Марцела Личку встретили в «Динамо» подарком: перед первой пресс-конференцией новому главному тренеру вручили розовый свитер с клубной эмблемой.

Чех сразу же надел – подошло идеально.

«Наша цель – попасть в пятерку, тройку. Для меня это важно, поэтому я принял предложение от клуба. Будет успех – будем продолжать работу, нет – тогда разойдемся», – сказал Личка.

Возможно, поднять девятую команду наверх поможет талисман: розовый свитер – уже узнаваемый атрибут чешского тренера.

В «Оренбурге» приносил ему удачу.

«Ждем розовый свитер в музей!» Личка купил его в Праге – и оставил «Оренбургу»

Тренер не считает себя сильно суеверным, однако розовый свитер все же стал его талисманом. В прошлогоднем интервью Sports.ru тренер все объяснил:

«Я люблю яркие цвета в одежде. Возможно, когда мне будет 70, буду одеваться в черный и белый, но пока хочу так. Однажды надел розовый свитер на игру – «Оренбург» выиграл. Кто-то сказал, что свитер счастливый – взял на следующую игру, опять победили . Так и пошло.

Этот свитер купил пять-шесть лет назад в Праге. В других командах такого культа не было, так что оставлю свитер в Оренбурге, когда буду уезжать. Надеваю его только на матчи, но все равно удивительно, что он остается в хорошем состоянии спустя столько лет.

Конечно, «Оренбург» не всегда выигрывает, когда я надеваю этот свитер. С другой стороны, все важные победы пришли с ним. Свитер связан с важными моментами: выходом в РПЛ в первый сезон, переходными матчами с «Уфой».

Для меня это не очень серьезная вещь, у меня нет суеверий. Чехи религиозны, но не зациклены на этом. В России у многих игроков в раздевалке стоят иконы, они думают, с какой ноги выйти на поле. В России я впервые столкнулся с правилом, что автобус не может сдавать назад по пути на стадион. Это удивляет, но нужно уважать местные традиции».

Личка несколько раз обещал оставить свитер в «Оренбурге», так как он уже прочно связан с командой. В конце июня тренер подтвердил намерение в интервью «Спорт-Экспрессу»:

«Пока не подарил президенту «Оренбурга». Просто еще не виделся с Василием Петровичем. Но обязательно оставлю свитер именно ему. Сдержу слово!»

«Ждем розовый свитер в музей!» – так с Личкой попрощался «Оренбург». А «Динамо» встретило постером, где тренер два раза именно в таком луке.

«В чем буду выходить на матчи «Динамо»? Не знаю, не знаю. Придется что-то новое придумать, – рассуждал недавно чех. – Вообще в таких случаях все происходит спонтанно. Возможно, то, что надену на первый матч «Динамо», и буду носить весь сезон».

В клубе решили облегчить тренеру задачу подарком в нужных цветах и с легендарной динамовской «Д».

Расследование: в «Оренбурге» Личка носил два розовых свитера!

Недавно автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев заметил, что Личка по ходу минувшего сезона сменил счастливый талисман. Это по-прежнему розовый свитер бренда Replay, но отличия в деталях: нашивка сбоку пропала, зато появилась буква R на воротнике.

Автор отметил, ему подтвердили: розовых свитеров было два.

Недавнее интервью Леониду Слуцкому Личка тоже давал в обновке.

Похоже, смена произошла в весенней части чемпионата.

Как минимум с мартовской игры со «Спартаком» (2:0) и до конца сезона чех уже в новом свитере.

Какой-то из них точно остался в Оренбурге.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; fcdm.ru