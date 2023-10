Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Это из песни-протеста Майкла Джексона

Аделия Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Уфе – не только чисто прыгнула тройной аксель, но и… старалась погромче крикнуть.

А вы услышали?

Вот ее прокат с сайта Первого канала, крик на 2:42:

Ближе к концовке программы Аделия кричит на дорожке шагов – вместе с Майклом Джексоном на фоне.

Эта часть из песни Джексона They Don’t Care About Us – пожалуй, самой необычной для поп-короля работы. Это песня-протест, в которой Майкл осуждает расизм и критикует американские ценности и идеологию. В США поначалу многие не восприняли композицию и даже подвергли ее цензуре, но позже она набрала популярность.

Говорят, когда Джексон делал первые дубли в студии звукозаписи, весь персонал остолбенел, услышав текст – настолько странно было слышать такое от Майкла.

Сам крик – тоже как часть протеста, призыв к переменам. Вот он из клипа Джексона (на 2:03):

В программе Петросян звучит не конкретно эта версия песни, но крик тот же.

Клип, кстати, снимали в бедных бразильских фавелах. Губернатор Рио-де-Жанейро не хотел пускать Джексона, так как боялся, что будущий клип испортит репутацию страны и города, а еще повлияет на выборы столицы летней Олимпиады-2004, на которую Рио претендовал. Игры Бразилии тогда так и не дали – уж неизвестно, повлиял ли на это клип.

В трансляции крика Аделии не слышно, но она старается, даже сказала об этом после проката: «Считаю, сегодня прокат был получше, чем на контрольных прокатах. Появился тройной аксель, ехалось примерно так же, но по эмоциям я старалась отдаться больше.

Надо еще больше работать над этим. В дорожке я старалась крикнуть как можно громче – видимо, услышали, потому что была такая пауза... »

На контрольных прокатах в сентябре Максим Траньков даже просил Аделию покричать на бис: «Я не расслышал, что ты там в дорожке сделала? Можешь повторить для зрителей? Просто тут так громко играла музыка, что твое самое яркое голосовое сопровождение в программе не было расслышано».

Вот здесь на 4:13:

А как вам такая фишка от Петросян?

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Женщины

Короткая программа

1. Аделия Петросян – 84,38

2. Анна Фролова – 73,39

3. Елизавета Куликова – 65,64

4. Виктория Сафонова (Беларусь) – 65,33

5. София Захарова – 62,32

6. Вероника Малышева – 59,61

Фото: телеграм-канал фотографа Марии Евтеевой