Кого мы пропустили в составе на финал чемпионата мира? Квиз про тех, кто играл рядом с Зиданом, Роббеном и Месси

Забытые герои.

Финал чемпионата мира уже вот-вот. Это одно из важнейших событий в жизни любого футболиста. Но не всегда легко вспомнить участников даже матча четырехлетней давности.

Давайте проверим, как хорошо вы помните составы финалистов последних чемпионатов мира. Вписывайте фамилии пропущенных футболистов и рассказывайте в комментариях, кого так и не вспомнили. Удачи!

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