Stream of Consciousness
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«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪

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Роман Костомаров Роман Костомаров
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Роман Костомаров и правда идет на поправку – олимпийский чемпион опубликовал первое видео за полгода! 

И там он в порядке – возвращает тело в тонус. Вот это воля и сила духа!

За новостями о Костомарове с января, пожалуй, следила вся страна. Если предельно коротко, так развивались события: от крайне тяжелого состояния до ободряющего ролика от самого Романа.

Теперь же Костомаров занимается на велотренажере – уже с протезами на ногах. А в концовке короткого видео даже подмигивает в камеру.

«Ох уж не просто это все... Ни морально, ни физически... Мягко говоря! Но едем дальше. 💪 Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой», – написал Роман.

За него порадовалась и Татьяна Тарасова: «Гений! Настоящий гений, сильный человек с мощнейшим характером. Желаю ему терпения и здоровья».

Теперь Костомарова ждут длительное восстановление, тренировки и адаптация. Да, впереди самое сложное, но самое страшное точно позади.

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор

Любимый номер Костомарова с Навкой – под Майкла Джексона. Они катали его почти 10 лет!

23 комментария

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Даня Чебыкин
роману здоровья и сил!
а вам, комментаторы и чтецы надо понимать, что если болеешь, то надо идти на больничный, а не геройствовать.
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ДнепрЧемпион1983
удачи спортсмену!
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26cfrh4wrm
До слез. Много сил ему!
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ks-1993
Еще на коньки встанет
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Маргарита В Сафронова
Ромка, ты классный! Ты уже победил!
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Ensik
Продолжай движение, человек 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Мы все очень рады что ты жив, в ясном уме ❤️❤️❤️
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Da prozecutor
Роман - мощь и сила!
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Hola Hola
Ну че, нормально! Если у человека есть воля, он не пропадет. Сил ему!
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Утренняя Аврора
Вернуться к полноценной жизни, это , наверное, его главная победа!!!!
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Валентина Ryaboshapka
Молодец, Роман! Сил и терпения тебе, Чемпион!
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Tatuana
Ответ Даня Чебыкин
роману здоровья и сил! а вам, комментаторы и чтецы надо понимать, что если болеешь, то надо идти на больничный, а не геройствовать.
Не всегда получается идти на больничный. Бывают обстоятельства ,что от твоего присутствия на работе зависят решения важных для организаций и просто других людей.Не заменимых людей нет, но на это необходимо время.
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Maksat S
Молодчага
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noangel
Сил и здоровья!
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Маргарита В Сафронова
Рома, самое сложное позади. Впереди жизнь!
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rdyabin@icloud.com
Роман Боец!
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Lapo Elkann
Роман пока борется , восстановливается. сильная личность . Семья и друзья из спорта вернут к нормальной жизни. И глаза будут гореть , как прежде.
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Утренняя Аврора
Одно слово- Чемпион! Сила духа и железная воля!
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Heopsa
Он в этой шапке почему-то на Жулина стал похож... А вообще хочется пожелать Роману здоровья и скорейшей реабилитации! Видела, у нас в стране такие протезы для рук делают, что на них можно на турнике подтягиваться.
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DAVID19-91
Мужчина!!! Всех благ тебе и новых успехов
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Милиана
Ромочка,ты молодец!Мы все за тебя переживали.
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Lavkaspice
Этот тренажер круче олимпийского подиума, сил и веры в себя, Роман!
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