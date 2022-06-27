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Казалось, что «Тампа» бессмертна, но сегодня ее чисто обыграли. Обсуждаем эмоции и детали финала Кубка Стэнли в прямом эфире

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Ведущий – Никита Петухов.

43 игровых дня, около двух месяцев по календарю, какое-то безумное количество текстов, почти ежедневная работа с самого раннего утра – у Кубка Стэнли-2022 есть все шансы запомнится для меня вот этой рутиной.

Но я запомню его как счастливое время своей жизни (не самое, естественно, но все же). Столько великолепных матчей. Столько великолепных команд. Столько историй – тактических, личных, каких угодно. Если б надо было выбирать мне, я не смог бы выбрать. 

Но за меня выбрал сам турнир. И он выбрал «Тампу» как главного самурая, а «Колорадо» как главного супергероя. Самурай был хитер, его клинок рвал все препятствия в клочья, но в конце супергерой выкатил броню самого последнего поколения.

Я хотел победы «Тампы», но победа «Эвеланш» воодушевляет меня не меньше: эти пацаны тоже заслужили. Эмоции и детали развязки плей-офф – в прямом эфире ниже. Подписывайтесь на мой канал, летом он будет жить даже интереснее, чем по ходу сезона.

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