12 комментариев

Этот конвейер не остановить.

«Наполи» первым в мире выпустил персонализированные футболки – на каждой изображение отдельного игрока. В них команда отпраздновала чемпионство, а после этого клуб начал зарабатывать: майки продаются по 150 евро за штуку.

Нет сомнений: после долгожданного титула они пользуются бешеным спросом.

Это идея Де Лаурентиса (футболка с ним тоже есть). «Наполи» даже хотел играть в этой форме – Серия А запретила

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис продолжает экспериментировать с продажами футболок. С 2021 года клуб сам отвечает за производство и распространение форм, пользуясь только дизайном от бренда Джорджо Армани EA7.

В первый же сезон вместо привычных 3-4 комплектов создали больше 10. В этом сезоне неаполитанцы уже к январю выпустили 9 разных дизайнов – играли в футболках с принтом огромных губ, летучих мышей и рождественского оленя.

В клубе настроились радикально перебить прошлогоднюю планку. В феврале La Repubblica писала, что Де Лаурентис предложил совету Серии А идею с уникальной формой под каждого футболиста: Хвича, Осимхен и другие должны были играть в футболках с собственными изображениями.

В лиге предложение не оценили и запретили эксперимент. Но идея не пропала – 25 разных футболок выкатили к награждению золотыми медалями. Помимо футболистов отдельной майки удостоились тренер Лучано Спаллетти и, собственно, сам Де Лаурентис.

Есть и вратарский вариант.

Но в основном выглядит так.

Ранее «Наполи» наносил на форму лицо Марадоны

Твиттер-аккаунт The Shirt Union посчитал: если сложить все футболки «Наполи» в этом сезоне (включая вратарские, но не считая майки Спаллетти и Де Лаурентиса), выйдет 36 разных вариантов. Интересно, получится ли у кого-нибудь собрать такую коллекцию?

Чисто игровых форм (без учета именных и вратарских) набралось 9. Даже это очень много по меркам любой другой команды. Правда, пользователи обращали внимание, что дизайнеры иногда не очень-то трудятся над новыми комплектами.

Например, рождественский с оленем. Достаточно было вбить в гугле reindeer.png («северный олень»), чтобы в первой же выдаче получить те самые картинки.

Осталось только их совместить, добавить на футболку и продавать по 125 евро.

Интересно, что Осимхен еще тогда предрек появление футболок с лицами футболистов. Нападающий потроллил одноклубника Марио Руя, залив его отредактированное фото с подписью:

«Кто сделал это с моим братом?»

Впрочем, «Наполи» пробовал такой формат еще в прошлом сезоне, когда использовал на футболке изображение Марадоны, да еще и в трех цветах.

Не факт, что сотрудничество «Наполи» и EA7 продолжится в следующем сезоне. Но если все же продолжится, они еще точно удивят болельщиков.

Фото: sscnapoli.it