Бомба в НХЛ: Кадри развел «Калгари» на 49 миллионов. Команда пошла на это, чтобы спасти следующий сезон

Главное – о переходе дня.

Никак не привыкну к тому, как в Канаде относятся к хоккею. Твит инсайдера Элиотта Фридмана с новостью о том, что Назем Кадри будет играть за «Калгари» мгновенно собрал 2,5 тысячи ретвитов и под 10 тысяч лайков. А это Кадри – не Кросби, не Овечкин, не Макдэвид. Фантастика.

Что будет с канадским интернетом, если Макдэвид захочет поменять клуб?

Тем временем понятно, откуда такое внимание к новичку «Калгари». Кадри провел запоминающийся сезон в «Колорадо», забросил победную шайбу в одном из матчей финала Кубка Стэнли и, что впечатляет еще больше, умудрился не схватить в плей-офф длинную дисквалификацию – он дважды делал это еще как игрок «Торонто» и один раз уже в составе «Эвеланш». Вау!

Этим летом у Назема истекал его 6-летний контракт на 4,5 млн в год – и было понятно, что «Колорадо» будет сложно продлить его даже на такую сумму. При этом золотой сезон Кадри очевидно требовал повышения. Например, по математической модели автора The Athletic Дома Лущищина кэпхит игрока должен равняться 9,7 млн. У «Эвс» таких денег, понятно, нет – и нападающий вышел на рынок свободных агентов и был там чуть ли не самым занятным лотом.

Слухи пристраивали его в разные команды, но в итоге Кадри уходит в «Калгари», куда его хотели обменять еще из «Торонто» в 2019-м и переход куда Назем заблокировал (по контракту у него было такое право).

Ниже – несколько важных пунктов об этом переходе, а пока обязательно подписывайтесь на мой телеграм, там выходят посты не только про Кадри, но и про Артема Батрака.

7 лет – это очень много

У детали про математическую модель Лущищина и 9,7 млн для Кадри есть продолжение: на дистанции в семь следующих лет модель выдает кэп-хит в 5,9 млн, что уже на миллион с лишним превышает фактический контракт с «Калгари».

Скорее всего, через несколько лет превышение будет еще более критичным и заметным: этой осенью Назему исполняется 32 года, к концу соглашения ему будет 38 – неизвестно, в какой форме он будет даже к 35 и не будет ничего удивительного, если он резко сдаст через два сезона. Короче, в этот контракт вшита очень серьезная потенциальная угроза.

К тому же, строго говоря, Кадри не то чтобы первая звезда НХЛ. Да, последний сезон у него что надо – 87 очков в 71 матче регулярки – это сотня в пересчете на 82 игры. Но предыдущий его самый успешный сезон был шесть лет назад, когда за «Торонто» он набрал 61 очко. С тех пор – куча крепких чемпионатов с результативностью, колеблющейся в районе 50+ очков (в том числе с учетом проекции в двух сезона, когда игр было меньше 82).

Ажиотаж вокруг нападающего основан на его перфомансе в прошлом сезоне, на его 15 очках в 16 играх плей-офф-2022 – при этом обычно в плей-офф он хватает дисквалификацию.

Если прошлый сезон был самым лучшим в карьере Кадри – очень похоже, что так и есть – то у «Калгари» проблемы.

Подписание Кадри – попытка «Калгари» спасти несколько следующих сезонов

С другой стороны – понятно, почему «Флэймс» пошли на это. Кадри – очень дорогой игрок прямо сейчас, свободным агентам на пике всегда приходится переплачивать. И, растягивая эту дороговизну на много лет в будущее, клуб немного подстраховывается: потолок зарплат, скорее всего, будут поднимать и через года три 7 млн будут в нем не таким серьезным грузом.

Но контракт все равно большой, и этот его размер легко оправдывается внутренними обстоятельствами «Калгари». Кадри для «Флэймс» летом-2022 – это пожарная машина, приехавшая не очень вовремя, но все-таки достаточно рано для того, чтобы успеть спасти хоть что-то.

Вы наверняка слышали, что еще в июле команда упустила двух главных звезд: Джонни Годро (который ушел, не постесняюсь капслока, В «КОЛАМБУС») и Мэттью Ткачука.

При этом команда вообще не молодая, cредний возраст игроков по Eliteprospects.com стремится к 30 годам, и прорываться в поздние раунды плей-офф «Флэймс» собирались еще пару лет назад. В прошлом плей-офф они метили не ниже финала конференции (чертов Макдэвид!).

Ну то есть «Калгари» рановато уходить на перестройку, но и откладывать больше некуда – потери в составе нужно компенсировать прямо сейчас и врываться в следующий сезон с максимально боевым настроем. Экономить несколько миллионов и воротить нос от требований обладателя Кубка Стэнли сейчас вообще не время.

Окрыленный успехами Кадри + удивленный обмену из «Флориды» Юбердо на самом деле нормально так перекрывают эффект от ушедших Ткачука / Годро, и на бумаге «Флэймс» не то чтобы стали слабее. Большой вопрос теперь в том, как новичками распорядится Саттер.

В проигрыше – «Айлендерс», которые упустили важного игрока

Переход Кадри в «Калгари» – плохая новость для болельщиков «Айлс». Пару недель слухи провожали Назима именно туда и не зря: два сезона подряд команда останавливалась в шаге от финала Кубка Стэнли, в прошлом – оглушительно провалилась и все это время практически не менялась.

«Айлендерс» очень нужен реально хороший нападающий, и Кадри был практически идеальным вариантом. Летом-2022 клуб не меняет стратегию: из приобретений только наш Саша Романов – и это защитник; а больше – практически ничего.

В сезон-2022/23 «Айлс», похоже, вкатятся с прошлогодним составом, рассчитывая только на развитие своих молодых игроков – после провала это не самая оптимистичная стратегия.

Фото: eastnews.ru/Mike Carlson/Getty AFP, AP/Associated Press