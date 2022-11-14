«Как вы смеете!» Американская фигуристка включила в номер слова Греты Тунберг – мы спросили у нее зачем

Двукратная чемпионка США Брэди Теннелл вернулась на соревнования после годичной паузы – весь прошлый сезон она пропустила из-за травмы.

Летом Брэди (кстати, бронзовый призер Олимпиады-2018 в командном турнире) сменила тренера – ушла от Тома Закрайчека к Бенуа Ришо в надежде перезагрузить карьеру.

Дебютировала Теннелл на этапе Гран-при в Шеффилде – не получилось почти ничего, но вот программа запомнилась.

В произвольной Бреди каталась под «Времена года» Антонио Вивальди, но самое интересное не в музыке, а в посыле – эта программа посвящена теме изменения климата, а параллельно с музыкой звучат слова экоактивистки Греты Тунберг (видео должно открыться с нужного момента; но если вдруг нет, то начало проката на – 34:28, речь Греты – на 36:01).

Тунберг прославилась на весь мир в 2018-м – тогда ей было 15 лет. Она протестовала возле шведского парламента, призывая к незамедлительным действиям по борьбе с экологическими проблемами.

Одиночный протест шведской школьницы запустил волну: дошло до того, что в том же году Грете позволили выступить с речью на конференции ООН по изменению климата.

«Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна быть в школе по другую сторону океана. Тем не менее, вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете!», – сказала Грета на конференции, и именно эти слова слышны в программе Брэди.

Фраза «Как вы смеете!» (How dare you!) стала у Греты фирменной. Ее действия вызвали настолько мощный резонанс, что дерзкую и смелую Тунберг, отчитывающую политиков, дважды номинировали на Нобелевскую премию мира (правда, она ее так и не получила); а еще ее признали «человеком года» по версии журнала Time.

В то время о Грете говорили все – вы тоже наверняка слышали, даже если не интересовались темой.

Но в случае Брэди Теннелл момент с Гретой и интересный посыл – единственное, что запомнилось в программе. Американка трижды упала и получила дополнительный штрафной балл за то, что не уложилась в заданное время (набрав суммарно 5 баллов штрафа). Как итог – последнее (12-е) место, 96 баллов за прокат при личном рекорде в 150.

«Я экологический маньяк». Мы спросили Теннелл об этой программе

Корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева, посетившая этап в Шеффилде (и написавшая классный репортаж), поговорила с Брэди о программе и вообще о возвращении после проблем со здоровьем.

О травме: Я так рада вернуться. Знаете, сколько раз за прошлый год я сидела в своей комнате – переживая, что я сейчас не на соревнованиях.

Мы до сих пор не знаем, что же было тогда с моей ногой – диагноз мне никто так и не поставил. Это довольно неприятно, потому что из-за этой истории мне пришлось пропустить целый год. 4 месяца я вообще не каталась.

На ЧМ-2021 у меня была проблема с ботинком – он треснул на тренировке на второй день соревнований. А потом во время выступления я сильно подвернула лодыжку – очень неудачно приземлилась с прыжка. Нога распухла. Но потом все прошло, и я подумала, что легко отделалась.

И через 2 месяца вдруг боль возвращается – на ровном месте. Так что думаю, это все как-то связано. У каких докторов я только ни побывала – всю Америку объездила. Никто ничего не смог мне объяснить. Я сменила ботинки – сначала с Edea перешла на Jackson, а теперь катаюсь в канадских Aura – и они мне на 100% подошли.

О программах: Эта короткая – пожалуй, самая любимая постановка за всю карьеру (Теннел катается под Restrictus швейцарского композитора Марио Батковича). Для меня это новый образ – такого я никогда не катала. Это моя программа с прошлого сезона, которую я так и не смогла нигде показать. Она много для меня значит.

Когда я надела костюм для короткой перед выступлением, то чуть не расплакалась. Потому что я год смотрела на него в шкафу и думала, что отдала бы все на свете, чтобы оказаться в нем на льду. Я тогда будто потеряла часть себя. А сейчас нашла – даже несмотря на то, что так плохо я не каталась, наверное, ни разу в жизни.

А произвольная – это идея Бенуа Ришо. Но я давно мечтала кататься под «Времена года». Пару сезонов назад мы практически выбрали Вивальди для постановки, но решили подождать, чему я очень рада. Я доросла до этой музыки. А история программы такая: в начале я статуя в саду, стою на коленях как «Мыслитель» Родена. Но мне приходится ожить и спасать планету от глобального потепления. Моя задача – привести мир в порядок.

Бенуа придумал наложить на музыку цитаты из Греты Тунберг. Когда он про это рассказал, идея мне сразу понравилась – хотя я не могла не отметить, что такое мог придумать только Ришо. Но я привыкла, что он знает, что делает, я доверяю ему. Если он что-то предлагает – обычно это работает. Он гений.

Для меня вопросы изменения климата очень важны, экология – тема, которой я уделяю много времени. Да что там, я главный экологический маньяк дома – сортирую мусор, слежу за всем этим. Здорово, что я могу использовать свою профессию, чтобы привлечь внимание к таким важным темам.

Нет, Грета пока на связь не выходила, но было бы круто с ней познакомиться – она большая молодец, восхищаюсь ей. Момент, когда в программе звучат ее слова «Да как вы смеете» – мой самый любимый.

Об этапе в Шеффилде: Последний месяц дался нелегко. И ментально, и физически. Мне пришлось сняться с нескольких соревнований в начале сезона. Особенно жалко было не попасть на Japan Open – но я опять повредила лодыжку, за два дня до отлета в Японию.

Мне было страшно. Я так долго готовилась вернуться – и вышло, что я вынуждена брать паузу, так толком и не выйдя не соревновательный лед. В голову лезли всякие мысли, было ощущение, что я не могу вырваться из порочного круга неудач. Пришлось взять себя в руки, понять, что это всего лишь небольшая заминка, а не поражение.

Но я вышла в Шеффилде на лед, диктор объявил: «Брэди Теннелл, США» – и я чуть не расплакалась. В прошлом году я часто думала, что никогда больше это не услышу. А для меня это важно – представлять свою страну, занимаясь любимым делом. Поэтому сейчас я просто живу одним днем. Шаг за шагом. Главное – я вернулась. Я горжусь, что не сдалась, что я здесь, и я победила обстоятельства.

Я отдала все, что могла – но просто этого пока недостаточно. Надо набирать форму, надо становиться сильнее. Но я перфекционист и не боюсь рутинной работы. Мне нравится делать одни и те же вещи на льду изо дня в день. Это мое любимое дело, и мне очень повезло, что у меня есть возможность заниматься им на таком уровне.

Великое счастье, что я вообще смогла вернуться.

Фото: REUTERS/Peter Cziborra; globallookpress.com/ Frederic Kern