«Тампа» вернулась в серию и уверенно взяла пятый матч. Кучеров и Василевский снова непобедимы?

Обсуждаем в прямом эфире.

Краткий пересказ финала Востока: сначала показалось, что «Тампа» не та – и «молнии» даже проиграли два раза подряд (последний раз такое происходило еще при Трампе).

Потом резкий поворот вправо: три победы «Лайтнинг» подряд – и плевать они хотели на Шестеркина (который великолепен), на Панарина (который великолепен), и на большинство «Рейнджерс» (работает как автомат Калашникова).

Поражает умение «Тампы» радикально решать проблемы. Если Шестеркин не пропускает, то его в этом вопросе просто обходят – и забивают без его участия (две важные шайбы в пятом матче – Игорь закрыт наглухо). Большинство? «Молнии» просто не удаляются, буквально, за два матча два с половиной удаления.

Мы правда видим чемпионов или у «Рейнджерс» (или у «Колорадо») еще есть аргументы в свою пользу? Обсуждаем в прямом эфире, обязательно подписывайтесь на мой ютуб-канал, там регулярно выходят компактные видосы о лучшей игре на свете.