Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах
Наши спортсмены могут вернуться на международные турниры в этом году – скорее всего, в нейтральном статусе и после особого отбора.
И уже известно, где их точно ждут – Олимпийский совет Азии (ОСА) пригласил сборные России и Беларуси на Азиатские игры в Пекине.
Что это за турнир?
Азиатские игры придумали всего на 19 лет позже Олимпиады; после Второй мировой турнир переродился
У Азиатских игр богатая история – они появились ненамного позже современных Олимпиад (в отличие от тех же Европейских игр, которые дебютировали только в 2015-м).
Изначально они назывались Дальневосточные игры (или Дальневосточные Олимпийские игры), а основаны в 1912 году как крупный старт всего для трех стран: Японии, Китая и Филиппин. Первые такие Игры состоялись в 1913-м – несмотря на изначальный план, в них выступили 6 стран (помимо основателей еще Малайзия, Таиланд и Гонконг).
Игры проходили каждые два года – всего 10 раз с 1913-го по 1934-й. Одиннадцатые Игры планировались на 1938 год в Японии, но их отменили из-за конфликта страны с Китаем. Сама организация развалилась, и история Дальневосточных игр на этом закончилась.
После Второй мировой Китай и Филиппины вернулись к идее крупного азиатского турнира. К вопросу подключились и другие страны – в итоге член МОК от Индии Гуру Дутт Сондхи представил новые соревнования, которые получили название Азиатские игры.
С тех пор летние Азиатские игры состоялись уже 28 раз, зимние (их придумали в 1986-м) – 8 раз. Летние игры проходят раз в 4 года – в те же годы, когда МОК проводит зимние Олимпиады. А Зимние Азиатские игры проводятся с разными интервалами – то раз в 4 года, то раз в 6 лет, а то и вовсе в 3.
По количеству участников это почти Олимпиада, а медалей больше. Деревня, талисман и зажжение огня тоже есть
Девиз Азиатских игр: «Всегда вперед» (Ever onward). Символ – красное солнце с 16 лучами и белым кругом в середине, символизирующее теплоту духа азиатского народа.
У каждых Игр отдельный талисман – обычно для этой роли выбирают животное, обитающее в месте проведения. Например, талисманами Игр-2018 в Индонезии были райская птица, бавейский олень и яванский носорог. А вот на Играх-2022 в Китае от традиции отошли – талисманами выбрали трех роботов.
Азиатские игры проводит Олимпийский совет Азии (ОСА) – турнир полностью признан Международным олимпийским комитетом (МОК).
Сейчас в соревнованиях участвуют 45 стран, которые входят в ОСА. До 1976-го выступала и сборная Израиля, но ее отстранили от Игр по соображениям безопасности из-за теракта на летней Олимпиаде-1972 в Мюнхене. Теперь Израиль входит в Европейский олимпийский комитет.
Теракт в Мюнхене: главный олимпийский кошмар
В 2007 году участником Игр могла стать Австралия, но страну все же не приняли в ОСА из-за солидарности с Олимпийским комитетом Океании.
Тем не менее, Австралия и Новая Зеландия выступили на зимних Азиатских играх-2017, а теперь планируют поездку и на летние Игры-2022 в Пекине (их перенесли на 2023-й год).
Азиатские игры – второе по массовости спортивное событие в мире после Олимпиады. Причем медалей разыгрывается больше – к примеру, на Олимпиаде-2020 в Токио 339 комплектов, а на Азиаде-2018 в Индонезии – 465.
По числу участников Олимпиада и Азиатские игры тоже сопоставимы: в Токио-2020 было 11 656, а в Джакарте-2018 – 11 300.
Азиатские игры во многом схожи с Олимпиадами: огромные олимпийские деревни, эстафета огня, парад сборных, масштабные церемонии открытия и закрытия с зажжением факела.
Для открытия Азиатских игр-2018 на 80-тысячном стадионе построили 26-метровую гору с водопадами, а президент Индонезии Джоко Видодо приехал на церемонию на мотоцикле Yamaha (впрочем, на самом деле его заменял каскадер – эта сцена напоминала появление королевы Елизаветы II из вертолета на открытии Олимпиады-2012).
На Азиаде разыгрывают медали в настолках, пятнашках и Dota 2
Основная спортивная программа Азиатских игр дублирует программу Олимпиад. Это важно, потому что Азиатские игры – еще и квалификация к Олимпийским, так что различий тут быть не должно.
Впрочем, этим все не ограничивается – на каждой Азиаде хватает чисто азиатских видов, которые характерны только для определенных стран и регионов.
Например, настольные игры: шахматы, го и сянци. В программе Пекина-2022 еще крикет, гонки на лодках-драконах, кабадди (игра, сочетающая элементы борьбы и пятнашек), соревнования роллеров, сквош, сепактакрау (волейбол ногами).
Конечно, не обошлось без единоборств: джиу-джитсу, карате, кураш, ушу. А еще – несколько медальных дисциплин в киберспорте! Список игр большой: PUBG Mobile, Dota 2, Hearthstone, League of Legends, FIFA, Street Fighter и другие.
В разные годы на Азиатских играх соревновались в бодибилдинге, боулинге и снукере.
А вот программа зимних Игр сейчас не отличается от олимпийской – только в 2011 году разово провели соревнования по бенди и лыжному ориентированию.
Что касается медального зачета, то давно доминирует Китай – страна побеждает вот уже на десяти летних Азиатских играх подряд, а на Играх-2018 в Джакарте взяла 290 медалей (из них 132 золотые). На втором месте Япония – она, кстати, выиграла последние зимние Игры в 2017-м.
Для азиатских спортсменов эти Игры по престижу почти на одном уровне с Олимпиадами – тут всегда хватает звезд.
Ближайшие Игры пройдут уже в этом году – с 23 сентября по 8 октября в Китае (их перенесли с 2022-го из-за коронавируса). А вот зимние Игры придется подождать: они запланированы на 2029-й в Саудовской Аравии, в умном городе будущего – Неоме, который, правда, еще не построили.
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Азиатские игры страдали из-за политики: в 90-х отстранили Ирак, который вторгся в Кувейт
Как и в случае с обычными Олимпиадами, у Азиатских игр тоже хватало проблем – и чаще всего из-за политики.
В 1962-м Индонезия отказалась пускать на Игры сборные Израиля и Тайваня по политическим причинам – из-за этого МОК разорвал спонсорский контракт с турниром и лишил страну членства в организации.
В 1978-м ситуация повторилась: команды Израиля и Тайваня не пустили на Игры в Пакистане, из-за чего несколько сборных в знак протеста снялись еще до открытия, а Международная федерация легкой атлетики (тогда – IAAF, сейчас – World Atheltics) пригрозила участникам Игр, что не допустит их к Олимпиаде-1980 в Москве.
В 1994-м от Игр отстранили сборную Ирака из-за войны в Персидском заливе – в 90-м иракская армия вторглась в Кувейт. К тому же, те Игры бойкотировала сборная КНДР – опять же из-за политики.
На Играх ждут Россию, но наши чиновники пока против. Да и бойкоты со стороны возможны
Участие в Азиатских играх – шанс для России заработать квалификационные квоты к Парижу-2024, да и вообще редчайшая возможность выступить на крупных международных соревнованиях.
Идею участия России и Беларуси на турнире поддержали организаторы ближайших Игр (НОК Китая) и Международный олимпийский комитет.
Впрочем, пока непонятно, в каком виде нашу сборную пустят на соревнования: МОК обсуждает вариант с нейтральным статусом и предварительным отбором, но это пока только идея.
Хотя Олимпийский совет Азии уже сообщил, что разработает специальную систему квот для российских спортсменов, благодаря которой они смогут квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже. Такая система нужна, чтобы не лишать квот азиатских спортсменов – никто не должен пострадать.
«Они не будут вмешиваться в нашу медальную систему или распределение квот Азии на Олимпийские игры. МОК разработает политику олимпийских квот совместно с нами в ОСА и международными федерациями.
Мы разрабатываем философию, согласно которой они смогут соревноваться в дисциплинах, где мы сможем установить количественные показатели. Если нашего борца из Азии нокаутируют в первом раунде, мы упустим шанс квалифицироваться. Но если будет балльная система, как в легкой атлетике, стрельбе, в этих видах спорта они смогут соревноваться.
Идея состоит в том, чтобы дать спортсменам возможность выступать и не пропустить Олимпийские игры в Париже. Спорт – это не место для политики. Спорт – для спортсменов, для любви, дружбы и братства. Спортсмены – это одна семья. Исходя из этого, мы поддерживаем их», – сказал исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх.
В России к этой идее пока относятся прохладно.
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов уверен, что команда не поедет на Азиатские игры без флага и гимна: «Мы с удовольствием поучаствуем в Азиатских играх под российским флагом, в составе нашей делегации. Под нейтральным флагом мы не поедем».
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова согласна: «Мы хотели выступать с флагом и гимном, и если в Азии нам это разрешат, тогда, конечно, это здорово, мы радуемся и приветствуем это предложение. Но если это не так, то тогда я не думаю, что мы можем принять участие в Азиатских играх».
В Азии тоже остаются вопросы: НОК Южной Кореи обеспокоен, что 45 стран-членов азиатского совета получили уведомление об участии России и Беларуси без предварительных консультаций. По проведению соревнований (особенно на выбывание) тоже есть опасения – все это в деталях не проговорено.
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В любом случае, итоговое решение (как МОК, так и России) мы узнаем скоро – до ближайших Азиатских игр осталось не так много времени, так что затягивать нельзя.
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
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В тексте использованы цитаты Спорт-Экспресс, Газета.ru.
Фото: Gettyimages.ru/Streeter Lecka/Getty Images for DAGOC, Andrew Wong, Lintao Zhang, Brendon Thorne, Jamie Squire; РИА Новости/Владимир Астапкович, Павел Бедняков
Хотя, пятнашки и гонки на лодках драконах подкупают.