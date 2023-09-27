В России не ждут справедливости от суда по Валиевой. Хм, но ведь CAS часто вставал на нашу сторону

В эти дни Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает дело фигуристки Камилы Валиевой – и у многих есть сомнения, что решение будет справедливым.

В России не верят в независимость CAS – так почему-то сложилось исторически.

Вот хотя бы свежие слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова: «Что касается CAS, существующий негативный опыт за последние полтора года показывает, что говорить о справедливости не приходится.

Для меня тот факт, что даже спортивный арбитраж, некогда независимый, сейчас серьезно ангажирован, крайне неприятен. И мне жаль, что этот процесс идет на фоне неприкрытого политического давления на все спортивные структуры».

На самом деле в последние годы CAS рассмотрел множество дел с российскими спортсменами (в том числе – очень резонансных) и… часто выносил решения в нашу пользу.

CAS помог России выиграть медальный зачет Сочи-2014

В 2016-м разразился главный олимпийский допинговый скандал: почти все российские призеры Олимпиады-2014 попали под подозрение. Доклад Ричарда Макларена, показания беглого Григория Родченкова, дырка в стене лаборатории, царапины на пробирках – вы вряд ли забыли эту историю.

Через год делом плотно занялся МОК. Решения были беспощадными: 39 спортсменов дисквалифицировали пожизненно, их результаты в Сочи аннулировали, медали отняли.

В список дисквалифицированных попали чемпионы Александр Легков (лыжи), Александр Третьяков (скелетон), призеры Елена Никитина (скелетон), Максим Вылегжанин (лыжи), Никита Крюков (лыжи), Альберт Демченко (санный спорт) и многие другие звезды нашего зимнего спорта тех лет.

Все пострадавшие подали апелляции в CAS. В состав панели вошли профессор Кристоф Феддер (Германия), профессор Михаэль Гайстлингер (Австрия), доктор Дирк-Райнер Мартенс (Германия), доктор Хамид Гарави (Франция/Иран).

Суд не затягивал – слушания проводились в ускоренном порядке с 22 по 27 января, а уже 1 февраля подоспело решение.

CAS полностью оправдал 28 спортсменов, а остальным 11 существенно сократил сроки дисквалификации. Благодаря этому Россия вернула значительную часть медалей и вновь выиграла общий зачет.

На CAS тогда обрушились иностранцы: «Все это сильно воняет! Кошмар для чистых спортсменов продолжается. Нам нужны перемены», – злился глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.

Но никаких перемен не произошло.

Суд спас российский спорт от полного бана на 4 года

Впрочем, тема с Родченковым и допинговым скандалом в России не закрылась.

РУСАДА получило отстранение, а для его восстановления требовалось признать выводы доклада Самуэля Шмида (о систематическом манипулировании антидопинговыми правилами в стране) и пустить экспертов WADA в опечатанную Московскую лабораторию.

С докладом Шмида Россия согласилась, а вот с допуском в лабораторию возникли сложности – экспертам позволили войти внутрь только в январе 2019-го (осле дедлайна).

Специалисты WADA забрали базу данных лаборатории – в ней должны были храниться все доказательства российского допинга. Но скоро выяснилось: база была серьезно изменена, а многие важные данные удалены.

Это стало последней каплей – WADA отстранило Россию от всех соревнований на 4 года. Ситуация была близка к той, которую мы видим сейчас: нашим спортсменам грозил полный нейтральный статус (без командных видов и так далее) и тщательный отбор, после которого далеко не все смогли бы попасть на международные турниры.

Россия вновь пошла за справедливостью в CAS. Это дело для суда стало уникальным по масштабам – еще ни разу арбитрам (Марку Уильямсу из Австралии, Луиджи Фумагалли из Италии и Хамиду Гарави из Франции/Ирана) не приходилось решать судьбу целой страны и десятков видов спорта в ней.

Дело затянулось на год – в декабре 2020-го суд наконец-то вынес решение: все санкции серьезно смягчились. Два года отстранения вместо четырех, множество поблажек: можно использовать цвета флага на форме, командные виды разрешены, спортсмены могут выступать под эгидой своих федераций, почти все международные турниры оставили в России.

CAS сделал так, что этого отстранения почти никто не заметил.

Разве вы помните, что фигуристка Анна Щербакова выиграла золото ЧМ-2021 именно в нейтральном статусе? Или что лыжник Александр Большунов взял первое золото ЧМ в карьере без российского флага? А множество побед в Токио-2020 и Пекине-2022 (тех же Щербаковой и Большунова), где Россия формально выступала под флагом ОКР?

Иностранцы, конечно, кипели.

«Я чувствую себя оскорбленной и разочарованной. Мне и другим чистым спортсменам крайне сложно понять, почему принимаются такие решения», – говорила американская биатлонистка Клэр Иган.

Или вот тот же Тайгерт: «USADA признает, что сегодняшнее решение CAS опустошающе. На данном этапе этого мерзкого дела о допинге можно лишь констатировать, что этот слабый и размытый результат не может быть утешительным. Это дело длится почти 10 лет — это катастрофический удар по чистоте спортсменов, честности спорта и верховенству закона».

А что еще?

Выше – только самые резонансные дела, в которых CAS вставал на нашу сторону, когда дело касалось десятков (если не сотен) спортсменов. Но было и множество других:

• В сентябре 2020-го CAS оправдал биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову в сочинском скандале – их дисквалификации отменили, а Ольге вернули серебряную медаль спринта.

Ольге Зайцевой смягчили наказание – уменьшили дисквалификацию, но результаты все равно аннулировали.

• За неделю до старта Олимпиады-2020 Международная федерация плавания (FINA) отстранила Александра Кудашева и Веронику Андрусенко – из-за доказательств в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Кудашев и Андрусенко сразу подали апелляции в CAS и выиграли – суд посчитал, что FINA не предоставила веских доказательств.

Спортсмены выступили в Токио.

• Одно из самых свежих – решение выездной панели CAS по Камиле Валиевой и допуску к личному турниру на Олимпиаде-2022.

Несмотря на то, что во время Игр стало известно о положительной допинг-пробе, РУСАДА не отстранило Камилу, пока продолжалось расследование.

Такое решение сильно не понравилось МОК, ISU и WADA – все три организации подали апелляции в CAS.

Но арбитры не поплыли под таким натиском: Камиле все же разрешили выступать, а временное отстранение на нее так и не наложили. Кстати, одним из арбитров был американец – Джеффри Бенц, который в деле и теперь.

***

Разумеется, было множество примеров, когда CAS не поддерживал российских спортсменов, а где-то даже увеличивал сроки наказания. Но так и должен работать независимый суд: в CAS не принимают во внимание национальность или резонанс, все решают доказательства и закон.

И не важно, из какой страны арбитры – они рассматривают дела одинаково. Для всех судей из пула CAS арбитражный суд – не основное место работы, а скорее побочная деятельность.

Все они – уважаемые и известные юристы, у многих из которых собственные адвокатские конторы и юридические компании, а другие работают в крупных организациях. Репутация для них – самое важное, ведь все решения CAS не засекречены, мотивировочные части лежат в общем доступе.

Никто не смотрит: оправдал ли условный американский юрист фигуристку из России или дисквалифицировал ее на 4 года – главное, сделано ли это по правилам и не было ли со стороны арбитра ошибочных выводов.

И каждый странный и неоднозначный вывод в любом случае заметят – кто захочет ставить многолетнюю репутацию и карьеру под угрозу из-за дела в CAS?

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Matthew Stockman, Ryan Pierse