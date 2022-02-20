Лучшие фигуристы – в шоу на Олимпиаде: Трусова в образе «Чудо-женщины», голый итальянец и русский «Титаник»

Программу фигурного катания на Олимпиаде-2022 в Пекине завершили показательные выступления.
Катались все чемпионы, призеры турнира и еще целый ряд ярких фигуристов.
Мы собрали самые красивые фото.
Канадцы Пайпер Гиллес – Поль Пуарье катали показательный, посвященный Винсенту ван Гогу – на лед во время проката проецировали картины художника.
Морис Квителашвили (Грузия) вновь вышел на лед в образе джинна, а помогала ему Александра Трусова.
Сама же Трусова под аплодисменты зала зажгла в образе «Чудо-женщины».
«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде
У Евгении Тарасовой и Владимира Морозова – программа на песню Селин Дион из «Титаника».
Яркие испанцы Оливия Смарт и Адрия Диас танцевали в стиле 80-х под Maniac Майкла Сембелло.
Канадец Киган Мессинг появился на льду в рубашке и джинсах.
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю катался в воздушном костюме.
Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе из Италии изобразили Рокки Бальбоа и его тренера под саундтрек из фильма.
Эффектный «Цирк» в исполнении Бритни Спирс от бельгийки Луны Хендрикс.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов катались под I am not there от Sevara.
У Анастасии Мишиной и Александра Галлямова – целый рок-концерт в миниатюре под нарезку из нескольких хитов.
Рок-концерт наших чемпионов: Галлямов вышел с гитарой и порвал головой постер, Мишина из тихони переоделась в диву в кожаных шортах
Ave Maria от настоящего ангела на льду – олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.
Превращение Щербаковой на льду: у Ани выросли крылья, а потом она засверкала – помогла кнопка в платье
У американца Нэтана Чена – Caravan, под которую он выступал в короткой несколько лет назад.
Ну и завершали Вэнцзинь Суй и Цунь Хань, которые только вчера наконец-то взяли олимпийское золото.
А в самом конце – большой совместный номер.
Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel, Susana Vera, Evgenia Novozhenina; Gettyimages.ru/Richard Heathcote, David Ramos, Matthew Stockman
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