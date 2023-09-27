В России не ждут справедливости от суда по Валиевой. Хм, но ведь CAS часто вставал на нашу сторону
В эти дни Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает дело фигуристки Камилы Валиевой – и у многих есть сомнения, что решение будет справедливым.
В России не верят в независимость CAS – так почему-то сложилось исторически.
Вот хотя бы свежие слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова: «Что касается CAS, существующий негативный опыт за последние полтора года показывает, что говорить о справедливости не приходится.
Для меня тот факт, что даже спортивный арбитраж, некогда независимый, сейчас серьезно ангажирован, крайне неприятен. И мне жаль, что этот процесс идет на фоне неприкрытого политического давления на все спортивные структуры».
На самом деле в последние годы CAS рассмотрел множество дел с российскими спортсменами (в том числе – очень резонансных) и… часто выносил решения в нашу пользу.
CAS помог России выиграть медальный зачет Сочи-2014
В 2016-м разразился главный олимпийский допинговый скандал: почти все российские призеры Олимпиады-2014 попали под подозрение. Доклад Ричарда Макларена, показания беглого Григория Родченкова, дырка в стене лаборатории, царапины на пробирках – вы вряд ли забыли эту историю.
Через год делом плотно занялся МОК. Решения были беспощадными: 39 спортсменов дисквалифицировали пожизненно, их результаты в Сочи аннулировали, медали отняли.
В список дисквалифицированных попали чемпионы Александр Легков (лыжи), Александр Третьяков (скелетон), призеры Елена Никитина (скелетон), Максим Вылегжанин (лыжи), Никита Крюков (лыжи), Альберт Демченко (санный спорт) и многие другие звезды нашего зимнего спорта тех лет.
Все пострадавшие подали апелляции в CAS. В состав панели вошли профессор Кристоф Феддер (Германия), профессор Михаэль Гайстлингер (Австрия), доктор Дирк-Райнер Мартенс (Германия), доктор Хамид Гарави (Франция/Иран).
Суд не затягивал – слушания проводились в ускоренном порядке с 22 по 27 января, а уже 1 февраля подоспело решение.
CAS полностью оправдал 28 спортсменов, а остальным 11 существенно сократил сроки дисквалификации. Благодаря этому Россия вернула значительную часть медалей и вновь выиграла общий зачет.
Прошло 8 лет, но медальный зачет Сочи-2014 до сих пор не финальный. Кто же его выиграл? Что с наградами России?
На CAS тогда обрушились иностранцы: «Все это сильно воняет! Кошмар для чистых спортсменов продолжается. Нам нужны перемены», – злился глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.
Но никаких перемен не произошло.
Суд спас российский спорт от полного бана на 4 года
Впрочем, тема с Родченковым и допинговым скандалом в России не закрылась.
РУСАДА получило отстранение, а для его восстановления требовалось признать выводы доклада Самуэля Шмида (о систематическом манипулировании антидопинговыми правилами в стране) и пустить экспертов WADA в опечатанную Московскую лабораторию.
С докладом Шмида Россия согласилась, а вот с допуском в лабораторию возникли сложности – экспертам позволили войти внутрь только в январе 2019-го (осле дедлайна).
Специалисты WADA забрали базу данных лаборатории – в ней должны были храниться все доказательства российского допинга. Но скоро выяснилось: база была серьезно изменена, а многие важные данные удалены.
Что Россия меняла в базе данных: детская ошибка с датой, 20 тысяч удаленных файлов, подделанная переписка Родченкова
Это стало последней каплей – WADA отстранило Россию от всех соревнований на 4 года. Ситуация была близка к той, которую мы видим сейчас: нашим спортсменам грозил полный нейтральный статус (без командных видов и так далее) и тщательный отбор, после которого далеко не все смогли бы попасть на международные турниры.
Россия вновь пошла за справедливостью в CAS. Это дело для суда стало уникальным по масштабам – еще ни разу арбитрам (Марку Уильямсу из Австралии, Луиджи Фумагалли из Италии и Хамиду Гарави из Франции/Ирана) не приходилось решать судьбу целой страны и десятков видов спорта в ней.
Дело затянулось на год – в декабре 2020-го суд наконец-то вынес решение: все санкции серьезно смягчились. Два года отстранения вместо четырех, множество поблажек: можно использовать цвета флага на форме, командные виды разрешены, спортсмены могут выступать под эгидой своих федераций, почти все международные турниры оставили в России.
CAS сделал так, что этого отстранения почти никто не заметил.
Разве вы помните, что фигуристка Анна Щербакова выиграла золото ЧМ-2021 именно в нейтральном статусе? Или что лыжник Александр Большунов взял первое золото ЧМ в карьере без российского флага? А множество побед в Токио-2020 и Пекине-2022 (тех же Щербаковой и Большунова), где Россия формально выступала под флагом ОКР?
Иностранцы, конечно, кипели.
«Я чувствую себя оскорбленной и разочарованной. Мне и другим чистым спортсменам крайне сложно понять, почему принимаются такие решения», – говорила американская биатлонистка Клэр Иган.
Или вот тот же Тайгерт: «USADA признает, что сегодняшнее решение CAS опустошающе. На данном этапе этого мерзкого дела о допинге можно лишь констатировать, что этот слабый и размытый результат не может быть утешительным. Это дело длится почти 10 лет — это катастрофический удар по чистоте спортсменов, честности спорта и верховенству закона».
А что еще?
Выше – только самые резонансные дела, в которых CAS вставал на нашу сторону, когда дело касалось десятков (если не сотен) спортсменов. Но было и множество других:
• В сентябре 2020-го CAS оправдал биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову в сочинском скандале – их дисквалификации отменили, а Ольге вернули серебряную медаль спринта.
Ольге Зайцевой смягчили наказание – уменьшили дисквалификацию, но результаты все равно аннулировали.
У наших биатлонисток отобрали олимпийское серебро из-за Зайцевой – суд не поверил, что она ела соль ложками
• За неделю до старта Олимпиады-2020 Международная федерация плавания (FINA) отстранила Александра Кудашева и Веронику Андрусенко – из-за доказательств в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
Кудашев и Андрусенко сразу подали апелляции в CAS и выиграли – суд посчитал, что FINA не предоставила веских доказательств.
Спортсмены выступили в Токио.
Наших пловцов отстранили от Олимпиады (хотя положительных проб не было), но CAS защитил их – не хватило доказательств
• Одно из самых свежих – решение выездной панели CAS по Камиле Валиевой и допуску к личному турниру на Олимпиаде-2022.
Несмотря на то, что во время Игр стало известно о положительной допинг-пробе, РУСАДА не отстранило Камилу, пока продолжалось расследование.
Такое решение сильно не понравилось МОК, ISU и WADA – все три организации подали апелляции в CAS.
Но арбитры не поплыли под таким натиском: Камиле все же разрешили выступать, а временное отстранение на нее так и не наложили. Кстати, одним из арбитров был американец – Джеффри Бенц, который в деле и теперь.
***
Разумеется, было множество примеров, когда CAS не поддерживал российских спортсменов, а где-то даже увеличивал сроки наказания. Но так и должен работать независимый суд: в CAS не принимают во внимание национальность или резонанс, все решают доказательства и закон.
И не важно, из какой страны арбитры – они рассматривают дела одинаково. Для всех судей из пула CAS арбитражный суд – не основное место работы, а скорее побочная деятельность.
Все они – уважаемые и известные юристы, у многих из которых собственные адвокатские конторы и юридические компании, а другие работают в крупных организациях. Репутация для них – самое важное, ведь все решения CAS не засекречены, мотивировочные части лежат в общем доступе.
Никто не смотрит: оправдал ли условный американский юрист фигуристку из России или дисквалифицировал ее на 4 года – главное, сделано ли это по правилам и не было ли со стороны арбитра ошибочных выводов.
И каждый странный и неоднозначный вывод в любом случае заметят – кто захочет ставить многолетнюю репутацию и карьеру под угрозу из-за дела в CAS?
Кто защищал Валиеву не в суде? Речи Путина и Тутберидзе, флешмобы от военных и гигантские плакаты на многоэтажках
Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?
Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Matthew Stockman, Ryan Pierse
Не понимают, что такое работа solicitor даже в BIG3/BIG4 (не говоря о международных спортивных юридических бюро) и что такое репутация solicitor/paralegal на международной арене исключительно те, чья сфера интересов ограничена просмотром отечественных новостей и тематических телеграм-каналов.
Это интригует, и я думаю, что Камила будет кататься в ноябре, на чемпионате и в следующем сезоне.
Больше всего на свете этой девушке нужна поддержка и воодушевление, чтобы продолжать кататься. Она самая уникальная и особенная фигуристка, которую я когда-либо видел в своей спортсменке. Сплошной талант, один из величайших спортсменов мира без преувеличения. В 17 лет невероятное сочетание спортивных и актерских способностей. Она была бы прима-балериной, если бы пошла другим путем.
Не первый раз замечаю, когда юзер пишет откровенное вранье, кому-то оппонирует, но возможность ответа ограничивает. Тем самым ограничвивает возможность опровергнуть его вранье или чушь.
Как вот с юзером "Антон Киселев". И таких очень многл
CAS давно себя зарекомендовал. И "мочить" кого-то он не будет. Главная ценность суда - его репутация и независимость. В том числе и главный способ его капитализации.
Поэтому истеричным западофобам что-то объяснять бесполезно, но адекватные и думающие люди сделают из изложенных фактов логичные выводы.
И за кейсами в CAS в том числе интересно следить, там всплывают интересные факты в ходе настоящих прений.
А ещё все адекватные люди понимают, что судьи - не инопланетяне и также субъективны, и решения, принимаемые после начала всем известных событий, принимаются под гораздо бОльшим давлением
Камиле пожелаем максимальной снисходительности суда ,несмотря на наличие прямой улики. Загубить такой талант слишком дорого обойдется для человечества.
Это как заставить ВАДА доказывать что у них не было умысла создавать подобную ситуацию путем умышленной задержки анализа (или публикации его результатов) пробы Валиевой.
Важнее, чтобы поделили "наши". Даже с допингом, да?)