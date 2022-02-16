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Фух, сборная России вернулась! Данию взяли по счету близко, но по игре – уверенно

Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
Сборная Дании по хоккею Сборная Дании по хоккею
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После 1:0 в первом матче Олимпиады (товарищеском) Алексей Жамнов сказал, что ждет от команды возвращения к хоккею, в который играли на КПК-2021. Дальше все равно был какой-то туман, и вот – в четвертом матче мы более-менее вышли на тот самый уровень.

Уровень, на котором играли в декабре – c листа, без подготовки, без стабильного состава (за 4 матча мы тогда проверили около 30 человек). Хоккеисты сборной России наконец-то оправились от подготовки, которую в восемь рук устроили им ФХР, КХЛ и новый тренерский штаб. Шипачев – 1+1, Гусев – 0+2, Грицюк – ну просто без всяких комментариев (они будут, но в следующем посте, с разбором).

Есть ощущение, что случись этот матч как раз тогда в декабре, в Москве, на КПК, мы бы дожали его примерно до 6:2 – впрочем, 6:2 вполне могли быть и сегодня, забей Семенов и Воронков в пустые ворота, когда у них были такие моменты. 

На такую сборную России – логичную, понятную и контролирующую себя – гораздо приятнее смотреть, за нее гораздо проще радоваться, и даже от минималистичной победы над, в общем-то, середняком, приятные ощущения.

Близкий счет? Безусловно, но посмотрите на броски. Нервы в третьем периоде? Безусловно, но Алексей Кудашов тут еще раз зачем-то повторил, что каждый матч в Пекине – дело государственной важности, так что нервы вшиты в концовку любого матча просто по умолчанию. 

Важно, что будет дальше – и есть ощущение, что дальше, чисто в смысле хоккея, будет еще немного лучше. Теперь, когда все наши игровики набрали какую-то минимальную форму, появился смысл в том, чтобы их переставлять в поисках новой энергии. Стало окончательно понятно, что мрак товарищеского группового раунда объяснялся почти исключительно месячным простоем – все остальное вроде бы работает.

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Теперь в трудный момент (а он еще обязательно будет), мы сможем собрать супертройку Гусев-Шипачев-Грицюк и на синюю линию к ним поставить Войнова с Нестеровым (зацените выстрел Никитоса, которым он забил второй гол, это хайлайт дня). Мы можем давать этому звену несколько смен и потом возвращаться к другим сочетаниям. А в защите у нас как было все ок, так и остается.

Ну и да – на турнире мы пока разминаемся: сыграли три матча с середняками и один матч с командой из большой шестерки, который проиграли. Надо понимать, что это все было не то чтобы всерьез, настоящая Олимпиада-2022 для России начинается послезавтра. 

Есть ощущение, что мы готовы.

Россия – Дания 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
16 февраля, 09.00, «Cadillac Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Шипачев (Гусев, Яковлев)
1:1 – 23 Нильсен (Бау Хансен, Лауридсен)
2:1 – 35 Нестеров (Гусев, Грицюк)
3:1 – 56 Войнов (Шипачев, Грицюк)
Вратари: Федотов 17/18 – Дам 37/40.

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

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