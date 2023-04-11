12 комментариев

Стилистические разногласия
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У «Наполи» 36 футболок за сезон! Под титул сделали сразу 25 уникальных – с лицом каждого игрока

серия А Италия серия А Италия
Наполи Наполи
игровая форма игровая форма
Аурелио Де Лаурентис Аурелио Де Лаурентис
стиль стиль
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Футбол Футбол

Этот конвейер не остановить.

«Наполи» первым в мире выпустил персонализированные футболки – на каждой изображение отдельного игрока. В них команда отпраздновала чемпионство, а после этого клуб начал зарабатывать: майки продаются по 150 евро за штуку.

Нет сомнений: после долгожданного титула они пользуются бешеным спросом.

Это идея Де Лаурентиса (футболка с ним тоже есть). «Наполи» даже хотел играть в этой форме – Серия А запретила

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис продолжает экспериментировать с продажами футболок. С 2021 года клуб сам отвечает за производство и распространение форм, пользуясь только дизайном от бренда Джорджо Армани EA7.

В первый же сезон вместо привычных 3-4 комплектов создали больше 10. В этом сезоне неаполитанцы уже к январю выпустили 9 разных дизайнов – играли в футболках с принтом огромных губ, летучих мышей и рождественского оленя. 

В клубе настроились радикально перебить прошлогоднюю планку. В феврале La Repubblica писала, что Де Лаурентис предложил совету Серии А идею с уникальной формой под каждого футболиста: Хвича, Осимхен и другие должны были играть в футболках с собственными изображениями.

В лиге предложение не оценили и запретили эксперимент. Но идея не пропала – 25 разных футболок выкатили к награждению золотыми медалями. Помимо футболистов отдельной майки удостоились тренер Лучано Спаллетти и, собственно, сам Де Лаурентис.

Есть и вратарский вариант.

Но в основном выглядит так.

Ранее «Наполи» наносил на форму лицо Марадоны

Твиттер-аккаунт The Shirt Union посчитал: если сложить все футболки «Наполи» в этом сезоне (включая вратарские, но не считая майки Спаллетти и Де Лаурентиса), выйдет 36 разных вариантов. Интересно, получится ли у кого-нибудь собрать такую коллекцию?

Чисто игровых форм (без учета именных и вратарских) набралось 9. Даже это очень много по меркам любой другой команды. Правда, пользователи обращали внимание, что дизайнеры иногда не очень-то трудятся над новыми комплектами.

Например, рождественский с оленем. Достаточно было вбить в гугле reindeer.png («северный олень»), чтобы в первой же выдаче получить те самые картинки.

Осталось только их совместить, добавить на футболку и продавать по 125 евро.

Интересно, что Осимхен еще тогда предрек появление футболок с лицами футболистов. Нападающий потроллил одноклубника Марио Руя, залив его отредактированное фото с подписью:

«Кто сделал это с моим братом?»

Впрочем, «Наполи» пробовал такой формат еще в прошлом сезоне, когда использовал на футболке изображение Марадоны, да еще и в трех цветах.

Не факт, что сотрудничество «Наполи» и EA7 продолжится в следующем сезоне. Но если все же продолжится, они еще точно удивят болельщиков.

Огромные губы, летучие мыши и рождественский олень. Да, «Наполи» и правда играет в этих футболках

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Фото: sscnapoli.it

12 комментариев

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Корицкий
Ну вообще прикольная идея стилизовать футболку под игрока, тем более для чемпионов
+13
0
+13
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MALYGOS
Честно, никакую бы не взял. Думал, после кринжа с трибьютом Марадоне большей бесвкусицы и быть не может, однако южане смогли удивить. Команда футболистов — мастера, а вот команда дизайнеров и маркетологов у них явно не дотягивает до уровня ребят на поле
+19
-6
+13
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stomatologbeatles
Всемайки.ру)))))))
+8
0
+8
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Realista
За 150 евро никакуую.
+3
0
+3
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Havana Club
Помню в 90-е, в моём детстве, в таком стиле обычно были майки под какие-то фильмы тех времен типа - Терминатор, Титаник, Робокоп и т.д.
+3
0
+3
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Shalidor
Ответ MALYGOS
Честно, никакую бы не взял. Думал, после кринжа с трибьютом Марадоне большей бесвкусицы и быть не может, однако южане смогли удивить. Команда футболистов — мастера, а вот команда дизайнеров и маркетологов у них явно не дотягивает до уровня ребят на поле
Так написано же, что это "гениальная" идея президента клуба. Старичок, наверное, и в согласовании дизайна лично участвовал
+2
0
+2
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CopaAmerica
Футболковые короли
+1
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riverman1980
Сельские темы )
+4
-3
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Recreated
Безвкусная эмблема -- безвкусные футболки!
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Almaz KENZHEBEKOV
мне кажется Наполи больше подходит New Balance
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alexmix
Астановитесь! Я понимаю, такой повод, но надо ж меру и вкус иметь
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Mohnatiy
И все на одном шаблоне. Напоминает школьников-мододелов для ПЕСа или ФИФы...
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