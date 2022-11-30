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Кого мы пропустили в составе на финал чемпионата мира? Квиз про тех, кто играл рядом с Зиданом, Роббеном и Месси

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Забытые герои.

Финал чемпионата мира уже вот-вот. Это одно из важнейших событий в жизни любого футболиста. Но не всегда легко вспомнить участников даже матча четырехлетней давности.

Давайте проверим, как хорошо вы помните составы финалистов последних чемпионатов мира. Вписывайте фамилии пропущенных футболистов и рассказывайте в комментариях, кого так и не вспомнили. Удачи!

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А узнаете в лицо звезд чемпионатов мира 1990-х?

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