока конкретно под плей-офф. Конечно, это не значит, что ему надо столько платить, но то, как организация оценивает игроков, должно быть направлено на ее итоговую цель. И если вы реально хотите взять кубок – то вам нужны такие игроки, как Гурде».
Если что, Янни Гурде – в списке бомбардиров регулярки-2022/23 был 144-м. В плей-офф у него 12 очков в 13 играх; его «Сиэтл» не так давно выбил Маккиннона, а сейчас зажимает «Даллас».
Биекса упомянул именно Янни, потому что тот сейчас выглядит идеальным кубковым игроком. Он выигрывал с «Тампой» два года подряд – и после его ухода кубков у нее не было.
Ценным кубковым бойцом Гурде делают два важнейших навыка. Первый – он очень крут в единоборствах. Очень-очень крут, неуступчив и надежен. На обеих сторонах площадки, против соперников любого уровня.
В этом плей-офф у него уже был небольшой мастер-класс – в одной из игр с «Колорадо» он отборолся против троих и отдал голевой пас из меньшинства.
Он вряд ли создаст красоту в стиле Драйзайтля, но он выиграет почти все, до чего дотянется, и избавит команду от случайных отскоков, ошибок и прочей грязи (на которой «Тампа» вовсю прогорает без него).
Второе качество Гурде – он здорово склеивает, кажется, любых партнеров и образует мощное условно третье звено. В чемпионском составе «Тампы» Янни центрил Коулмэна и Гудроу – их тройку называли основной движущей силой команды. Сейчас в «Сиэтле» он играет с финном Толваненом и датчанином Бьоркстрандом – и их тройка чуть ли не лучшая в этом плей-офф.
Все это позволяет команде, за которую играет Гурде, здорово контролировать происходящее на площадке за пределами моментов, когда звезды или снайперы творят свое волшебство.
А в плей-офф это самое важное. Вопреки стереотипному представлению, матч плей-офф проигрывается или выигрывается не в те моменты, когда Макдэвид сооружает проход. Точнее – не только в те моменты. Макдэвид может забить четыре, но если наш состав где-то протекает в оставшиеся 35 минут игры, то матч будет проигран.
И тупое растягивание игрового времени Макдэвида на нижние звенья может не сработать, потому что сыгранность – не пустой звук, она реально важна, пускай не на чужой половине (с шайбой Макди более-менее разберется), а на своей. Как мы возвращаемся, как мы блокируем броски, как мы работаем в средней и в своей зонах – все это дико важно в плей-офф; и игры проигрываются в основном в это, неучитываемое хайлайтами время.
И звезды в этой экосистеме невероятно важны – любой команде нужны очень качественно сыгранные минуты в чужой зоне, нужны нереально исполненные броски или проходы, нужны железные ходы в большинстве.
Но по сути так же важно, как и кем вы закрываете оставшееся игровое время. И тут даже Гурде может не быть ответом – как минимум, потому что он такой один. Нужно искать и прорабатывать сочетания, подбирать игроков друг к другу, создавать химию в тройках – чтобы каждое звено выходило на лед и было способно контролировать происходящее на нем, в самых мельчайших деталях.
Ответом может быть тактика «Колорадо» – Сакик собрал один из самых глубоких трудовых составов в новейшей истории лиги и уверенно взял кубок. Через год эту глубину истрепало – и команда не вернулась на прежний уровень.
Маккиннон, Мэттьюс, Макдэвид и Панарин в этом году проиграли не потому, что облажались сами (хотя и к ним есть вопросы), а потому что слишком скверно были склеены их команды. «Колорадо» всеми тремя нижними звеньями проигрывал «Сиэтлу». У «Торонто» протекало как в первом раунде, так и во втором. Рабочие парни из «Эдмонтона» не справились с рабочими парнями «Вегаса», а звезды не смогли компенсировать эту разницу. «Рейнджерс» имели лучший состав в лиге, но вообще не придумали, что с ним делать при игре 5-на-5.
Проблема не в звездах и даже не в конкретных фамилиях, а в поиске и проработке командного хоккея. Если в процессе развития вы где-то налажали и заклеили изолентой, то плей-офф протестирует команду по всем направлениям, и разбомбит именно это место.
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Макдэвид и Драйзайтль вылетели из плей-офф. Немца размотало звено Айкела
«Торонто» был симпатичным, когда лидерам еще не исполнилось 20. Сейчас это разбалансированная груша для плей-офф
Фото: AP Photo/Lindsey Wasson, Keith Birmingham/The Orange County Register, John Minchillo
Бицца-бороцца в каждой смене, на каждом участке площадки.
Как говорил защитник Малахов, который бился в суровые 1990-е:
"В "регулярке" всё свистят, только тронь игрока. А в плей-офф хоть на вилы поднимай, никто даже глазом не моргнет".
Кто вкатывается в плей-офф в наилучшей физической готовности, тот и идет как можно дальше...
Я лично не вижу особой закономерности между результатами лидеров сезона и плей офф, везде бывают спады, усталость и тд.
В регулярке за счёт бОльшего кол ва матчей можно с лихвой компенсировать отсутствие очков в отдельных матчах.
Лично мне тот Кубок Стэнли постольку поскольку, я всегда оценивала игроков по сезону.
За КС, недавно узнала, даже ЗП не платится, о чем говорить?? Явно стремный турнир