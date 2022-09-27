Знарок пришел в «Ак Барс», словно сейчас 2016-й – те же идеи, те же игроки. Измениться не смог или не захотел

Последние несколько дней у меня в голове крутится фраза Олега Знарка, которую я срезал с его пресс-конференции для видоса на тему «Ак Барса» (разумеется, подписывайтесь на канал). После матча со «Спартаком» 21 октября (0:2) главный тренер «Ак Барса» сказал:

«Давайте я буду решать, кто чего заработал и как кто сыграл. И с вами я все равно делиться этим не буду».

Двойная или даже тройная – с учетом эмоции – бронь против журналистов. Забор с колючей проволокой и охраной: получается, что наши выводы по играм неправильные, но какие правильные – нам тоже не скажут, потому что мы не достойны. Или вот еще метафора – замкнутый круг. Вы ничего не знаете и никогда не узнаете, потому что я не расскажу.

И эмоция у высказывания такая, пересмотрите эпизод сами, будто бы журналисты задели Олега Знарка, будто бы мы претендуем на что-то такое, на что не имеем права. Будто где-то есть свод правил, как надо интересоваться хоккеем, а у нас не получается.

Годы карьеры тренера невозможно свести к одному эпизоду, и к общению с журналистами вообще, но так же странно было игнорировать, что он постоянно делает акцент на то, что вот именно с журналистами, именно с сидящими в зале и просто пишущими про хоккей людьми Олег Валерьевич ничем делиться не просто не будет и даже не собирается; фразу после игры со «Спартаком» он произнес так, будто это результат многолетней личной обиды.

За много лет в профессии Олег Валерьевич, похоже, так и не понял, что вот ровно так же, как за его спиной находится команда (фразу «я не буду подставлять своих игроков» тренер повторял даже чаще), за каждым пишущим и задающим вопрос журналистом не так буквально, но тоже вполне осязаемо находится аудитория — самого журналиста, издания, которое он представляет, изданий, которые перепечатают новость со ссылкой на оригинал. За каждым из нас действительно находятся живые люди, которые в жизни в принципе занимаются чем-то более важным, чем хоккей, у которых нет возможности ездить за тренерами по пресс-конференциям, но которым хоккей почему-то интересен — и которые хотели бы узнать, почему любимая команда валится после таких масштабных вложений.

Мне кажется, тут есть одно небольшое упущение. Достижения Знарка невозможно не уважать, он один из самых больших наших тренеров 2010-х, он подарил всем нам много невероятно классных минут и часов жизни с хоккеем, но все это время он разговаривал не с нами, сутулыми мямлями, которые игру не понимают. Он через нас разговаривал вот прям с людьми, которые в России интересуются хоккеем. С болельщиками и неспециалистами. Он говорили с ними, на самом деле. Это они массово читают новости и статьи про тренера. Это для них мы записываем и перепечатываем друг у друга реплики Знарка. Это для них мы задаем эти тупые вопросы. Если бы людям все это было неинтересно, мы бы ничего не спрашивали и не приходили бы на пресс-конференции и не задавали бы вопросы — но тогда бы и арены по стране пустовали, и в нашем хоккее не было бы так сытно, как было все 2010-е.

И вместо обаятельного доброго человека, которым Знарок на самом деле является — мы это тоже видели, об этом много рассказывали игроки и работники клубов, где он был тренером — эти люди в основном видели замкнутого, недружелюбного, отталкивающего тренера.

«Давайте я буду решать, кто чего заработал и как кто сыграл. И с вами я все равно делиться этим не буду».

Общение с внешним миром, конечно, не самый важный пункт в работе тренера и в работе конкретно Олега Знарка, но в этом случае он здорово работает как индикатор готовности и способности тренера меняться, двигаться вперед, обогащать себя и игру.

С середины 2010-х хоккей и околохоккей изменились даже в нашей, не самой продвинутой лиге, а Знарок, кажется, не поменялся совсем – и в новых обстоятельствах он смотрелся слишком… тут напрашивается куча других слов, но я скажу – консервативно. Какой-то это все старый обряд. Двухметровый забор от журналистов на пресс-конференции. Избитые селекционные приемы – собрать всех лучших среди знакомых игроков; Войнова и Шипачева уже брали в «Динамо», чтобы победить, но этого так и не случилось. Радулова брали в ЦСКА ровно за тем же – и этого тоже не случилось.

У «Ак Барса» подобралась шикарная и актуальная команда – для 2016 года. Прошедших шести лет будто бы не было для Знарка. Он будто бы не был на Кубке мира, будто бы не брал такое объединяющее страну золото Пхенчхана.

Он не поменялся – а есть ощущение, что время этого уже требовало. В прошлом сезоне «Ак Барс» запустил довольно культовый документальный сериал, и Дмитрий Квартальнов, прошлый главный тренер, в нем появлялся – и раскрылся для аудитории по-новому. Но Знарка в новом сезоне не было – за него развернутыми интервью отдувался Бабенко – этот сериал тоже смотрели не только журналисты, но и просто искренние болельщики «Ак Барса».

«Вот что будет в «Ак Барсе»? – писал я после того, как тренер подписал контракт с Казанью. – Понятно, что это все равно шаг вперед в смысле возможностей, и понятно, что в формате топ-клуба у Олега Знарка больше ресурсов, чтобы соревноваться с тем же ЦСКА, но что это будет по содержанию? Та же простая рабочая команда с характером?

Хочется, чтобы на этой базе выросло что-то новое – вот примерно как в СКА-2016/18, когда кроме характера и работы, у команды были превосходные атакующие механизмы; но то был, возможно, сильнейший состав в истории лиги. У «Ак Барса»-2022 такого точно не будет. Там точно не будет троек, которые работают как бы сами – как было со звеном Шипачева в Санкт-Петербурге».

Ничего такого нового не произошло – и, судя по всему, не могло произойти. По логике решений тренера было видно, что он ставит на прежнее – сплоченность и атмосферу, на мастерство и лояльность знакомых ему игроков. Схемы, идеи? За несколько месяцев мы не услышали о них вообще ничего — даже если они были, с нами все равно этим бы не делились.

Тот же знакомый консерватизм мы увидели и на льду. В игре против юного и романтичного «Торпедо» «Ак Барс» смотрелся как-то совсем тяжело и тускло – хотя по совокупному таланту, по идее, должно быть наоборот.

Когда прежние ходы забуксовали, новых не нашлось – и обстановка вокруг команды стала токсичной; первый такой случай в карьере тренера и не первый сигнал о том, что прежние методы устарели. Устарели уже настолько, что их не освежают ни талант Шипачева, ни напор Радулова, ни бюджет Казани.

Все это довольно грустно, мы ведь говорим об одном из наших выдающихся тренеров; похоже, история Знарка и «Ак Барса» о том, что хоккей, как и сама жизнь, требует перемен – и требует их даже от самых выдающихся и харизматичных.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; vk/hcakbars;