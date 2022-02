Лучшие фигуристы – в шоу на Олимпиаде: Трусова в образе «Чудо-женщины», голый итальянец и русский «Титаник»

Программу фигурного катания на Олимпиаде-2022 в Пекине завершили показательные выступления.

Катались все чемпионы, призеры турнира и еще целый ряд ярких фигуристов.

Мы собрали самые красивые фото.

Канадцы Пайпер Гиллес – Поль Пуарье катали показательный, посвященный Винсенту ван Гогу – на лед во время проката проецировали картины художника.

Морис Квителашвили (Грузия) вновь вышел на лед в образе джинна, а помогала ему Александра Трусова.

Сама же Трусова под аплодисменты зала зажгла в образе «Чудо-женщины».

У Евгении Тарасовой и Владимира Морозова – программа на песню Селин Дион из «Титаника».

Яркие испанцы Оливия Смарт и Адрия Диас танцевали в стиле 80-х под Maniac Майкла Сембелло.

Канадец Киган Мессинг появился на льду в рубашке и джинсах.

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю катался в воздушном костюме.

Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе из Италии изобразили Рокки Бальбоа и его тренера под саундтрек из фильма.

Эффектный «Цирк» в исполнении Бритни Спирс от бельгийки Луны Хендрикс.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов катались под I am not there от Sevara.

У Анастасии Мишиной и Александра Галлямова – целый рок-концерт в миниатюре под нарезку из нескольких хитов.

Ave Maria от настоящего ангела на льду – олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

У американца Нэтана Чена – Caravan, под которую он выступал в короткой несколько лет назад.

Ну и завершали Вэнцзинь Суй и Цунь Хань, которые только вчера наконец-то взяли олимпийское золото.

А в самом конце – большой совместный номер.

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel, Susana Vera, Evgenia Novozhenina; Gettyimages.ru/Richard Heathcote, David Ramos, Matthew Stockman