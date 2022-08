Джинсовый костюм, бесконечные кепки, неброские очки и даже береты. Образы Федуна стали символом РПЛ

Будем скучать?

Одна из деталей эпохи Леонида Федуна – его узнаваемый стиль, который стал одним из символов РПЛ. Федун наверняка продолжит появляться на стадионах, но вряд ли теперь его будут снимать и показывать так же часто. На прощание разглядываем гардероб экс-президента «Спартака» и выделяем главные элементы.

Федун очень любит джинсовые костюмы.

Джинсовый лук из 2018-го. Возможно, немного странный, но дерзкий.

Сочетания могут быть разными, но куртка неизменна.

Еще одна важная деталь в образе – очки. Здесь минимум экспериментов (в отличие от ярких оправ Массимо Карреры) – как правило, у Федуна они примерно одной формы.

Записываем бывшего босса «Спартака» в стильную галерею мужчин в очках?

Пожалуй, главный аксессуар в гардеробе Федуна – кепки. Здесь ему точно нет равных.

Летом 2019-го он приехал на предсезонную игру в бейсболке «Нью-Йорк Янкиз». «Нет, я не фанат «Янкиз». Кепку мне купила супруга. Я не сам одеваюсь, вещи мне покупает жена», – признался Федун.

Выбор неудивителен. Мы уже рассказывали, что, несмотря на спортивный бэкграунд, кепки «Янкиз» давно вышли за пределы спорта и стали модным аксессуаром.

Зарема обожает бейсболки, поэтому, похоже, часто делает выбор за двоих.

Выбор одежды даже в какой-то степени помог развиться отношениям пары. Когда они только познакомились, Федун выбрал Зареме розовый костюм. Правда, не угадал с размером.

«Мы познакомились в Хорватии в 2005 году, – рассказывала Салихова в интервью Ксении Собчак. – Мне было 18 лет, я знать не знала, кто такой Федун. Был июнь, нетипичная для Хорватии погода, всего плюс 6 градусов, ночью выпадал снег. Девушки проходили подготовку к конкурсу красоты в Москве, а Федун там играл в теннис. Было много девушек, где-то 27, плюс еще с прошлого года, плюс еще кто-то непонятный. Все девушки замерзли, потому что ни у кого не было одежды, рассчитанной на снег в июне.

Мы гуляли по Дубровнику (город в Хорватии), он загнал всех в магазин и сказал: «У вас 15 минут, покупайте теплую одежду, кто что унесет – все оплачу». Все побежали, стали набирать бусы, купальники, а я стояла у входа и думала: «Вот цирк!». У меня была кое-какая теплая одежда, я предусмотрительная. Он спросил: «А почему ты не идешь?».

Пошел, сам нашел какой-то розовый спортивный костюм на 3 размера больше, чем мне надо, дал, сказал: «На, оденься, замерзнешь». У нас не было первого свидания, ничего такого, просто был Федун, купил костюм, подарил, я уехала с этим костюмом.

«Русская медиагруппа» делает «Золотой граммофон» и приглашает участниц конкурса красоты. Я стояла в каком-то гардеробе в длинном черном платье и почувствовала, как мне кто-то наступает на шлейф и платье отрывается. Я повернулась и увидела, что это Федун.

Подумала: «Блин, опять ты?». Он у меня ни телефонов ни просил, ни чего-то еще. Потом просто позвонил и предложил встретиться».

Впервые рядом с Федуном Салихова появилась во время ЧМ-2018. Пара посетила несколько матчей, в том числе – легендарную битву России и Испании. В «Лужниках» Федун был в красной кепке с надписью Russia, а Зарема – в красной майке с надписью USSR и союзным гербом у сердца.

На другую игру ЧМ пришли уже в деловом стиле – выделялась только кепка с надписью «Забей!».

Федун и Зарема любят бейсболки с надписями.

В феврале президент клуба дал интервью в кепке с текстом If you need a friend, get a dog («нужен друг – заведи собаку» – Sports.ru).

А в мае Зарема появилась на матче с «Зенитом» в головном уборе, на котором можно различить зашифрованное нецензурное послание.

Отдельная часть в коллекции Федуна выделена под спартаковские кепки.

Есть даже бейсболка в честь чемпионства.

И решение для более прохладных времен – береты!

Образы, которые надолго останутся в памяти.

Фото: spartak.com; Gettyimages.ru/Tal Cohen; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; РИА Новости/Виталий Белоусов, Григорий Сысоев, Владимир Вяткин, Антон Денисов, Владимир Песня, Владимир Гердо, Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов, Илья Питалев