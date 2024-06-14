Угадаете Евро по курсу евро?

На каком турнире 1€ стоил 34 рубля, а на каком – почти 90?

Стартует чемпионат Европы – и на нем потратят миллиарды евро. А вы сможете угадать год проведения Евро по курсу валюты? За основу взяли официальный курс Центробанка на день матча открытия.

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Факты обо всех 622 игроках Евро-2024. ДА, ВООБЩЕ ОБО ВСЕХ!