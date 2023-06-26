23 комментария

Роман Костомаров и правда идет на поправку – олимпийский чемпион опубликовал первое видео за полгода!

И там он в порядке – возвращает тело в тонус. Вот это воля и сила духа!

За новостями о Костомарове с января, пожалуй, следила вся страна. Если предельно коротко, так развивались события: от крайне тяжелого состояния до ободряющего ролика от самого Романа.

Теперь же Костомаров занимается на велотренажере – уже с протезами на ногах. А в концовке короткого видео даже подмигивает в камеру.

«Ох уж не просто это все... Ни морально, ни физически... Мягко говоря! Но едем дальше. 💪 Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой», – написал Роман.

За него порадовалась и Татьяна Тарасова: «Гений! Настоящий гений, сильный человек с мощнейшим характером. Желаю ему терпения и здоровья».

Теперь Костомарова ждут длительное восстановление, тренировки и адаптация. Да, впереди самое сложное, но самое страшное точно позади.